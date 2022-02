Condado de Travis: Guía del votante para las elecciones primarias de 2022

Read this story in English.

Es temporada de elecciones primarias en Texas. Los republicanos y los demócratas de todo el estado decidirán quién será el candidato de su partido en las elecciones generales de noviembre. El día de las elecciones es el martes 1ero de marzo, y la votación anticipada para las primarias va desde el lunes 14 de febrero hasta el viernes 25 de febrero. Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría del 50% de los votos, pueden celebrarse elecciones de desempate entre los principales candidatos.

Escribe tu dirección en la herramienta que aparece a continuación para saber en qué distritos te encuentras y, a continuación, navega hacia abajo para encontrar a los candidatos de esas contiendas. También puedes revisar la información sobre las elecciones al Congreso federal, a las estatales, a las legislativas estatales o a las del condado.

Si no encuentras tus distritos en la lista de abajo, eso significa que no están en juego en el 2022.

Encuentra la información que necesitas para las elecciones en el condado de Williamson aquí, y el condado de Hays aquí.

* Indica el titular actual del cargo

Congreso Federal

Cámara de Representantes del Congreso de EEUU

Texas tiene 38 escaños en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso federal. El número total de representantes es de 435. A cada estado se le asigna un número de representantes en función de la población. Texas ganó dos escaños tras el censo de 2020. Los representantes son elegidos por períodos de dos años.

El distrito 10 cubre la mitad occidental del condado de Travis y se extiende al noreste hasta partes de Pflugerville, luego va desde el condado de Bastrop y llega a la frontera occidental del condado de Harris. El representante estadounidense Michael McCaul ha ocupado este escaño desde 2005.

El Distrito 17 abarca la mayor parte de Round Rock, Pflugerville y Waco antes de extenderse bien al este de Texas, pasando por Nacogdoches. El actual representante, Pete Sessions, fue elegido en 2020.

El Distrito 21 abarca la totalidad de los condados de Hays y Blanco y una parte del sur del condado de Travis antes de llegar a partes de San Antonio. El actual representante, Chip Roy, ha ocupado el escaño desde 2018.

El distrito 35 incluye el este de Austin y Manor, y luego una franja del distrito desciende a lo largo de la I-35 a través de partes de San Marcos y New Braunfels antes de terminar en San Antonio. Lloyd Doggett, el actual representante, decidió no presentarse a la reelección en el distrito 35 y se presenta en su lugar para representar al recién incorporado 37º Distrito del Congreso de Texas. El ex concejal de Austin, Greg Casar, se presenta a las elecciones en este distrito, junto con el representante estatal del área de Austin, Eddie Rodríguez.

El Distrito 37 incluye casi toda la mitad occidental de Austin y una parte del noreste de Austin. El distrito es uno de los dos escaños del Congreso que Texas añadió después del censo de 2020. El representante actual, Lloyd Doggett, se presenta a las elecciones en este distrito.

Elecciones estatales

Gobernador

El gobernador es el jefe del poder ejecutivo y legislativo de Texas. El gobernador Greg Abbott, un republicano que fue elegido por primera vez en 2014, compite por su tercer mandato. En estas primarias, Abbott se enfrenta a siete aspirantes republicanos -entre ellos el ex senador estatal Don Huffines, el ex presidente del GOP de Texas Allen West y un hombre llamado Rick Perry (que no es el ex gobernador del estado). Cinco personas compiten por la nominación demócrata a la gobernación, incluyendo a Beto O'Rourke. El ex congresista de El Paso hizo una notable carrera para el Senado de Estados Unidos en 2018 y se postuló para presidente en 2020.

Vicegobernador

Aunque este es el segundo cargo ejecutivo del estado, algunos dirían que es el más poderoso. El vicegobernador preside el Senado de Texas y es elegido cada cuatro años. Dan Patrick ocupa el cargo desde 2015 y busca un tercer mandato. Otros cinco republicanos desafían a Patrick, que fue noticia nacional al principio de la pandemia por sugerir que los abuelos estarían dispuestos a sacrificarse para salvar la economía. En el lado demócrata hay tres candidatos, entre ellos Mike Collier. También fue el candidato del partido a vicegobernador en 2018.

Fiscal general

El fiscal general de Texas es el principal abogado del estado, cuya oficina proporciona asesoramiento y representación legal al estado. El actual fiscal, el republicano Ken Paxton, se presenta a un tercer mandato. En 2015, Paxton fue acusado de tres delitos graves relacionados con violaciones de fraude de valores, pero aún no ha ido a juicio. El fiscal general también está siendo investigado por el FBI después de que antiguos ayudantes le acusaran de aceptar sobornos. Los tres aspirantes a Paxton en las primarias republicanas -el ex comisionado de tierras George P. Bush, el representante de EE.UU. Louie Gohmert y la ex jueza del Tribunal Supremo de Texas Eva Guzmán- están planteando estas cuestiones. Cinco demócratas también compiten por un puesto en la papeleta de noviembre.

Contralor de las cuentas públicas

Como principal responsable de las finanzas de Texas, el contralor se encarga de recaudar los impuestos y de elaborar la estimación presupuestaria del estado. Glenn Hegar ocupa el cargo desde 2015 y busca un tercer mandato. Tres personas aspiran a la nominación del Partido Demócrata.

Comisionado de la oficina general de tierras

El comisionado de tierras de Texas es responsable de la gestión de las tierras públicas del estado. Los ingresos de las tierras se destinan a programas para veteranos y a la vigilancia de las costas del estado. El actual comisionado, George P. Bush, se presenta como candidato a fiscal general, lo que ha dejado a ocho republicanos y cuatro demócratas compitiendo por el puesto.

Comisionado de agricultura

El comisionado está a cargo del Departamento de Agricultura de Texas, que supervisa cosas como el uso adecuado de pesticidas, la certificación orgánica, la ayuda a los agricultores de Texas y la garantía de que los alimentos se pesan correctamente. El actual comisionado Sid Miller fue elegido en 2014 y busca su tercera reelección frente a otros dos republicanos; dos demócratas aspiran a la candidatura.

Comisionado de ferrocarriles

No te dejes engañar por el nombre; el comisionado de ferrocarriles de Texas no tiene nada que ver con los ferrocarriles. Esta comisión de tres miembros supervisa las industrias del petróleo y el gas del estado. Los comisionados ocupan sus puestos durante seis años. Los mandatos son escalonados, de modo que cada dos años hay elecciones para al menos un puesto en la papeleta. Este año está en juego un puesto. El titular republicano Wayne Christian se enfrenta a varios aspirantes en su lucha por un segundo mandato. Un candidato de Lubbock, Marvin "Sarge" Summers, murió en un accidente de carro a principios de febrero, pero su nombre seguirá apareciendo en la boleta electoral. Quien gane las primarias se enfrentará al demócrata Luke Warford, que compite por la nominación de su partido sin oposición.

Tribunal Supremo de Texas

El Tribunal Supremo de Texas es la última instancia para los casos civiles y de menores en el estado. El tribunal cuenta con ocho jueces y un presidente. Cada uno es elegido para un mandato de seis años. El gobernador puede nombrar a un nuevo juez si uno de ellos dimite antes de que termine su mandato. Este año hay tres puestos en el tribunal que se eligen, y sólo una carrera es competitiva en las primarias.

Juez del Tribunal Supremo, puesto 3:

Juez del Tribunal Supremo, puesto 5:

Juez del Tribunal Supremo, puesto 9:

Tribunal de Apelación Penal

El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas es el más alto tribunal para casos penales. El tribunal cuenta con nueve jueces, cada uno de los cuales es elegido por períodos de seis años. Este año hay tres carreras, pero la jueza del lugar 2, Mary Lou Keel, republicana, se presenta sin oposición.

Juez del Tribunal de Apelaciones Penales Lugar 2:

REPUBLICANOS: Mary Lou Keel*

Mary Lou Keel* DEMÓCRATAS: None

Juez del Tribunal de Apelaciones Penales Lugar 5:



Juez del Tribunal de Apelaciones Penales Lugar 6:



Consejo Estatal de Educación

Los miembros del Consejo Estatal de Educación son responsables de establecer el plan de estudios y los requisitos de graduación de las escuelas públicas de Texas, además de supervisar el Fondo Escolar Permanente de Texas. Los 15 miembros de la junta representan diferentes distritos en todo el estado.

Miembro de la Junta Estatal de Educación Distrito 5: El Distrito 5 incluye todos los condados de Travis, Hays, Bastrop, Caldwell y Blanco y un poco del sur del condado de Williamson.

Legislatura de Texas

Cámara de Representantes de Texas

La Cámara de Texas es la cámara baja de la Legislatura estatal. Está conformada por 150 miembros, que son elegidos cada dos años. Junto con el Senado estatal, la Cámara redacta y aprueba las leyes, políticas y presupuestos del estado. La Legislatura se reúne durante 140 días durante los años impares, aunque el gobernador puede convocar sesiones especiales fuera de ese plazo, como lo hizo tres veces durante 2021.

El distrito 19 cubre parte del oeste del condado de Travis y el condado de Blanco.

El Distrito 46 cubre la mayor parte de Austin Este, Manor y Pflugerville.



El distrito 47 cubre gran parte del oeste de Austin, incluyendo Bee Cave y una pequeña parte cerca de Manchaca.



El distrito 48 incluye gran parte del sur, suroeste y oeste de Austin, incluyendo West Lake Hills, Rollingwood y San Leanna.



DEMÓCRATAS: Donna Howard *

* REPUBLICANOS: None

El distrito 49 se extiende desde Sunset Valley hasta el norte de Austin, cubriendo gran parte de la zona al oeste de la I-35.



El distrito 50 va desde el norte de Austin y hasta partes de Pflugerville.



El distrito 51 abarca gran parte del sureste de Austin e incluye el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom.



Senado de Texas

Es la cámara alta de la Legislatura de Texas. Está formada por 31 miembros, cada uno de los cuales representa a unos 940.000 tejanos. Son elegidos para mandatos de cuatro años. Junto con la Cámara de Representantes de Texas, el Senado de Texas elabora y aprueba leyes, políticas y presupuestos estatales. La Legislatura se reúne durante 140 días en los años impares, aunque el gobernador puede convocar sesiones extraordinarias fuera de ese plazo, como hizo tres veces durante 2021.

El Distrito 14 atraviesa la mayor parte de Austin, Pflugerville, Manor y Sunset Valley.

DEMÓCRATAS: Sarah Eckhardt *

* REPUBLICANOS: None

El Distrito 21 se extiende desde el sureste del condado de Travis hasta el Valle del Río Grande.



El distrito 25 se extiende desde el oeste del condado de Travis a través de los condados de Blanco y Hays y baja por New Braunfels y parte de San Antonio.



Condado

Tribunales penales de distrito

Los tribunales penales de distrito presiden los casos de delitos graves. Hay nueve tribunales de distrito y un tribunal de magistrados de distrito dedicados a asuntos penales en el Condado de Travis. El tribunal está ubicado en el Centro de Justicia Penal Blackwell-Thurman en el centro de Austin.

Los jueces son elegidos por un período de cuatro años.

Este año hay cuatro jueces que se presentan a las elecciones.

Juez de Distrito, 147º Distrito Judicial

DEMÓCRATA: Cliff Brown *

* REPUBLICANO: None

Juez de Distrito, 299º Distrito Judicial

Juez de Distrito, 331º Distrito Judicial

Juez de Distrito, 403º Distrito Judicial

Tribunal civil de distrito

Los jueces del tribunal civil de distrito presiden los casos de divorcio, títulos de propiedad, concursos electorales y asuntos civiles con dinero o daños de 200 dólares o más. El tribunal está ubicado en el Palacio de Justicia del Condado de Travis Herman Marion Sweatt, en el centro de Austin. Los jueces son elegidos por un período de cuatro años.

Juez de Distrito, Distrito Judicial 201

DEMÓCRATA: Amy Clark Meachum *

* REPUBLICANOS: Nadie

Juez de Distrito, Distrito Judicial 250

DEMÓCRATA: Karin Crump *

* REPUBLICANOS: Nadie

Juez de Distrito, Distrito Judicial 261

Juez de Distrito, Distrito Judicial 419

Juez de Distrito, Distrito Judicial 455

Juez de Distrito, Distrito Judicial 459

DEMÓCRATA: Maya Guerra Gamble *

* REPUBLICANOS: Nadie

Juez del condado

El juez del condado preside el Tribunal de Comisionados del Condado de Travis y representa al condado en muchas funciones administrativas. El juez es elegido en todo el condado por un período de cuatro años.

Tribunales civiles del condado

Los dos jueces de los tribunales civiles se encargan de juzgar los juicios con jurado y con banquillo relacionados con disputas familiares y otros asuntos civiles. Ambos jueces se presentan a las elecciones de este año.

Nº 1

Nº 2

Tribunales penales de condado

Los tribunales penales del condado presiden los casos de delitos menores de clase A y clase B. Hay siete recintos que presiden los jueces en el Condado de Travis que se ocupan de los casos penales, y cinco están en la boleta primaria de este año.

No. 3

DEMÓCRATA: Bianca Garcia

REPUBLICANOS: Nadie

No. 4

No. 5

No. 6

No. 7

DEMÓCRATAS: Elisabeth Earle *

* REPUBLICANOS: Nadie

Tribunal Testamentario

El tribunal testamentario se encarga de los testamentos de las personas fallecidas y de los casos de dominio eminente.

DEMÓCRATA: Guy Herman *

* REPUBLICANOS: Nadie

Secretario de distrito

El secretario de distrito mantiene los registros oficiales de todos los procedimientos del tribunal de distrito y de algunos casos del condado. La oficina también es responsable de emitir órdenes de arresto y gestiona los jurados para los tribunales de distrito, el tribunal del condado, el juez de paz y los tribunales municipales de Austin.

Secretario del condado

La oficina del secretario del condado es responsable de las elecciones, los registros de propiedad y la gestión de los documentos de los tribunales civiles, testamentarios y de delitos menores. Rebecca Guero es la actual secretaria del condado después de que Dana DeBeauvoir se retirara el mes pasado tras 36 años en el cargo.

Tesorero del condado

El tesorero del condado de Travis es responsable de recaudar y distribuir todo el dinero que pertenece al condado.

DEMÓCRATA: Dolores Ortega Carter *

* REPUBLICANOS: Nadie

Comisionados del Condado de Travis

Un comisionado del Condado de Travis redacta y aprueba las políticas del condado, de manera similar a como lo hace un miembro del consejo de la ciudad. Hay cuatro comisionados del condado en el Condado de Travis, además del juez del condado, que es elegido en todo el condado.

Recinto 2



Recinto 4

Jueces de paz

Estos jueces son responsables de algunos casos civiles y criminales, incluyendo delitos menores clase C, casos de desalojo y demandas por deudas. Hay cinco jueces en el Condado de Travis que cubren varios distritos.

Recinto 1



Recinto 2

DEMÓCRATA: Randall Slagle *

* REPUBLICANOS: Nadie

Recinto 3

DEMÓCRATA: Sylvia Holmes *

* REPUBLICANOS: Nadie

Recinto 4

DEMÓCRATA: Raúl Arturo González *

* REPUBLICANOS: Nadie

Recinto 5