ICE detuvo a un adolescente de Cedar Park sin antecedentes penales. Lo mismo le está pasando a otros migrantes en el país.

CEDAR PARK, Texas — Cuando Carlos, de 18 años, compró su primera bicicleta el 25 de enero, estaba radiante de felicidad.No podía creer que la brillante bicicleta azul claro sólo había costado 13 dólares en una tienda de segunda mano, y que pudo pagarla con el dinero que había ganado en su trabajo como lavaplatos en una pizzería cercana.

Para Carlos todo es bastante nuevo. Llegó a Estados Unidos desde Venezuela en noviembre a través de CBP One, una aplicación móvil creada por el gobierno federal usada por los solicitantes de asilo para programar una cita en la frontera entre Estados Unidos y México. A los migrantes que consiguieron una cita se les permitió permanecer en el país temporalmente mientras esperaban su audiencia de inmigración.

Carlos, que vestía una sudadera negra con capuchón, unos pantalones cargo verdes y unas sandalias blancas, intentó hacer unos cuantos caballitos en el estacionamiento de una gasolinera. Más tarde ese día se fue a la cama, con ganas de dar un paseo con sus primos a primera hora de la mañana.

Tamir Kalifa / for NPR La bicicleta de Carlos, que compró el día antes de ser detenido, se encuentra afuera de la casa de su familia en Cedar Park, Texas, el 29 de enero de 2025.

Pero ese paseo en bicicleta nunca ocurrió.

En la madrugada del domingo 26 de enero, agentes de inmigración (ICE) tocaron a la puerta de la casa de Carlos. Marian, su madrastra, abrió y le dijo a Carlos que saliera de su habitación. Minutos después, Carlos estaba bajo custodia del gobierno federal.

NPR no revela los nombres completos de Carlos y su familia porque temen que hablar al respecto pueda poner en peligro el caso de Carlos.

Marian aclaró a NPR que no se presentó ninguna orden judicial. Agregó que los oficiales de inmigración le dijeron que Carlos había aparecido en un video con armas de fuego y drogas, pero no le mostraron ese video a pesar de que ella lo pidió.

NPR no pudo corroborar la existencia de dicho video en las redes sociales y no pudo encontrar ningún antecedente criminal de Carlos en Texas; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre el arresto de Carlos.

La historia de Carlos es un ejemplo de cómo los inmigrantes —algunos sin estatus legal, otros con protecciones legales— están siendo afectados por las promesas del presidente Donald Trump de arrestos masivos y deportaciones, a pesar de no tener antecedentes penales.

Tamir Kalifa / for NPR Juan reproduce un video de su hijo Carlos andando en bicicleta, que Carlos compró el día antes de ser detenido, en su casa en Cedar Park, Texas, el 29 de enero de 2025.

Sorpresa

En cuanto Trump asumió el cargo el 20 de enero, su administración comenzó a realizar operaciones de control de inmigración en todo el país.

Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo a CNN un día después que ICE estaba llevando a cabo "operaciones de control específicas".

"Saben exactamente a quién están buscando, saben prácticamente dónde encontrarlos", señaló Homan, refiriéndose a los inmigrantes que estaban en el país ilegalmente y que han cometido un delito.

Esto es algo en lo que Marian estaba de acuerdo.

"Siempre he dicho que, aunque seamos del mismo país, estamos cien por ciento de acuerdo en que si alguien hace daño a otra persona, esa persona debe irse", explicó Marian. "Pero nunca hice ese comentario pensando que me podría pasar a mí y a mi familia".

Juan, el padre de Carlos, comentó que nunca imaginó que la policía iba a tocar a su puerta.

Tamir Kalifa / for NPR Some of Carlos' belongings hang on the wall of the room he shares with his cousins at his family's home in Cedar Park, Texas, on Jan. 29, 2025.

"We are good people, we are not hiding any criminal and no one who lives in this house has committed a crime in the U.S.," Juan said in Spanish. "We have behaved, we've done things the right way, and that's why we didn't fear we were going to go through this."

But when immigration officers knocked on their door, Marian said she felt like they treated Carlos like a criminal.

"He doesn't represent nor has any marks on his body that shows he's a danger to society, he doesn't have any tattoos … he doesn't have any scars," Marian said, adding that Carlos hobbies were playing soccer with his cousins, and spending time with his family.

Now she worries about what will happen to him.

"We want to get him out, and leave," Marian said.

Tamir Kalifa / for NPR El Centro de Detención T. Don Hutto, donde se encuentra detenido Carlos, en Taylor, Texas, el 29 de enero de 2025.

Señales confusas

Desde que Trump asumió el cargo, la página de redes sociales de ICE on X ha estado publicando fotos de migrantes arrestados junto con sus presuntos delitos: conducir bajo la influencia del alcohol, posesión de pornografía infantil, agresión, robo.

El día que Carlos fue arrestado, alrededor de 1,100 personas fueron arrestadas por ICE en todo el país, informó la agencia en las redes sociales.

Sin embargo, NBC News informó que el 48 por ciento de las personas arrestadas no tenían antecedentes penales.

El ICE no respondió a múltiples solicitudes de un desglose de quiénes fueron arrestados y por qué delitos.

En una conferencia de prensa la semana pasada, se le preguntó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuántas personas arrestadas tenían antecedentes penales. Ella respondió: "Todas ellas, porque violaron ilegalmente las leyes de nuestra nación y, por lo tanto, son criminales, en lo que respecta a esta administración".

Sin embargo, Carlos llegó a Estados Unidos por una vía legal, aunque la aplicación CBP One que usaba fue cerrada por Trump tan pronto como asumió el cargo.

Carlos se encuentra actualmente detenido en un centro de detención del ICE en Taylor, Texas. Sus padres dicen que no ha sido acusado de ningún delito. No está claro si finalmente será deportado a Venezuela o liberado.

Raha Walla, vicepresidenta de estrategia y campaña del Centro Nacional de Derecho Inmigratorio, calificó las acciones de Trump de "profundamente crueles", particularmente contra inmigrantes inocentes.

"Esta administración ha ejercido toda la autoridad posible que tiene para detener y deportar a inmigrantes", expresó Wala. "Es cada vez más difícil para personas inocentes salir de la detención incluso si se les acusa de cometer un delito y es una verdadera lástima".

Walla enfatizó que es importante que las familias tengan un plan familiar antes de posibles arrestos.

Tamir Kalifa / for NPR Juan and Marian, father and stepmother of Carlos, who was taken into custody by law enforcement and immigration officers a week after President Trump took office, stand for a portrait at their home in Cedar Park, Texas, on Jan. 29, 2025.

Futuro sombrío

No está claro qué pasará con Carlos en este momento.

Marian, su madrastra, confesó que su arresto está destrozando a su familia.

"Vinimos juntos", dijo Marian. "¿Cómo nos iremos?".

Le preocupa que uno de ellos sea detenido por agentes de inmigración. ¿Qué pasará con su hija y su hijo de dos años?

No hay mucho que puedan hacer en este momento, según le informaron.

Juan, el padre de Carlos, dijo que le gustaría que Trump mostrara misericordia con su familia.

"Perdonen a mi hijo si llegó por una vía que no debía haber tomado para venir a este país, pero todos llegamos por esa vía porque la administración anterior nos dio esa oportunidad", reconoció Juan. "Lo siento por todos los que llegamos por la aplicación CBP One, pero todos vinimos aquí para hacer el bien".

