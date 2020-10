Condado De Travis: Guía Del Votante Para Las Elecciones Generales 2020

Read this story in English.

Si vives en el Condado de Travis, aquí están las candidaturas que podrían aparecer en tu boleta en las elecciones generales de 2020.

Averigua en qué distritos del Congreso, la Legislatura y la Junta de Educación de EE.UU. vives en este formulario. Una vez que lo sepas, sigue leyendo para encontrar a los candidatos de esas contiendas electorales y más.

Si no ves tus distritos en el listado de abajo, significa que no participan de las elecciones de 2020. La votación anticipada es del 13 al 30 de octubre y el día de las elecciones es el 3 de noviembre. Puedes encontrar lugares de votación anticipada aquí.

El asterisco (*) junto al nombre de un candidato significa que es el titular de esa banca o cargo

Federal

PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

El presidente es el jefe de estado de los Estados Unidos de América y el jefe del gobierno de la nación, así como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El presidente nombra a los jueces del Tribunal Supremo, a los jueces federales, a los miembros del gabinete y a los embajadores en otras naciones, todos los cuales están sujetos a la aprobación del Senado. El presidente también recomienda legislación al Congreso.

Republicano: Donald J. Trump*

Demócrata: Joe Biden

Libertaria: Jo Jorgensen

Partido Verde: Howie Hawkins



SENADO DE ESTADOS UNIDOS

Cada estado de EEUU elige a dos personas para que los representen en el Senado de EEUU, que es la cámara alta del Congreso. Son elegidos en todo el estado por un período de seis años. El senador de Texas John Cornyn busca renovar su mandato este año.

Republicano: John Cornyn*

Demócrata: Mary "MJ" Hegar

Libertario: Kerry Douglas McKennon

Partido Verde: David B. Collins



CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS

Texas tiene 36 escaños en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso federal. El número total de representantes actualmente es de 435. El número de bancas que se le da a un estado se basa en la cantidad de población que posee. Los representantes son elegidos por períodos de dos años.

El Décimo Distrito del Congreso de Texas cubre partes del norte y el este de Austin -incluyendo partes de Manor- y se extiende a partes de Bastrop y hasta el noroeste de Houston. El representante Michael McCaul ha ocupado este escaño desde 2005.

Republicano: Michael McCaul*

Demócrata: Mike Siegel

Libertario: Roy Eriksen



El Distrito 17º del Congreso de Texas se extiende desde el centro de Austin hasta Waco y College Station. El representante Bill Flores ocupa actualmente el escaño, pero anunció planes de retirarse y no buscará otro mandato.

Republicano: Pete Sessions

Demócrata: Rick Kennedy

Libertario: Ted Brown



El Distrito 21º del Congreso de Texas va desde el suroeste de Austin, a través de San Marcos y New Braunfels, hasta el norte de San Antonio. El distrito también cubre el Hill Country, incluyendo Boerne, Johnson City y Fredericksburg. El escaño lo ocupa actualmente Chip Roy, que fue electo por primera vez en 2018.

Republicano: Chip Roy*

Demócrata: Wendy R. Davis

Libertario: Arthur DiBianca

Partido Verde: Tommy Wakely



El Distrito 25º del Congreso de Texas incluye la totalidad o partes de 13 condados. Va desde el condado de Tarrant, del que toma sólo una parte, hasta las mitades occidentales de los condados de Travis y Hays. El titular es el republicano Roger Williams, que ganó su primera elección al cargo en 2012 y ha servido cuatro mandatos.

Republicano: Roger Williams*

Demócrata: Julie Oliver

Libertario: Bill Kelsey



El Distrito 35º del Congreso de Texas incluye partes de seis condados. Desde el este del condado de Travis hasta el este del condado de Bexar. El titular es el demócrata Lloyd Doggett, quien fue electo por primera vez al Congreso en 1994. Debido a la redistribución de distritos, tuvo que cambiarse a tres distritos diferentes, el 10º, 25º y actualmente el 35º. Está buscando su 14º período.

Republicana: Jenny García Sharon

Demócrata: Lloyd Doggett*

Libertario: Mark Loewe

Independiente: Jason Mata Sr.

Estatal

SENADO DE TEXAS

Esta es la cámara alta de la Legislatura de Texas. Consiste en 31 miembros, cada uno de los cuales representa a unos 800,000 tejanos. Son elegidos para un mandato de cuatro años. Junto con la Cámara de Representantes de Texas, el Senado de Texas redacta y aprueba leyes, políticas y presupuestos estatales. La Legislatura se reúne durante 140 días en los años impares, aunque el gobernador puede convocar sesiones especiales fuera de ese plazo.

El Distrito 21º del Senado se extiende desde el Valle del Río Grande hasta la parte sureste del Condado de Travis.

Republicano: Frank Pomeroy

Demócrata: Judith Zaffirini*



El Distrito 24º del Senado incluye la mayor parte de las colinas y una pequeña parte del oeste del condado de Travis.

Republicana: Dawn Buckingham*

Demócrata: Clayton Tucker

CÁMARA DE TEXAS

La Cámara de Texas es la cámara baja de la Legislatura estatal. Está formada por 150 miembros, que son elegidos cada dos años. Junto con el Senado estatal, la Cámara elabora y aprueba leyes, políticas y presupuestos estatales. La Legislatura se reúne durante 140 días en los años impares, aunque el gobernador puede convocar sesiones especiales fuera de ese plazo.

El Distrito 46º de la Cámara incluye gran parte de East Austinl, la mayor parte de Manor y parte de Pflugerville.

Republicano: Ninguno

Demócrata: Sheryl Cole*



El Distrito 47º de la Cámara representa una gran área del oeste de Austin, así como una pequeña porción de la parte sur de la ciudad cerca de Manchaca.

Republicano: Justin Berry

Demócrata: Vikki Goodwin*

Libertario: Michael Clark

El Distrito 48º de la Cámara incluye gran parte del sur, suroeste y oeste de Austin, incluyendo Sunset Valley, West Lake Hills y Rollingwood.

Republicano: Bill Strieber

Demócrata: Donna Howard*



El Distrito 49º se extiende desde Sunset Valley hasta el norte de Austin, cubriendo gran parte del área al oeste de la I-35.

Republicano: Charles Allan Meyer

Demócrata: Gina Hinojosa*

Libertario: Kenneth M. Moore



El Distrito 50º de la Cámara incluye partes del norte de Austin, gran parte de Pflugerville y partes del noreste del condado de Travis.

Republicano: Larry Delarose

Demócrata: Celia Israel*



El Distrito 51º cubre una gran franja del sudeste de Austin, incluyendo el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom y el Circuito de las Américas.

Republicano: Robert Reynolds

Demócrata: Eddie Rodríguez*

CORTE SUPREMA DE TEXAS

La Corte Suprema de Texas es el tribunal de última instancia para los casos civiles relacionados con la ley estatal. Se trata de casos que tratan de demandas entre personas, empresas y organizaciones, a diferencia de los casos criminales. Las decisiones legales tomadas por la Corte Suprema del estado son finales y vinculantes bajo la ley estatal. El tribunal está compuesto por ocho magistrados y un presidente de la Corte Suprema, que son elegidos por períodos de seis años en elecciones partidistas en todo el estado. Cuatro puestos en el tribunal están en juego en las elecciones de este año.

RELACIONADO | Hey Votante, la Corte Suprema de Texas tiene asientos que llenar también

Presidente de la Corte Suprema: mientras que el presidente de la Corte Suprema supervisa el tribunal, cada miembro tiene un voto igual a la hora de tomar decisiones. El presidente del Tribunal Supremo -otra de las formas como se lo conoce- asigna a los demás jueces tareas administrativas, como la de dirigir los procedimientos disciplinarios de los abogados y ser el enlace del tribunal con el Colegio de Abogados del Estado. También designa a los jueces de los casos, si los jueces de los tribunales inferiores tienen que recusarse.

Republicano: Nathan Hecht*

Demócrata: Amy Clark Meachum

Libertario: Mark Ash

Juez, plaza 6

Republicana: Jane Bland*

Demócrata: Kathy Cheng

Juez, plaza 7

Republicano: Jeff Boyd*

Demócrata: Staci Williams

Libertario: William Bryan Strange III

Juez, plaza 8

Republicano: Brett Busby*

Demócrata: Gisela D. Triana

Libertario: Tom Oxford



COMISIÓN DE FERROCARRILES

No dejes que el nombre te confunda, la Railroad Commission of Texas o Comisión de Ferrocarriles de Texas no tiene nada que ver con los trenes. El nombre es sólo una referencia a una época en la que sí lo tenía. Hoy en día la Comisión de Ferrocarriles regula las poderosas industrias de petróleo, gas y minería en Texas. Es responsable de garantizar la seguridad de los oleoductos, hacer cumplir las normas sobre la perforación y la producción, y supervisar los servicios de gas natural, entre otras cosas. Como tal, a menudo está en el centro de las dispustas sobre seguridad pública y medio ambiente. La comisión es supervisada por una Junta de Comisionados Ferroviarios de tres miembros que son elegidos en todo el estado. Uno de esos puestos se elige en 2020.

Republicano: James "Jim" Wright

Demócrata: Chrysta Castañeda

Libertario: Matt Sterett

Partido Verde: Katija "Kat" Gruene

JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN

La Junta de Educación del Estado supervisa la política y las normas de educación de las escuelas públicas. Las tareas de la junta incluyen la supervisión de la financiación estatal, el establecimiento de los requisitos de graduación en las escuelas secundarias, la elección de materiales de instrucción y la adopción de los estándares del currículo. Los 15 miembros de la junta son elegidos por los distritos, cada uno de los cuales representa a unos 1,8 millones de personas, durante un mandato de cuatro años.

El Distrito 5 incluye a Blanco, Caldwell, Comal, Gillespie, Guadalupe, Hays, Kendall, Kerr, Llano, Mason, San Saba y partes de los condados de Bexar y Travis.

Republicano: Lani Popp

Demócrata: Rebecca Bell-Metereau

Libertario: Stephanie Berlin

El Distrito 10 incluye a los condados de Williamson y Bell, así como partes de los condados de Travis, Freestone, Waller y Burnet.

Republicano: Tom Maynard*

Demócrata: Marsha Burnett-Webster

Libertario: Trip Seibold

TRIBUNAL DE APELACIONES CRIMINALES DE TEXAS

Este es el más alto tribunal criminal de Texas y que tiene la última palabra sobre las apelaciones penales, incluyendo los casos de pena de muerte. Los magistrados del panel de nueve jueces son elegidos en todo el estado por un mandato de seis años.

Plaza 3

Republicano: Bert Richardson*

Demócrata: Elizabeth Davis Frizell

Plaza 4

Republicano: Kevin Patrick Yeary*

Demócrata: Tina Clinton

Plaza 9

Republicano: David Newell*

Demócrata: Brandon Birmingham

TERCER TRIBUNAL DE APELACIONES

Esta es, como era de esperar, una corte de apelaciones, lo que significa que atiende los casos después de que han sido dictaminados y una de las partes piensa que la decisión no es correcta. Este panel de seis jueces atiende casos civiles y criminales de un área que cubre 24 condados, incluyendo Austin y sus alrededores.

El presidente de este tribunal se presenta a las elecciones de este año.

Republicano: Jeff Rose*

Demócrata: Darlene Byrne



Condado de Travis

EL FISCAL DEL DISTRITO DEL CONDADO DE TRAVIS

Las responsabilidades del fiscal de distrito incluyen el enjuiciamiento de delitos graves y la asistencia a las fuerzas del orden en las investigaciones.

Republicano: Martin Harry

Demócrata: José Garza

SHERIFF DEL CONDADO DE TRAVIS

El sheriff administra la población carcelaria del condado de Travis, incluyendo el complejo correccional del condado de Travis en Del Valle. El sheriff es un oficial de paz que es elegido cada cuatro años.

Es republicano: Raúl Vargas

Demócrata: Sally Hernandez*



ASESOR-RECAUDADOR DE IMPUESTOS DEL CONDADO DE TRAVIS

El asesor-recaudador de impuestos del Condado de Travis cumple un mandato de cuatro años y se encarga de una variedad de cosas, incluyendo la emisión de licencias de bebidas alcohólicas al por menor, la recaudación de impuestos sobre la propiedad y el registro de votantes. La oficina recauda más de $4,000 millones en impuestos y tasas anuales.

Republicano: Marilyn Jackson

Demócrata: Bruce Elfant*

Libertario: Erica Lockwood

FISCAL DEL CONDADO DE TRAVIS

El fiscal del condado procesa delitos menores, obtiene órdenes de protección para las víctimas de violencia doméstica, acuerda compromisos involuntarios para ciertos enfermos mentales y asesora a los funcionarios electos del condado de Travis sobre sus obligaciones oficiales. El fiscal del condado cumple un mandato de cuatro años.

Republicano: Ninguno

Demócrata: Delia Garza

JUEZ DEL CONDADO DE TRAVIS

El juez del condado preside el Tribunal de Comisionados del Condado de Travis y representa al condado en muchas funciones administrativas. El juez es elegido en todo el condado por un período de cuatro años. El puesto fue desocupado a principios de este año por Sarah Eckhardt, que ganó la elección especial para el Senado del distrito 14 de Texas en julio.

Republicano: Michael Lovins

Demócrata: Andy Brown

COMISIONADOS DEL CONDADO DE TRAVIS

Un comisionado del Condado de Travis redacta y aprueba las políticas del condado, como un miembro del concejo municipal lo hace en la ciudad. Hay cuatro comisionados del condado en el Condado de Travis, además del juez del condado, que es elegido en todo el condado.

El Precinto 1 abarca el cuadrante nororiental del condado, que incluye Austin Oriental, Pflugerville, Manor y Webberville.

Republicano: Solomon Arcoven

Demócrata: Jeff Travillion*

El Precinto 3 incluye gran parte del oeste del condado de Travis, desde Lost Creek hasta el borde del condado de Burnet.

Republicana: Becky Bray

Demócrata: Ann Howard

ALGUACIL DEL CONDADO DE TRAVIS

Los alguaciles son el brazo ejecutor de la ley del Condado de Travis, y se encargan de los casos penales y civiles. Un alguacil es un oficial de paz que es elegido cada cuatro años. Pueden emitir citaciones de tráfico, servir como alguaciles en los tribunales de paz y desalojar por la fuerza a alguien por orden judicial.

El Precinto 1 abarca gran parte del cuadrante noreste del condado, incluyendo Austin Este y Manor y Webberville.

Republicano: Ninguno

Demócrata: Tonya Nixon

El Precinto 2 se extiende desde Pflugerville, Wells Branch, el noroeste de Austin, Lakeway y el cuadrante noroeste del condado.

Republicano: Ninguno

Demócrata: Adan Ballesteros*



El Precinto 3 incluye la parte suroeste del condado.

Republicano: Ninguno

Demócrata: Stacy Suits*

El Precinto 4 cubre la parte sureste del condado.

Republicano: Ninguno

Demócrata: George Morales III*

El Precinto 5 incluye Austin Central y Oeste al norte del río Colorado.

Republicano: Ninguno

Demócrata: Carlos B. López*

CORTES CRIMINALES EN LEY

La cortes criminales presiden los casos de delitos menores de clase A y clase B. Hay siete tribunales de este tipo en el condado de Travis que se ocupan de los casos criminales, pero sólo tres están en juego en la votación primaria de este año. Los jueces de los tribunales penales tienen un mandato de cuatro años.

No. 4

Republicano: Ninguno

Demócrata: Dimple Malhotra*

No. 8

Republicano: Ninguno

Demócrata: Carlos Barrera*

No. 9

Republicano: Ninguno

Demócrata: Kim Williams*

Libertario: Christopher David

TRIBUNALES CIVILES DE DISTRITO

Los jueces de los tribunales civiles de distrito presiden los casos de divorcio, títulos de propiedad, concursos electorales y asuntos civiles con dinero o daños de 200 dólares o más. El tribunal se encuentra en el Palacio de Justicia del Condado de Travis, en el centro de Austin. Los jueces son elegidos por un período de cuatro años. Hay seis juzgados de tribunal civil en la boleta de votación en el Condado de Travis este año.

Distrito Judicial 53º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Maria Cantú Hexsel

Distrito Judicial 98º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Rhonda Hurley*

126º Distrito Judicial

Republicano: Ninguno

Demócrata: Aurora Martínez Jones

Distrito Judicial 200º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Jessica Mangrum

Distrito Judicial 345º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Jan Soifer*

Distrito Judicial 353º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Madeleine Connor

TRIBUNALES CRIMNALES DE DISTRITO

Los tribunales criminales de distrito presiden los casos de delitos graves. Hay nueve tribunales de distrito y un tribunal magistrado de distrito dedicado a asuntos criminales en el Condado de Travis. El tribunal está ubicado en el Centro de Justicia Penal Blackwell-Thurman en el centro de Austin. Los jueces son elegidos por un período de cuatro años.

Distrito Judicial 167º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Dayna Blazey

Distrito Judicial 390º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Julie Kocurek*

Distrito Judicial 427º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Tamara Needles*

Distrito Judicial 450º

Republicano: Ninguno

Demócrata: Brad Urrutia*

Distrito Judicial 460º

Republicano: Geoffrey Puryear*

Demócrata: Selena Alvarenga

¿Vives en Austin?



Hay Cinco Escaños Libres En El Concejo Municipal De Austin. Conoce A Los Candidatos.

Votantes De Austin Decidirán Sobre Dos medidas Que Financiarán Mejoras En El Transporte

Hay cuatro puestos vacantes en el consejo escolar del ISD de Austin. Aquí están quiénes se postulan.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.