La Votación Anticipada Ya Comenzó. Esto Es Lo Que Necesitas Saber Si Vives En El Condado Williamson

La votación anticipada comienza en Texas el martes 13. En el Condado de Williamson, un número récord de residentes elegibles -más de 372,000- se registraron para votar. El condado espera que el 66% de ellos voten anticipadamente este año.

También ha habido un número récord de personas que solicitan votar por correo. El administrador de elecciones del Condado de Williamson, Chris Davis, dijo que el condado ha recibido más de 27,000 solicitudes de boletas de voto por correo, más del doble de lo que ha recibido en cualquier año anterior.

Para manejar estos números récord y mitigar los riesgos del COVID-19, hay algunas formas en que la oficina de elecciones planea ayudar a los votantes con el proceso.

Esto es lo que necesitan saber.

Asegúrate de estar registrado

Ve aquí para verificar tu registro en cualquier lugar del estado. La fecha límite para registrarse en Texas era el 5 de octubre.

Centros de votación

Debes votar en el condado donde vives. El Condado de Williamson tiene un sitio para que los votantes encuentren el centro de votación más cercano y el tiempo de espera sea el estimado.

La votación anticipada se extiende hasta el 30 de octubre. El condado tiene 19 centros de votación anticipada. Están abiertos de lunes a sábado de 7 a.m. a 7 p.m. y los domingos de 1 a 6 p.m.

El día de las elecciones, el 3 de noviembre, habrá 57 centros de votación abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. Puede encontrar esos centros aquí.

Los centros de votación tendrán al menos 10 trabajadores electorales asistiendo a la gente durante la votación anticipada, y Davis anticipa que ese número aumentará el día de las elecciones. Los oficiales electorales llevarán mascarillas y protectores faciales, fomentarán el distanciamiento social y desinfectarán las máquinas de votación.

Davis dijo que es importante que los votantes sepan que el uso de las mascarillas se fomenta, pero que no son exigibles en los centros de votación.

No olvides una identificación

Lleva una identificación con foto que esté al día, o que haya expirado hace cuatro años, a las urnas. Los votantes de 70 años o más pueden traer una identificación con foto que haya expirado en culaquier momento.

Si tuviste problemas para obtener una identificación y no la tienes, puede llevar alguna de estas:

Un documento del gobierno que muestre tu nombre y dirección, como tu certificado de registro de votante.

Un extracto de cuenta bancaria

Un cheque del gobierno

Un cheque de pago

Una factura actual de servicios públicos

Tu certificado de nacimiento

Si usas alguno de estos documentos, tendrás que firmar un formulario que diga que tuviste un impedimento razonable para obtener una identificación.

Boletas de voto por correo

El Condado de Williamson tiene por primera vez un sitio web donde los residentes pueden comprobar el estado de sus votos por correo. Con el número sin precedentes de solicitudes para votar por correo, Davis dijo que esta es una manera para que los residentes puedan comprobar inmediatamente el estado de su boleta, en lugar de tener que esperar una respuesta de la oficina de elecciones.

Los residentes pueden comprobar el estado de su solicitud, si su boleta les ha sido enviada por correo y si ha sido recibida y aceptada.

Los tejanos tienen hasta el 23 de octubre para solicitar su boleta de voto por correo. KUT ha elaborado una guía sobre cómo votar por correo aquí.

Máquinas de votación

El Tribunal del Comisionado del Condado de Williamson aprobó un nuevo sistema de votación para el condado en abril de 2019.

Recibirás una boleta en blanco al registrarte para insertarla en los dispositivos de marcado de la boleta ExpressVote. Después de hacer tu selección, se te pedirá que imprimas y revises tu boleta. Antes de irte, debes insertar la boleta en el escáner digital o tu voto no será contabilizado.

Votar en la acera

Cada centro de votación tendrá la posibilidad de votar en la acera para los votantes. Se ofrece a todos, pero normalmente la utilizan aquellos que pueden ser físicamente incapaces de entrar en el lugar de votación. Davis añadió que estará disponible para las personas que puedan estar mostrando síntomas relacionados con el COVID-19 también. Los trabajadores electorales usarán equipo de protección personal adicional mientras ayudan a los votantes en la acera.

"No es para que un votante lo use por conveniencia", dijo Davis. "Es para que un votante lo use por su seguridad o por su accesibilidad si no puede acceder físicamente a su centro de votación habitual".

¿Qué hay en la boleta?

Hemos preparado una guía del votante para que sepas más sobre quién y qué está en la boleta del Condado de Williamson. También puedes encontrar una boleta de muestra en el sitio web del condado.

