Austin Energy Dice A Sus Clientes Que Se Preparen Para Estar Sin Electricidad Por Lo Menos Hasta El Martes En La Noche

Read this story in English.

Los clients of Austin Energydeben prepararse para survivir sin electricidad la noche del martes y posablemente más tiempo, dijo la compañía.

So well las condiciones están mejorando, Austin Energy dijo that the situación está cambiando durante el día.

EMERGENCY OUTAGE UPDATE at 12:30 p.m.:

While @ERCOT_ISO says conditions are improving, we want customers to know this a dynamic situation + conditions are changing throughout the day.

⚡Customers should be prepared to not have power through Tuesday night and possibly longer. 1/4 — Austin Energy (@austinenergy) February 16, 2021

Austin Energy dijo que no puede rotar los apagones sin afectar los circuitos que Garantizan suministro eléctrico a instituciones críticas como hospitalales.

Otra alerta de tormenta de invierno entrará en vigencia para el centro de Texas desde las 6 pm de este martes hasta las 6 am del jueves. Una advertencia de venezo helado y una de congelamiento están en efecto para el área este martes hasta el mediodía.

Durante la noche del martes is espera lluvia helada y, más tarde, una mezcla de nieve y aguanieve. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, in inglés) dice that el área podría recibir between 1 and 2 pulgadas de nieve, por encima de una décima de pulgada de hielo.

It is probable that there will be produced nuevos cortes de energía y que caigan árboles, dijo el NWS, especial por cualquier acumulación de hielo adicional. Según indicó, los viajes serán peligrosos and instó a los residentes à permanecer en sus casas. Puedes encontrar las últimas condiciones de las carreteras aquí.

Sigue nuestras actualizaciones de la tormenta de invierno durante todo el día desde la sala de redacción de KUT. Encuentra los últimos tweets del Servicio Meteorológico Nacional al final de este artículo.

9:10 p.m. — Cap Metro suspende el servicio de nuevo; el aeropuerto de Austin reanuda los vuelos el miércoles.

Capital Metro ha suspendido todos sus servicios el miércoles porque se esperan condiciones peligrosas en las calles. La agencia ha dicho que todavía está dirigiendo sus recursos a apoyar las operaciones de emergencia en los refugios contra el frío en la ciudad y a proveer transporte en condiciones de vida o muerte. Una vez que se reaune el servicio, este sará gratuito hasta el domingo.

El Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom dijo que reanudará los vuelos a partir de la 1 p.m. del miércoles si el clima lo permite. Todos los vuelos que debían salir antes de la 1 p.m. han sido cancelados.

6:35 pm - Texas Gas advierte that los clients podrían perder el servicio

Texas Gas Service está advirtiendo de posibles cortes de gas natural generalizados. Los clientes pueden perder el servicio en sus hogares o negocios.

Texas Gas dice que sus proveedores están experimentando congelamiento en los pozos de gas, lo que está reduciendo la cantidad de gas que pueden vender. Para empeorar las cosas: cuando un proveedor de gas natural se cae y Texas Gas pierde el servicio, se necesita mucho tiempo para restaurarlo. Cuando el sistema vuelve a funcionar, los equipos de trabajo deben visitar cada casa para comprobar si hay fugas antes de poder restablecer el servicio.

Texas Gas pide a sus usarios que reduzcan la cantidad de gas natural que están usando.

4:30 pm - El clima extremo afecta el suministro de agua

Las condiciones climáticas están afectando el suministro de agua en las comunidades del centro de Texas. In el condado de Williamson, algunas ciudades están pidiendo a la gente that hierva o preserves el agua.

In the residents of Pflugerville, Taylor, Liberty Hill and Florence, they agreed to hervir el agua después de that los cortes de energía eléctrica afectaran las instalaciones de tratamiento de agua.

El portavoz de Taylor, Stacey Osborne, dijo que los problems de electricidad y agua están fuera del control de la ciudad, por lo que está centrando en mantener à la gente informada.

"Eso es lo más important that podemos hacer en este momento", dijo Osbourne. "Decirle a la gente que esté a salvo y que se quede adentro si puede. Es una situación difícil. Es difícil en toda la ciudad. En todo el estado".

El suministro de agua en Leander se ha reducido, there exists the posibilidad de que los clients puedan perder todo el servicio de agua.

Round Rock está pidiendo a los residentes que reduzcan el uso del agua para tratar de conservar la energía.

4:20 pm- El Condado de Williamson abre estaciones de carga para las personas con condensadores de oxígeno recargable

El Condado de Williamson ha abierto estaciones de carga para las personas con equipos de oxígeno recargables. Los residentes pueden ir al Departamento de Policía de Hutto, la sala de entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Williamson in Georgetown, el Departamento de Policía de Leander o el Condado de Williamson Inner Annex Loop in Georgetown.

El condado dice que esas dependencias estarán abiertas a la gente sólo para este propósito específico. Los sitios se abrirán de nuevo el miércoles a las 9, si el tiempo lo permite.

12:50 p.m. - El Palmer Events Center vuelve a abrir como centro de abrigo

El Palmer Events Center continuará abierto como el principal centro de abrigo de la ciudad, pero las autoridades le han pedido a los residentes que pueden permanecer en sus casas de manera segura que lo hagan, ya que la capacidad es limitada.

La ciudad está abriendo otros dos centros de abrigo adicionales en Mendez Middle School y Northeast Early College High School.

Hasta el lunes por la noche, unas 350 personas estaban refugiadas en el Palmer Events Center.

12:15 p.m. - ERCOT pidió a Austin Energy que eliminara más carga, la empresa cumplió

Un portavoz de Austin Energy ha confirmado que, a primera hora de hoy, ERCOT, la entidad estatal que gestiona el flujo de electricidad a los residentes de Texas, ha pedido a la empresa municipal que corte el suministro a más hogares. Austin Energy cumplió, aunque el portavoz no pudo confirmar si esto tuvo algún efecto en las infraestructuras críticas, como los hospitales.

Más tarde, ERCOT comunicó a Austin Energy que podía restablecer el suministro eléctrico a algunos hogares, aunque un portavoz confirmó que se trataba de un número muy reducido.

El mapa de apagones de Austin Energy muestra más de 202,000 consumidores actualmente sin electricidad.

9:30 a.m. - ¿Por qué el centro de Austin sigue iluminado por la noche? Austin Energy tiene una explicación

Como cientos de miles de personas en el área de Austin han estado sin energía desde hace más de un día, muchos se fijaron en las luces brillantes del centro de la ciudad por la noche y se preguntaron: "¿Por qué tienen electricidad?" Algunos observaron cómo muchos edificios de oficinas vacíos, estacionamientos y zonas en construcción parecían estar completamente iluminados.

Austin Energy ha emitido esta mañana un comunicado en el que explica por qué no está previsto cortar el suministro eléctrico en el centro de la ciudad.

Another set of lights on a building under construction that get to stay on so my 83 year old neighbor can freeze on the east side. pic.twitter.com/37lD1DnWI1 — Richard Bagdonas (@richardbagdonas) February 16, 2021

El proveedor de electricidad dice que el centro de la ciudad está excluido de los cortes programados porque muchos edificios críticos se encuentran en la zona, incluyendo el Centro Médico Dell Seton, los centros de abrigo, el sitio de atención alternativa para COVID-19, el complejo del Capitolio de Texas y la Municipalidad de Austin.

"Apagar la red del centro de la ciudad también cortaría la electricidad a estos edificios críticos, que también pueden albergar equipos de comunicaciones vitales", dijo Austin Energy.

La empresa dice que está trabajando con la Asociación de Propietarios y Administradores de Edificios y la Alianza del Centro de Austin para pedir a sus miembros que eviten el uso de energía eléctrica no esencial.

8:22 a.m. - Capital Metro suspende todos sus servicios para el martes

Capital Metro, el proveedor de transporte público de Austin, está suspendiendo todos los servicios para hoy.

"Estamos centrando todos los esfuerzos en las operaciones de emergencia con la ciudad de Austin para apoyar a los que están en los refugios para el clima frío y los que necesitan viajar para salvar la vida", dijo Cap Metro en un comunicado enviado por correo electrónico.

La agencia dice que espera que las operaciones de manaña miércoles también se vean afectadas por el clima invernal.

7:10 a.m - Austin Energy dice ERCOT no les permite restaurar la energía

Austin Energy dice que el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT o Electric Reliability Council of Texas, en inglés), que administra la red eléctrica de Texas, no les permite restaurar la energía debido a "preocupaciones por la estabilidad de la red".

En una conferencia de prensa este lunes, funcionarios de ERCOT dijeron que si rotan los cortes de energía, la demanda podría exceder demasiado la oferta, dañando la red.

"Hemos estado trabajando durante la noche en esta situación crítica", dijo Austin Energy en un tweet. "Estamos buscando específicamente esfuerzos adicionales de conservación en nuestra área del centro de la ciudad".

El proveedor de electricidad recordó a las personas que tengan luz que usen el mínimo absoluto de energía bajando el termostato, apagando el televisor y desconectando la iluminación y los aparatos no esenciales.

El mapa de cortes de electricidad de Austin Energy muestra ahora que más de 219,000 clientes están sin electricidad, alrededor del 43% de todos los clientes.

6:27 a.m. - 215,000 clientes de Austin Energy siguen sin electricidad

Cientos de miles de clientes de Austin Energy siguen sin electricidad esta mañana. Al menos el 42% de sus clientes -unos 215,000- siguen bajo el frío y la oscuridad. ERCOT, el operador de electricidad del estado, dice que es probable que esos cortes continúen durante el día de hoy mientras intenta restablecer la energía.

El clima invernal actual está afectando las operaciones en toda la zona. A continuación compartimos más actualizaciones de la tormenta de invierno de las últimas 24 horas:

El Distrito Escolar Independiente de Austin ha cancelado todas las clases para hoy, mañana y el jueves. El distrito no estará brindando educación a distancia esos días debido a los continuos cortes de energía. Los estudiantes tendrán clases asincrónicas (a su propio ritmo) el viernes. Consulta los planes de otros distritos escolares del centro de Texas aquí.

La Universidad de Texas en Austin ha anunciado que permanecerá cerrada hasta al menos el jueves a las 8 a.m. Todas las clases y eventos están cancelados. No se impartirán clases virtuales ni en línea.

Austin Community College permanecerá cerrado hoy y mañana. Todas las clases y trabajos han sido cancelados.

Capital Metro operará la mayor parte del servicio de MetroBus desde las 10 a.m. hasta las 8 p.m. del martes. No se ofrecerá ningún otro servicio de Cap Metro, incluyendo MetroRail y MetroExpress.

Por segundo día consecutivo, este martes se han cancelado todos los vuelos en el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom. Se aconseja a todos los que tengan un vuelo programado para los próximos días que consulten con su compañía aérea antes de viajar al aeropuerto.

Varios gobiernos del centro de Texas han cerrado sus operaciones y han cancelado las reuniones programadas para este martes. Eso incluye la Ciudad de Austin, el Condado de Travis, Cedar Park, Georgetown, el Condado de Williamson y el Condado de Hays.

Las tiendas H-E-B en el área de Austin estarán abiertas desde el mediodía hasta las 5 p.m. del martes.

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional en Austin / San Antonio:

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.