¿Estás Preocupado Por Tus Tuberías? Este Plomero De Austin Explica Qué Hace

Read this story in English.

La plomería es una de esas cosas en las que realmente no piensas hasta que te ves obligado a pensar en ello. Esta semana, como la nieve, el hielo y los días de temperaturas bajo cero golpean el centro de Texas, muchos residentes han tenido que enfrentar tuberías congeladas y pérdidas de agua.

Jimmy Maas de KUT habló con Brad Casebier, director general de Radiant Plumbing and Air Conditioning en Austin, para averiguar porqué el clima frío es tan duro en las tuberías de nuestros hogares y qué hacer cuando hay una pérdida.

KUT: Brad, has estado haciendo esto desde hace mucho tiempo. Empezaste con tu padre cuando eras adolescente. ¿Alguna vez has visto algo como esto?

Brad Casebier: No, nunca hemos visto nada ni siquiera cerca de esto. Así que habiendo estado -no sé la cantidad exacta de años- pero más de 30 años de experiencia en plomería. No, nada ni siquiera cerca.

Sólo para que todos tengamos una plataforma básica de donde estamos empezando, ¿por qué el clima frío es tan duro en las tuberías dentro de su casa?

Oh, sí, esto es super simple. El agua se expande cuando se congela. Por eso los cubitos de hielo flotan en tu vaso. Ocupan menos superficie y suben a la parte superior. Por lo tanto, tu tubería no está realmente diseñada para expandirse y luego contraerse. Algunas tuberías nuevas y modernas, como las de PEX, soportan mejor la congelación. En realidad se estiran y luego tienen memoria y vuelven a su tamaño original. Pero las de cobre y las de CBVC y latón, las tuberías galvanizadas, todo se congela y estiran la tubería.

Ahora, puede que no reviente la primera vez, pero la próxima vez que se congele, estará empezando desde un punto estirado y se estirará de nuevo. Y así, ya sabes, la tubería puede congelarse tres o cuatro veces y reventar esa última vez, o puede reventar en la primera.

¿A partir de qué temperatura es realmente difícil que los hogares, las casas normales con plomería moderna, se vean afectadas por el frío exterior?

Para mí, personalmente, si va a helar 32, 30 grados por la noche, no dejo goteando mis cosas. La casa retiene suficiente calor y sólo se congela durante un rato y luego se vuelve a calentar. Es una buena práctica el goteo, pero lo que he descubierto en mi negocio, simplemente observando el volumen de llamadas, es que cuando las cosas realmente empiezan a romperse es cuando no dejamos atrás el frío extremo del día y [la temperatura] baja cerca de los 20 grados durante la noche. Y ahí es cuando empezamos a recibir un montón de llamadas de tuberías rotas.

Por lo tanto, para aquellos de nosotros que podríamos estar experimentando el descongelamiento y tropezar con fugas, ¿qué es lo primero que debemos hacer aparte de llamarte?

Creo que todo el mundo en Austin que es dueño de una casa debe saber cómo cortar el agua a su casa. Incluso si no tienes una pérdida activa, ir y averiguar cómo vas a cerrar tu casa ahora. Y entonces, cuando ocurra, estarás preparado y no entrarás en pánico tratando de hacerlo.

Con el volumen de llamadas que tenemos, estamos haciendo muchas videollamadas y recorridos y ayudando a la gente en estas situaciones. Pero ni siquiera podemos atender los teléfonos, hay tantas [llamadas]. Es muy difícil conseguir ayuda en este momento. Así que estás un poco por tu cuenta. Así que realmente quieres saber cómo cortar el agua.

La tubería principal está generalmente en la parte delantera de tu casa por la acera o la calle.

Sí, por lo general en el lado izquierdo o derecho de tu lote. Y hay una gran tapa circular de hierro fundido, que es el medidor de la ciudad. Y la válvula para cerrarla debe estar a unas 12 pulgadas de ella, en una pequeña caja redonda o tubo con una tapa verde o una pequeña tapa de hierro fundido en la parte superior. Y esa debe ser la válvula que cierra el paso de agua de tu casa.

¿Qué tan difícil o fácil es hacer eso si no tenemos la herramienta adecuada?

Si está en buenas condiciones, no deberías necesitar ninguna herramienta. Deberías poder levantar la tapa, tomar la válvula, accionarla y ya está cerrada. Con el tiempo... la tapa desaparece y entonces la suciedad se mete en la caja y finalmente se llena de hierba, y el propietario no puede encontrarla en medio del pánico.

La ciudad siempre mantiene su caja de contadores abierta porque están revisando tu contador de agua todo el tiempo. Y allí necesitarás una herramienta si vas a usar su llave de paso, que en una emergencia estaría bien. Se supone que no debemos usar esa válvula para cerrar [el paso de agua] de tu casa. Eso es propiedad de la ciudad. Pero unos alicates o una llave inglesa. Es una válvula de cabeza cuadrada, y puedes ponerle unos alicates o una llave inglesa y girar esa cosa. Creo que es un cierre de 90 grados que cerrará completamente el agua de tu casa.

¿Cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo está tu familia y tus empleados? Quiero decir, todo el mundo está en el mismo barco.

Voy a ser honesto. Es súper estresante. Quiero decir, estamos tristes. Quiero decir, vemos llamada tras llamada y leemos las notas y hablamos con estos clientes. Y sus vidas están esencialmente destruidas, ya sabes, y realmente no podemos llegar a ellos. Así que, sí, es mucho para asimilar. Y luego el equipo de CSR está simplemente agotado de llamadas. Así que es mucho. Y nos encantaría que esto se descongelara y que las carreteras fueran más seguras y que pudiéramos movernos más rápido para conseguir una solución para la gente.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.