4 Opciones Que Estudiarán Los Legisladores De Texas Para Que No Vuelvan A Producirse Apagones

Los legisladores estatales celebran este jueves la primera de las que probablemente serán muchas audiencias en respuesta a los apagones que afectaron a Texas la semana pasada. Una de las preguntas que se harán es: ¿Cómo podemos evitar que esto se repita?

Estas son las opciones que probablemente considerarán.

Cambiar la "estructura de mercado" de la red

En otras partes del país, a las empresas que generan electricidad se les paga por estar allí en caso de que se las necesite. Eso se llama "mercado de capacidad". En Texas, los generadores sólo ganan dinero vendiendo electricidad, y ganan mucho dinero cuando la electricidad escasea y la demanda es alta. Así que, de vez en cuando, el grupo que gestiona la red, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, en inglés), tiene que dejar que eso ocurra.

"A veces permiten que el precio sea muy alto para incentivar la nueva generación [de energía]", explica Joshua Rhodes, investigador asociado del Webber Energy Group de la Universidad de Texas. "Para incentivar a las empresas privadas a venir y construir centrales eléctricas".

Tras los apagones, algunos legisladores quieren cambiar ese sistema, aunque no está claro si un mercado de capacidad habría evitado los cortes causados por la tormenta de la semana pasada.

"La generación de reserva sería igual de vulnerable a los daños meteorológicos que vimos", dijo el director general de ERCOT, Bill Magness. "Si tu generación de reserva fuera de gas, podrías tener problemas de suministro de gas, podrías tener problemas mecánicos causados por el paso de una tormenta".

Conectar la red de Texas con el resto del país

Texas tiene una red eléctrica independiente con muy pocas conexiones con el resto de EEUU. Eso permite que la red evite la regulación federal. Pero algunos legisladores dicen que Texas debería conectarse a otras redes para aumentar la cantidad de energía disponible aquí y permitir que la energía del estado vaya a otros lugares.

"Texas puede beneficiarse de la venta de energía en la red nacional", dijo la representante estatal de Austin, Donna Howard. "Creo que hay muchas cosas que podemos estudiar aquí y que pueden ser beneficiosas para Texas".

Preparar la infraestructura para climas extremos

Una cosa en la que casi todo el mundo está de acuerdo desde los apagones es que la infraestructura de la red de Texas tiene que soportar mejor el frío. El apagón fue causado por la congelación de los pozos de gas y los componentes de la red.

"Fortalecer" la infraestructura para el clima extremo es algo que ha ganado mucho apoyo desde el huracán Harvey en 2017.

Los expertos dicen que será necesario a medida que el cambio climático traiga más fenómenos meteorológicos extremos. Y muchos líderes republicanos de Texas, como el gobernador Greg Abbott, también apoyan la preparación para el invierno. Abbott lo ha convertido en una prioridad en esta sesión legislativa, aunque él y otros líderes republicanos no dicen las palabras "cambio climático" cuando hablan de ello.

Howard, que es miembro del grupo demócrata sobre el clima en la Cámara de Texas, dice que eso le parece bien.

"Llámenlo como quieran, pero ocupémonos de lo que realmente está ocurriendo", dijo. "Tiene que reconocerse que hay eventos climáticos que ocurren regularmente aquí en Texas que están costando a los contribuyentes de Texas y están costando vidas de Texas".

Lo que podría ser un punto de fricción es cómo se paga la preparación para el invierno. Los críticos dicen que el plan de Abbott se parece mucho a la financiación de infraestructuras por parte de los contribuyentes para el beneficio de la industria privada.

"Tenemos que decidir, ¿estamos dispuestos a pagar por eso?", dijo Rhodes. "¿Y cómo vamos a pagarlo?".

Regular la Industria

Este no es el primer apagón del estado. Tras los apagones de 2011, las agencias federales advirtieron a Texas sobre los riesgos de las tormentas de invierno. Pero la industria no quiso pagar las actualizaciones, y los reguladores y legisladores no crearon normas estrictas para obligarlas a hacerlo.

Queda por ver si los legisladores van a ser más duros tras este apagón.

