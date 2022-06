Austin planea despenalizar el aborto de forma efectiva si el Tribunal Supremo anula 'Roe'

Read this story in English

Un miembro del Consejo de la Ciudad de Austin propone proteger a los residentes de una ley de Texas que penaliza casi todos los abortos si el Tribunal Supremo anula el caso que garantiza el derecho nacional a este procedimiento.

El concejal Chito Vela, que fue elegido a principios de este año para representar a partes del norte de Austin, dice que presentará una ordenanza que instruye a la policía que no dé prioridad a la detención de personas por buscar o proporcionar abortos.

La medida, dijo, también restringiría a la ciudad de Austin de gastar dinero para investigar o documentar los abortos.

"No quiero que se cree un grupo de trabajo sobre delitos de aborto. No quiero que se cree una base de datos de delitos de aborto", dijo Vela a KUT, quien cree que la mayoría de sus colegas lo apoyarán, y por lo tanto se aprobará la medida. "No debería haber una investigación proactiva de los supuestos delitos de aborto".

Texas tiene una "ley bisagra" que prohíbe los abortos si el Tribunal Supremo anula Roe. La ley prohíbe el procedimiento en cualquier momento del embarazo, excepto si la vida de la mujer está en peligro o corre el riesgo de perder una "función corporal importante". Aprobada durante la sesión legislativa del año pasado, la ley convierte la realización de un aborto en un delito, y los médicos podrían enfrentarse a cadena perpetua y a multas de hasta 100,000 dólares.

"Una vez que Roe vs. Wade sea anulado, queremos asegurarnos de que nuestras leyes provida se apliquen plenamente", dijo a KUT Rebecca Parma, asociada legislativa principal del grupo antiabortista Texas Right to Life (Derecho de Texas a la Vida). "Esto pone de relieve la necesidad de la aplicación civil", dijo. En lugar de confiar en la policía para hacer cumplir la prohibición, la ley actual de Texas permite a los ciudadanos demandar a las personas que han ayudado a una mujer a abortar.

Un portavoz dijo que la ciudad y su departamento de policía están "preparados para dar los pasos necesarios para aplicar esta resolución una vez aprobada por el Consejo de la Ciudad". Independientemente de los votos del consejo, el jefe Joseph Chacon tiene la última palabra sobre la política policial.

La ciudad ha hecho este tipo de maniobras legales antes. En 2020, los miembros del Consejo de la Ciudad de Austin aprobaron despenalizar pequeñas cantidades de marihuana. Sin embargo, el entonces jefe de policía Brian Manley se negó, diciendo que sus oficiales continuarían siguiendo la ley estatal. Seis meses después, revirtió su decisión.

Vela dijo que la ordenanza, que no será votada hasta que haya una decisión final de la Corte Suprema, está escrita para evitar la intervención legal del estado. Su oficina no quiso compartir una copia de la propuesta, diciendo que estaba sujeta a cambios.

"Se ha redactado de manera que no entre en conflicto con la ley estatal", dijo Vela. Actualmente, el estado prohíbe los abortos en torno a las cinco o seis semanas de embarazo.

"No estamos, por ejemplo, legalizando el aborto en contradicción con la ley estatal. No estamos diciendo que los delitos no puedan ser investigados, por ejemplo, por el Departamento de Seguridad Pública o alguna autoridad estatal", dijo Vela. "Sólo estamos diciendo que dentro de la ciudad de Austin este tipo de delitos no sería una prioridad para nuestro departamento de policía".

KUT se puso en contacto con la oficina del Fiscal General Ken Paxton, que probablemente impugnaría la ordenanza si se aprueba, pero no recibió respuesta antes de la publicación de esta noticia.