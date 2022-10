El precio de tu calabaza puede ser otra víctima de la sequía de Texas

Read this story in English

El clima cálido y seco de este año ha causado estragos en la agricultura de Texas, y la cosecha de calabazas del estado no se ha salvado. Los agricultores y los expertos en el tema dicen que los bajos suministros han resultado en precios más altos para las calabazas populares para exhibición y el tallado este otoño.

"No tuvimos ni la mitad de calabazas de lo que deberíamos haber tenido [este año]," dijo el agricultor de calabazas Chris Hacker a KUT. "No están resultando tan buenas como en años anteriores."

Hacker cultiva calabazas en 150 acres en el condado de Knox, entre Dallas y Lubbock. Dice que su cultivo depende del agua de riego para prosperar. Pero incluso con ese suministro, el calor extremo impidió que las calabazas crecieran.

Las flores de las calabazas, dijo, se vuelven difíciles de polinizar por los insectos en el calor extremo, por lo que menos de ellas crecen a ser las queridas calabazas de temporada.

"El polen simplemente no funcionaba como debería," dijo Hacker. "Si tienes demasiados días de más de 95 grados constantemente, el polen se vuelve rancio. No importa cuántas abejas tengas en el campo trabajando, simplemente no funciona."

En el condado de Floyd, la región de mayor producción de calabazas del estado, los agricultores también han informado de rendimientos por debajo del promedio, según el informe de cultivos y clima de Texas AgriLife.

"Este año fue muy parecido a 2011 en el sentido de que empezamos a tener días de 100 grados a principios de mayo... y los tuvimos todo el verano," dijo Jerry Coplen, agente de AgriLife Extension en el condado de Knox.

Texas no es un gran productor de calabazas en comparación con otros estados. Según el informe de AgriLife, Illinois produce el 90% de la cosecha de calabazas del país, si se incluyen las calabazas cultivadas para alimentación.

Pero cuando se trata de calabazas especiales como las "ornamentales" que se utilizan para decoración de temporada, la caída de la producción local o estatal todavía puede afectar a los precios, dijo Coplen.

"El precio de lo poco que tenemos es entre un 30 y un 35% más alto que el del año pasado," afirma Hacker, que vende parte de su cosecha a grandes cadenas de supermercados.

"Sé que en esta zona triestatal [Texas, Nuevo México y Oklahoma], todos tenemos el mismo problema," el dijo.

El calor extremo y la sequía que han asolado a los agricultores este año sólo serán más comunes a medida que la atmósfera de la Tierra sigue calentándose debido a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Según un informe elaborado por el climatólogo del estado el año pasado, Texas puede esperar que el número promedio de días de tres dígitos se duplique para el año 2036.

Traducido por Maria Arce