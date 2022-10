Cómo la desinformación amenaza las elecciones intermedias en Texas

Read this story in English

David Triebs cuelga de su camioneta blanca una bandera blanca con un rifle semiautomático y las palabras "COME AND TAKE IT" (Ven y tómalo).

En una tarde reciente de Agosto, este hombre de 57 años estacionó su camioneta en el Parque Municipal Lady Bird Johnson para protestar contra un acto de campaña del candidato demócrata a gobernador Beto O'Rourke.

Triebs dice que cree que O'Rourke podría vencer al gobernador Republicano Greg Abbott. Sólo que no de una manera honesta.

"La forma en que lo veo es que tenemos los números, pero la izquierda controla las máquinas de votación," dijo Triebs a The Texas Newsroom. "Así que, al final, si Robert Francis gana, va a ser porque hizo trampa. No él personalmente, sino quién controla las máquinas."

Triebs admite que no tiene ninguna prueba que apoye su afirmación, una que el Secretario de Estado de Texas, un republicano, incluso ha desacreditado .

Pero Triebs lo cree. Forma parte de un número no insignificante de Tejanos que creen -y difunden- la desinformación electoral.

La desinformación y las noticias falsas, a menudo difundidas por las redes sociales, se han convertido en problemas importantes en EE.UU. Dos años después de 2020, la Gran Mentira -la falsa afirmación de que las elecciones presidenciales fueron robadas a Donald Trump- está más viva que nunca en Texas. Y con la votación anticipada para las elecciones intermedias en marcha, muchos se preocupan por que la democracia se ponga a prueba este año como nunca antes.

Kat Cano, una Demócrata que se desempeña como juez suplente de la Junta de Votación Temprana del Condado de Tarrant, dijo a The Texas Newsroom que a menudo trata con negadores de las elecciones.

"Estas personas suelen cuestionar simplemente la integridad de las personas que trabajan en las elecciones. Es descorazonador," dijo Cano.

Según sostuvo, algunas personas pueden ser reluctantes a confiar en el sistema porque no saben cómo funciona.

Sergio Martínez-Beltrán / KUT La camioneta del votante de Fredericksburg David Triebs. Sin aportar ninguna prueba, el Republicano dijo que el candidato Demócrata a gobernador Beto O'Rourke no puede ganar honestamente.

Pero otros, dijo Cano, tienen lo que ella llama "motivos menos claros" y tienden a desestimar las respuestas que les dan los funcionarios electorales. Según explicó, estas personas no confían en el proceso, en las personas que dirigen las elecciones o incluso en la tecnología que se utiliza para contar los votos.

"Así que no se trata realmente de elecciones (o) de preocupaciones sobre si el proceso es o no seguro," dijo Cano. "Se trata de socavar la posibilidad de tener unas elecciones en general."

Pero la mayoría de los Tejanos siguen confiando en el proceso. Según una encuesta del Instituto Marista publicada a principios de este mes, el 73% de los adultos de Texas " confían o tienen mucha confianza en que su gobierno estatal o local llevará a cabo unas elecciones justas y precisas este noviembre .”

Y, sin embargo, la desinformación sigue propagándose, poniendo en peligro a los funcionarios electorales.

Recientemente, todos los empleados de la oficina electoral del condado de Gillespie renunciaron abruptamente en Agosto tras citar amenazas contra el personal y la "peligrosa desinformación" en la comunidad.

David Becker, director ejecutivo del Center for Election Innovation and Research (Centro de Innovación e Investigación Electoral) y autor del libro The Big Truth (La Gran Verdad), dijo que los informes son alarmantes.

"Los profesionales que dirigieron las elecciones en todos los estados, en Texas y en otros lugares, dirigieron unas elecciones tan exitosas en términos de proceso, y sin embargo han sido objeto de amenazas y abusos y acoso en el transcurso de los últimos dos años," dijo Becker. "Eso ha creado una situación muy volátil y, por desgracia, nos va a llevar mucho tiempo salir de ella."

Becker dijo que los votantes que emitan su voto en las elecciones intermedias deben esperar que el proceso se desarrolle de forma similar a las elecciones anteriores.

A Becker le preocupa el proceso de recuento y certificación de boletas de este año si "los candidatos que perciben que pueden perder tratan de socavar la confianza en el proceso electoral, buscan deslegitimar el proceso electoral" e incluso incitan a sus partidarios a la violencia.

Becker dijo que hay formas de contrarrestar la situación. Animó a los votantes a inscribirse como trabajadores electorales. La gente también puede consumir una variedad de nuevas fuentes de noticias de confianza que los desafíen.

"Nuestra democracia es segura, y es tan resistente y transparente como siempre lo ha sido. Eso es un hecho," dijo Becker. "Las únicas personas que tratan de debilitar su confianza en esa democracia son las personas que están perdiendo."

Traducido por Maria Arce