Gobernador De Texas Pone Fin A Orden De Cuarentena De 14 Días Para Los Viajeros De Louisiana

El gobernador de Texas, Greg Abbott, puso fin a orden de cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros de Louisiana.

A partir del viernes 1 de mayo, las personas que conduzcan y vuelen a Texas desde Louisiana ya no tendrán que ponerse en cuarentena.

Sin embargo, la orden deja en vigencia órdenes previas que exigen una cuarentena de 14 días para los viajeros aéreos de:

Las personas que no cumplan con la orden ejecutiva de la cuarentena obligatoria puede enfrentarse a una multa de 1,000 dólares o hasta 180 días en cárcel.< /p>

Según lee la nueva orden, la medida se tomó porque Louisiana ha impuesto restricciones de distanciamiento social similares a Texas.

The state also relaxed certain restrictions related to health care professionals & issued amended requirements related to hospital capacity.

Hospitals must reserve least 15% of its capacity for treatment of #COVID19 patients, as determined by @TexasHHSC.https://t.co/0wR8Vzxxh5

