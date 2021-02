Austin Energy Advierte Que El Corte De Energía En Los Circuitos Que Incluyen Los Hospitales Podría Ser El 'Último Recurso'

Read this story in English.

Austin Energy podría decidir cortar la electricidad a los circuitos que incluyen la infraestructura crítica -como estaciones de bomberos, hospitales y operaciones del 911- para evitar que la red eléctrica del estado colapse, advirtió la entidad municipal este martes.

"Sólo como último recurso absoluto. No puedo garantizar que no lleguemos a esa etapa", dijo la gerente general de Austin Energy, Jackie Sargent, durante una conferencia de prensa. "Espero que no ocurra, pero no quiero crear una falsa sensación de seguridad".

Hasta el martes por la noche, unos 173,000 clientes de Austin Energy -aproximadamente un tercio de los consumidores de la empresa- seguían sin electricidad. Y podrían estar sin conexión hasta el miércoles, dijo Austin Energy, al no tener una respuesta clara del regulador de la red estatal sobre cuándo se puede restaurar la energía.

"Es difícil dar una respuesta segura", dijo Bill Magness, presidente y director general de ERCOT, durante una conferencia de prensa virtual este martes. "Confiamos en la capacidad de conseguir el equilibrio entre la oferta y la demanda".

Un portavoz de Austin Energy confirmó que la empresa de servicios públicos pudo restablecer el suministro eléctrico a algunos hogares el martes, pero el número fue muy pequeño en comparación con los cortes de energía totales.

"Hasta que este evento climático se despeje y más unidades de generación en todo el estado sean capaces de entrar en línea, no habrá suficiente capacidad para satisfacer toda la demanda de energía de los clientes", dijo Sargent.

Segun explicó, la empresa de servicios públicos ha pedido a sus mayores clientes que tomen medidas adicionales para conservar la electricidad, y ha cortado la luz a los que tienen generadores de reserva.

Si la demanda supera la capacidad eléctrica actual del estado, todo el sistema podría colapsar.

"Si la red se colapsara, si la demanda siguiera aumentando y la capacidad de generación o el suministro siguieran bajando, llegaría un momento en que todo el sistema sufriría un apagón", dijo Sargent. "Eso llevaría no sólo días para restaurar la energía, sino semanas e incluso más tiempo para algunos clientes en todo el alcance de ERCOT".

Mira el vídeo del Facebook Live de la ciudad de Austin a continuación (en inglés):

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Audrey McGlinchy a audrey@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @AKMcGlinchy.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.