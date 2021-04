¿Debes Recibir La Segunda Dosis De La Vacuna Contra COVID-19 Exactamente A Los 21 O 28 Días Después de La Primera Dosis?

Read this story in English.

PREGUNTA: ¿Es necesario ponerse una segunda dosis exactamente 21 o 28 días después? ¿O es mínimo después de ese tiempo? ¿Qué pasa si algo sucede y no puedes llegar a tu cita para la segunda dosis exactamente ese día? — Susan

RESPUESTA: No, no necesitas la segunda dosis exactamente a los 21 o 28 días después de la primera dosis. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que puedes recibir la segunda dosis después del intervalo recomendado, pero no deberías recibirla antes de eso.

Las dos vacunas de múltiples dosis contra el COVID-19 aprobadas en los Estados Unidos requieren dos dosis para su protección total. La vacuna de Pfizer-BioNTech necesita una segunda dosis después de 21 días de haber recibido la primera, y la vacuna de Moderna necesita la segunda dosis a los 28 días de la primera.

Si no puedes agendar tu cita exactamente 21 o 28 días después de tu primera cita, está bien. La vacuna puede ser administrada hasta 42 días después de la primera, de acuerdo a los CDC. Más allá de ese intervalo, no hay muchos datos disponibles sobre su eficacia.

La agencia sí le urge a la gente que consiga la segunda dosis lo más cerca que se pueda de ese intervalo de tiempo de los 21 o 28 días, para que puedan conseguir su protección total lo más rápido posible.

Algunas personas han recibido su dosis antes del periodo recomendado. Los CDC dicen: “Las segundas dosis administradas dentro de un periodo de gracia de 4 días antes de la fecha recomendada para la segunda dosis siguen siendo consideradas válidas. Las dosis que sin saber son administradas antes del periodo de gracia, no necesitan ser repetidas.”

Después de recibir la segunda dosis los expertos de salud advierten que no serás inmune inmediatamente. Toma tiempo para que el cuerpo se haga inmune, y la vacuna no te protege hasta después de una o dos semanas de haber recibido la segunda dosis, dicen los CDC.

No necesitas ir con el mismo proveedor al que fuiste la primera vez para recibir tu segunda dosis, dice el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS), pero su proveedor debería recibir la segunda dosis preparada para ti. Si por alguna razón no vas con el mismo proveedor, asegúrate primero de que tu segunda dosis sea del mismo fabricante que tu primera dosis. Tu proveedor debería darte información acerca de qué vacuna conseguiste y cuándo deberías volver por tu segunda dosis, dice DSHS.

Este artículo ha sido actualizado para incluir información acerca de las segundas dosis recibidas antes del intervalo de 21 o 28 días. También ha sido actualizada con información acerca del margen de 42 días.

