La pandemia y la política de no sacrificar empeoran el hacinamiento en el Centro de Animales de Austin

El Austin Animal Center (Centro de Animales de Austin) no quiere que sus pasillos llenos de jaulas, pero lo estan. No quiere tener tres cachorros en un espacio para gatos, pero los tiene. Y, no quiere mantener jaulas de perros grandes en su muelle de carga en el medio del verano de Texas, pero tiene que hacerlo.

El centro se abrió en 2011 para acoger a 309 perros y 165 gatos. Hasta la semana pasada, tenía 562 perros y 669 gatos.

Los grupos de defensa de los animales y el Austin Animal Center achacan el hacinamiento a varios factores: la falta de recursos, la pandemia y la política de no sacrificar animales de la ciudad.

Patricia Lim / KUT Los perros se dejan en jaulas en el puesto de camiones del Austin Animal Center porque no hay sitio dentro del refugio. "Odiamos tenerlos aquí, pero éste es el último recurso para los perros", afirma Kelsey Cler, coordinadora de marketing y comunicaciones del Austin Animal Center.

¿Cómo se llegó a esta situación?

Austin adoptó en 2011 una política de no sacrificio que exige que el 90% de los animales que acoge salgan vivos del refugio. Ahora, la tasa de salvación es de alrededor del 98%.

Pero no sacrificar animales ha puesto al refugio en una situación difícil.

"Tenemos perros que nos salen por las orejas", dijo Kelsey Cler, coordinadora de marketing y comunicaciones del Austin Animal Center. "Los tenemos en jaulas en nuestra sala de conferencias. Los tenemos en jaulas en perreras más grandes. Normalmente, en las perreras caben dos perros y ahora tenemos tres o cuatro en jaulas. Y luego tenemos jaulas en el puesto de camiones, y nos cuesta mantenernos al día con la cantidad de animales que tenemos".

Patricia Lim / KUT El Austin Animal Center está luchando para mantenerse al día con el número de animales que ha recibido.

Cler dijo que las cosas empeoraron después de que golpeó el COVID-19. Las personas que adoptaban mascotas recién nacidas o jóvenes no eran capaces de socializarlas. Sus mascotas no iban a los parques, no interactuaban con otros animales y no estaban en los patios con su gente.

Y al reabrirse los centros de trabajo, los dueños de mascotas empezaron a ver problemas de comportamiento y renunciaron a ellas. Estos animales necesitan un tipo de adoptante único.

"Los llamamos hogares unicornio que no tienen otros perros", dice Cler. "No tienen gatos, no tienen niños, quizá no reciben muchas visitas".

Estos adoptantes son escasos, lo que significa que vaciar las jaulas del refugio es difícil.

Soluciones, si las hay

Austin Pets Alive (APA, por sus siglas en ingles), una organización local de rescate de animales, sostiene que el Austin Animal Center no tiene un problema de hacinamiento, sino de recursos.

"En Austin, podríamos argumentar que muchas de esas palancas no se están utilizando en la forma en que pueden ser utilizadas", dijo Neil Hay, director senior de operaciones de APA. "Si tengo una perrera, dos perros, y tengo cuatro [personas] adoptantes que quieren esos perros, ¿estoy realmente saturado? Si no intento hablar con esos cuatro adoptantes, ¿estoy saturado? Si no organizo eventos de adopción, ¿estoy saturado? Sí, sigue habiendo más perros que perreras, pero si no utilizas las herramientas disponibles para hacer algo al respecto, siempre estarás luchando contra un problema de capacidad".

APA ha ofrecido soluciones, pero el Austin Animal Center dijo que es mucho más difícil en la práctica.

Recomendación 1: APA sugiere aumentar los servicios de esterilización y castración para reducir las poblaciones de animales, y la colocación de microchips para ayudar a reubicar a los animales callejeros traídos al centro.

Austin Animal Center: "No tenemos dinero extra para dedicar a la esterilización/castración tanto como queremos", dijo Cler. "Estamos restringidos a las limitaciones de la ciudad y las limitaciones de Emancipet [la clínica que proporciona estos servicios para el Centro] y su capacidad para hacer la esterilización/castración".

Recomendación 2: APA sugiere el transporte de animales a otros refugios sin sacrificio en el norte de Estados Unidos, donde APA dijo que hay una mayor demanda de animales para que puedan ser adoptados.

Austin Animal Center: "Hubo bastante reacción en contra de nuestro programa de transporte, a pesar de que estábamos asegurando que estos animales iban a otros refugios sin sacrificio", dijo Cler. "Algunas personas pensaban que deberíamos haber podido adoptar a esos animales nosotros mismos. Así que nos costó poner en marcha el programa. Tuvimos un cambio en el personal y ahora estamos tratando de reconstruir ese programa de nuevo".

Recomendación 3: APA recomienda al Austin Animal Center ampliar sus recursos y eventos de divulgación. APA dijo que el centro no está haciendo lo suficiente para conocer a la gente mediante la celebración de eventos regulares de adopción.

Austin Animal Center: "Se necesita una tonelada de horas humanas para coordinarlos, para seleccionar perros que serían buenos para asistir a esos [eventos], y para obtener todos los puntos sobre las íes", dijo Cler. "En 2022, intensificamos esos eventos y, sinceramente, los gestores dedicaban 10 horas a conseguir la adopción de uno o dos perros, o ninguna, por lo que la rentabilidad de la inversión no está ahí para ese tipo de eventos".

Patricia Lim / KUT. El Austin Animal Center se abrió en 2011 para acoger a 165 gatos. Hasta la semana pasada, tenía 669.

Hay una recomendación que APA no hace, pero que People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) dijo que es la forma más efectiva de reducir la superpoblación: eliminar la política de no sacrificar.

"La idea de no sacrificar es bonita, pero no es una realidad", dijo Rachel Bellis, directora asociada de investigaciones de crueldad de PETA. "Es una especie de pastel en el cielo idea".

El Austin Animal Center no quiere perder su estatus de no sacrificar, pero Cler dijo que el sistema actual no es sostenible.

"Nadie quiere mirar a un animal sano y adoptable y decir: 'No puedes vivir porque no tenemos espacio'", dijo. "Tenemos que averiguar cómo hacer un sistema en el que no estemos teniendo que practicar la eutanasia a animales sanos y adoptables, pero tampoco estamos en este lugar de cuidado inhumano para los animales".

El lunes, Mackenzie Kelly, miembro del Consejo de la Ciudad de Austin, envió una carta al administrador interino de la ciudad en la que detallaba las condiciones del Austin Animal Center y su falta de recursos.

Kelly dijo que apoya la política de no sacrificar, pero que algo se debe hacer ahora para dar cabida a los animales cuando el calor supera los tres dígitos de temperatura. También recomendó llegar a un plan de negocios a largo plazo para hacer frente a problemas de capacidad.

Cler dijo que el centro da la bienvenida a las recomendaciones para ayudar con el hacinamiento, pero en este momento, el Austin Animal Center está al límite.

"Es difícil cuando te estás ahogando pensar en cómo no voy a estar aquí en primer lugar, ¿verdad?". dijo Cler. "Cada recurso, el tiempo de cada persona se gasta simplemente en pasar el día, proporcionando los cuidados que podemos a los animales. No es una excusa, pero hace muy difícil innovar y probar cosas nuevas cuando ni siquiera nos mantenemos a flote".

Si estás interesado en adoptar una mascota, visita el sitio web de la ciudad.