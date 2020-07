Profesora De Dell Responde Preguntas Sobre La Desigualdad En El Cuidado De La Salud Por COVID-19

Read this story in English.

¿Qué preguntas tienes acerca de las desigualdades en la atención médica durante la pandemia de coronavirus? La Dra. Jewel Mullen se unió a nosotros para conversar en vivo este miércoles por la tarde para responder a esas preguntas.Mullen, decana adjunta de equidad en salud en la Escuela de Medicina de Dell y profesora adjunta en los departamentos de salud poblacional y medicina interna de la escuela, habló con Ashley López de KUT.

Puedes mirar el video de la entrevista completa en inglés a continuación:

Cada semana en "Now What?", los reporteros de KUT conversan con los principales científicos, investigadores y pensadores de la Escuela de Medicina de Dell y de la Universidad de Texas en Austin sobre lo que necesitamos saber sobre el avance del COVID-19.

Lo más destacado de la entrevista

Nota: Esta transcripción ha sido editada ligeramente para mayor claridad.

Para escuchar la entrevista completa, mira el video de arriba.

KUT: Empecemos hablando de cómo la pandemia está afectando a las comunidades y a qué comunidades específicas en Austin. ¿Hay algo en Austin que sea único comparado con lo que estamos viendo en otros lugares del país?

Dra. Jewel Mullen: Voy a empezar con la parte única, y gracias por hacerme esa pregunta, porque creo que a muchos de nosotros en Austin nos gusta vernos a nosotros mismos como únicos. Lo que encontré realmente sorprendente en los últimos meses es cómo nos mantuvimos en lo que llamé un "período de gracia prolongado". Vimos circunstancias horribles en el noreste, por ejemplo, y la aparición de otros brotes en lugares como Detroit, en otras partes del sur y en otras partes de Texas. En Austin, creo que la gente sintió que nunca tendríamos la crisis que tenemos ahora. Así que lo único que nos hizo únicos, diría, es que nuestro período de gracia duró mucho tiempo, y tal vez por eso, estamos teniendo más dificultades para lidiar con algunas de las realidades de lo que realmente necesitamos hacer para protegernos a nosotros mismos y a los que nos rodean.

Lamentablemente, no somos los únicos en la forma en que estamos viendo las desigualdades en materia de salud, la disparidad y la falta de equidad en la forma en que el COVID-19 está afectando a las diferentes comunidades. Quiero empezar diciendo, antes de entrar en algo específico sobre eso, que reconozco que incluso cuando hablo de lo que preocupa a tanta gente -el impacto desproporcionado del COVID en la comunidad latina en Austin y en EE.UU., el impacto desproporcionado del COVID en las comunidades afroamericanas en lugares como Texas y otras partes de EE.UU. y luego en las comunidades nativas americanas- lo hacemos sin tener tantos datos como necesitamos. Así que tengan esto en mente.

Lo que leí esta mañana es que si comparamos los estados, mirando a Texas en este momento, se dice que sólo estamos reportando datos sobre casos de COVID por raza en menos del 10% de las personas afectadas, así que por todo lo que creemos saber, todavía hay mucho que no sabemos.

Aún así, Salud Pública de Austin ha estado reportando sobre nosotros desde hace un tiempo que entre 50% y 60%, a un poco más del 60% de los casos -seis de cada 10 personas- que conocemos en el Condado de Travis, han sido identificados entre personas que son latinas. También obtenemos datos que nos dicen que los casos entre afroamericanos son similares al porcentaje de afroamericanos en la población de Austin. Pero una vez más, hay muchos datos que no tenemos.Y hemos pasado mucho tiempo diciendo que necesitamos proteger a las personas mayores. Bueno, tal vez lo hemos hecho hasta el punto de que hemos dado a los más jóvenes demasiada falsa seguridad sobre sus propios riesgos, sin importar la raza o el origen étnico que tengan. Y a veces me preocupa que ese mensaje sobre el 60% del impacto de los casos de latinos, haya hecho que algunos blancos piensen que no están en riesgo. Y eso me preocupa también como persona de salud pública, porque estamos todos juntos en esto y los riesgos que tomamos pueden traducirse en riesgos para otras personas a nuestro alrededor. Esa es una respuesta larga. Pero yo quería sacarla a la luz.

¿Es seguro decir que hay una división socioeconómica y racial entre quién tiene la capacidad de trabajar desde casa? Y los trabajos desde casa son, ya sabes, en su mayoría trabajos de oficina. Esta división entre la forma en que la gente trabaja en sus vidas es ahora más clara en términos de quién tiene acceso a esos trabajos que se pueden realizar fácilmente desde casa.

Acabas de decir algo que es realmente importante. Cada vez que hablamos con todo el derecho de nuestras preocupaciones sobre el impacto desproporcionado del COVID entre los grupos raciales y étnicos, si no nos ponemos en contacto con los factores raciales, étnicos y socioeconómicos, específicamente la desigualdad social, entonces no estamos teniendo una conversación íntegra. Así que has dicho eso, es absolutamente cierto. Menos de uno de cada cinco, menos del 20%, de los individuos latinos pueden trabajar desde casa. Eso va a hacer que sea mucho más difícil para la gente, mucho más difícil.

También quiero preguntarle sobre lo que no sabemos acerca de porqué está sucediendo esto. Es nuestra falta de datos, o simplemente el hecho de que estamos en una etapa tan temprana en esto. ¿Cuáles son las preguntas que tienes en tu mente y para las que todavía no crees que haya muchas respuestas?

Me pregunto, para empezar, cómo asegurarme de que transmitimos el mensaje de que cuando hablamos de la comunidad latina, le recordamos a la gente que estamos hablando de un grupo muy diverso de personas. No podemos hacer el "si has visto a una persona, has visto a toda la comunidad o a todo el grupo". Y así, a medida que tenemos más datos, necesitamos tener más comprensión no sólo sobre cómo trabaja la gente, sino cómo viven, qué más hacen. Porque si vamos demasiado rápido a las cosas que están bien en nuestra cara, entonces también perdemos las oportunidades de abordar algunas otras cosas que podríamos no saber, sobre las condiciones de las personas.

Necesitamos tener más información no sólo sobre quién da positivo. Necesitamos saber más información sobre quién está tratando de hacerse la prueba y no puede ni siquiera hacerse una prueba.

Ya sabes, hemos visto a Salud Pública de Austin y a otros tratar de acceder a más pruebas. Necesitamos saber más acerca de las personas de las que siempre hablamos que no se cuentan porque no son tan emergentes públicamente, porque tratan de mantenerse seguros, porque tratan de no ser deportados, porque les preocupa si alguien pensará que son una carga para el sistema de servicios sociales. No lo sabemos.

Necesitamos saber más sobre sí la forma en que nos comunicamos con nuestras comunidades latinas es realmente eficiente y efectiva para eso. Ya sabes, podemos hablar de la jerga, podemos hablar de consejos, pero necesitamos saber si los mensajes que estamos tratando de impartir realmente funcionan bien para la gente.

Necesitamos saber más sobre la salud mental de la gente, su salud emocional y su bienestar social. Es comprensible que pensemos mucho en quién se está enfermando físicamente. Pero la salud no se trata sólo de la enfermedad física. Se trata de la enfermedad mental y el bienestar. Se trata del bienestar social de uno. ¿Hemos identificado aún más cuántas personas tienen hambre ahora? ¿Cuántas personas están a punto de ser desalojadas de sus hogares? Esos también son elementos de datos muy importantes que necesitamos para que nuestros servicios sociales puedan apoyar a la gente también.

