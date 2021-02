¿Necesitas Agua? Estos Son Los Centros De Distribución Del Condado De Travis Abiertos Hoy

Read this story in English.

Los centros de distribución de agua para ayudar a individuos vulnerables que no pueden comprar o hervir agua que comenzaron a operar este domingo en el Condado de Travis continuarán oeprando hoy lunes. Todos estarán dando un paquete de agua gratis, por orden de llegada, hasta que se acaben las existencias.

A partir de las 9 a.m. del lunes, residentes podrán recibir agua gratis en las siguientes localidades:

Nelson Field (7105 Berkman Dr, Austin, TX 78752) Onion Creek Soccer Complex (5600 E. William Cannon Dr, Austin, TX 78744) Roy G. Guerrero Park (400 Grove Blvd, Austin, TX 78741) ACC Highland Mall Parking Lot (E. Highland Mall Blvd, Austin, TX 78752) ACC Pinnacle Campus (7748 Highway 290 West, Austin, TX 78736) Garrison Park (6001 Menchaca Rd, Austin, TX 78745) Lakeline Station (13625 Lyndhurst Blvd, Austin, TX 78717) Walnut Creek Park (12138 N. Lamar Blvd, Austin, TX 78753) Zilker Park (2301 Barton Springs Rd, Austin, TX 78746) Anderson High School (8403 Mesa Dr, Austin, TX 78759) Lago Vista/Jonestown (7905 Bronco Lane, Leander, TX 78645) Lakeway/Bee Cave (1941 Lohmans Crossing Rd, Lakeway TX 78734) 9300 FM2244, Austin, TX 78733 Del Valle High School (5201 Ross Rd, Del Valle, TX 78617) *begins at 10 a.m. Manor ISD Athletic Complex (14832 FM973, Manor, TX 78653) Mobile POD - San Leanna



Los residentes pueden ir a los centros en carro o a pie. En ambos casos, recibirán un paquete de agua.

Capital Metro está dando servicio de transporte gratis a algunos centros de distribución de agua: ACC Pinnacle, el Onion Creek Soccer Complex, Roy G. Guerrero Park y Walnut Creek Park. Puedes recibir este servicio desde estas paradas de bus:

Una parada temporal de bus está operando en William Cannon para llevar hasta el Onion Creek Soccer Complex (accesible por la ruta 333).

ACC Riverside Transit Center para llegar al Roy G. Guerrero Park (accesible por las rutas 217, 271, 310, 311, 350).

Oak Hill Plaza para llegar al ACC Pinnacle (accesible por las rutas 315 y 333)

La parada de N. Lamar/Walnut Creek para llegar a Walnut Creek Park (accesible por la ruta 1).

La mayor parte de la ciudad de Austin todavía está bajo orden de hervir el agua y restricciones en su uso. La recomendación para los que la tienen es hervir por dos minutos toda el agua que va a ser utilizada para tomar, cocinar, y lavarse los dientes. La orden de hevir el agua en la zona central de presión de Austin Water fue levantada el lunes por la mañana.

YMCA de Austin ofrece duchas calientes gratis en cinco de sus establecimientos

El YMCA de Austin está ofreciendo el uso de las duchas en sus baños a aquellos afectados por los cortes de agua de la semana pasada, así como aquellos que están ayudando con la distribución de ayuda.

Las duchas estarán abiertas durante las horas de operación de los The showers will be available during horas de operación de los siguientes YMCA:

East Communities YMCA, 5315 Ed Bluestein Blvd., 512-933-9622

Hays Communities YMCA, 465 Buda Sportsplex Dr., 512-523-0099

North Austin YMCA, 1000 W. Rundberg Ln., 512-973-9622

Northwest Family YMCA, 5807 McNeil Dr., 512-335-9622

TownLake YMCA, 1100 W. Cesar Chavez St., 512-542-9622

Los interesados en usar el sevicio deben traer sus propias toallas, shampoo y jabón.

Esta historia fue actualizada a las 8:35 a.m. del domingo para reflejar que el centro de distribución en el Pinnacle Campus del Austin Community College ya no abrirá a las 9 a.m. como anunció inicialmente, sino a las 11 a.m. como todos los demás.