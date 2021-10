La Propuesta A aumentaría la dotación de personal policial. Estas son 3 cosas que debes saber.

Read this story in English.

Los funcionarios electos de Austin han pasado gran parte del último año hablando sobre la vigilancia y los cambios que deberían hacerse en el Departamento de Policía de Austin (o APD por sus siglas en inglés).

Estas conversaciones comenzaron formalmente en 2019. Fue entonces cuando el consejo municipal votó para detener la capacitación de oficiales nuevos y revisar los materiales didácticos de una academia de entrenamiento después de que varios oficiales se quejaran sobre las tácticas acosadoras empleadas en dicha academia.

Aproximadamente seis meses después, a raíz de llamados nacionales y locales para reconsiderar el papel de la policía en las comunidades, los regidores votaron para recortar $150 millones del presupuesto del Departamento de Policía de Austin . (Solo $20 millones fueron utilizados en proyectos no policiales antes de que una nueva ley estatal obligara a la ciudad a reembolsar el presupuesto al departamento de policía).

Y luego llegó el 2021. En lo que va del año, Austin ha registrado el mayor número de asesinatos desde que la ciudad comenzó a registrar este número , en algún momento de la década de 1960.

Ahora, la ciudad le está pidiendo a los votantes de Austin, y no a los funcionarios electos, tomar algunas decisiones sobre la vigilancia policial a través de su voto, por ende, la Propuesta A.

Save Austin Now, el comité de acción política detrás de la propuesta de restablecer la prohibición de campamentos de personas sin hogar , reunió más de 20,000 firmas en una petición a principios de este año para poner la Propuesta A bajo votación.

Este es el lenguaje que será utilizado en la boleta:

““¿Se deberá aprobar una ordenanza solicitada para mejorar la seguridad pública y la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas de la policía agregando un nuevo capítulo 2-16 para fijar estándares mínimos para el departamento de policía a fin de garantizar la seguridad pública eficaz y proteger a los residentes y visitantes de Austin, prescribiendo asimismo requisitos mínimos para lograrlo, con un costo estimado de $271.5 millones a $598.8 millones durante cinco años?”

¿Qué efectos tendría la Propuesta A?

En esencia, la Propuesta A aborda la dotación de personal policial.

De ser aprobada, la propuesta requeriría que APD emplee al menos dos agentes de policía por cada 1,000 residentes. Según los últimos datos disponibles, el departamento tiene alrededor de 1.6 agentes por cada 1,000 habitantes.

La Ciudad de Austin estima que esta proporción requeriría contratar entre 402 y 885 nuevos agentes de policía durante los próximos cinco años. Save Austin Now, por otro lado, estima que solo requeriría contratar de 300 a 350 oficiales, sin establecer una línea de tiempo para este número.

Prop A también requeriría que el 35% del tiempo de los oficiales sea dedicado a la “participación comunitaria”. Pero parece haber cierta confusión en cuanto a la definición de dicha actividad; los funcionarios electos y APD le proporcionaron definiciones contradictorias a KUT.

La Propuesta A haría un par de cosas más. Esta requeriría que APD le proporcione una compensación adicional a los oficiales que hablen un idioma que no sea inglés, a los oficiales que asesoren a otros y a aquellos que estén en buena posición con el departamento. (Los oficiales ya reciben $175 adicionales al mes por hablar un idioma que no sea inglés, pero no reciben un pago adicional por los otros dos criterios).

Prop A también requeriría que los agentes de policía realicen 40 horas de capacitación adicionales. La petición establece que la capacitación adicional “enfatizaría habilidades esenciales para que los oficiales tomen decisiones rápidas todos los días en las calles, tales como el pensamiento crítico, tácticas defensivas, dominio intermedio de armas, escenarios de tiradores activos y reacciones apresuradas en equipo”.

¿Cuánto costaría todo esto?

Save Austin Now estima que esta medida le costaría a la ciudad hasta $35 millones al año.

Las estimaciones de la ciudad de Austin son mucho más altas.

En un memorando de agosto , la Oficina de Presupuesto de Austin expuso un costo estimado de la Propuesta A. Dado a que la cantidad de oficiales que el departamento tendría que contratar depende de la población de Austin, la ciudad presentó dos escenarios: uno representa un mayor crecimiento poblacional que el otro.

Ambas estimaciones incluyen no solo lo que podría costar contratar a cientos de oficiales más, sino también el costo de vehículos y equipos, al igual que la construcción de hasta tres nuevas subestaciones de policía para albergar una fuerza mayor.

En sus cálculos, la ciudad utiliza una proporción ligeramente más alta, entre 2.1 y 2.35 agentes por cada 1,000 habitantes, para contabilizar a los agentes que abandonan el departamento.

“Para tener dos oficiales por cada mil residentes en todo momento, necesitaremos contratar en exceso”, dijo el director financiero de Austin, Ed Van Eenoo, a los miembros del consejo en una reunión durante el verano.

Pero Save Austin Now dice que no espera que la ciudad alcance la proporción de vigilancia policial deseada en el primer año.

“No creemos que tengamos que estar en 2 [por cada mil habitantes] inmediatamente o incluso durante el primer año, por esta razón, no creemos que ni siquiera la estimación mínima de 54 millones de dólares sea correcta”, dijo a KUT el cofundador de Save Austin Now, Matt Mackowiak.

Durante los últimos cinco años, APD no ha podido contratar la cantidad total de oficiales para los que ha recibido presupuesto. El departamento normalmente emplea a unos 100 agentes menos de los que pueden ser agregados a la nómina.

¿Cómo lo pagaría la ciudad de Austin?

La Propuesta A no ofrece fondos para pagar la contratación de nuevos oficiales. La ciudad tendría que hacerse responsable de encontrar el dinero.

Eso probablemente requeriría que la ciudad de Austin aumente los impuestos, lo que, dependiendo de qué tanto quiera aumentarlos, podría requerir una elección, o recortes presupuestarios de otros departamentos.

Si bien los letreros dispersos por oponentes de la Propuesta A sugieren que la ciudad tendría que recortar los fondos destinados a parques públicos y bibliotecas, la ciudad no decidirá de dónde tomará el dinero a menos que se apruebe la propuesta.

Muchos en el gobierno local, incluidos los funcionarios electos, han dicho que están preocupados por el tipo de impacto financiero que la propuesta podría tener.

“Cualquiera que esté pensando en votar a favor de esta medida debería realmente analizar el presupuesto de la ciudad [y] comprender el impacto de estar atado a este costo insostenible y asegurarse de comprender que si esta medida es aprobada, tendríamos que recortar servicios en la mayoría de departamentos municipales”, dijo la concejal Kathie Tovo, que representa al centro de Austin, en una reunión en agosto.

Los representantes de Save Austin Now argumentan que la ciudad solía pagar por más policías, por lo que ahora podría hacer lo mismo.

“Es tan rica que cuando pedimos la misma cantidad de agentes de policía que teníamos hace dos años, ahora se quejan de que no hay suficiente dinero”, dijo Mackowiak en una conferencia de prensa a principios de este mes.

En agosto, los miembros del Concejo Municipal de Austin financiaron al departamento de policía de la ciudad en los niveles más altos de la historia , estableciendo su presupuesto en casi $443 millones para el año fiscal actual.

¿Tienes un tip noticioso que quieras compartir? Envíale un correo electrónico a la autora de esta nota, Audrey McGlinchy. También puedes seguirla en Twitter en @AKMcGlinchy

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.

Traducido por Carola Guerrero De León.