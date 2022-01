Austin pasa a la fase 5 de precauciones contra el COVID, la ciudad insta a individuos de alto riesgo a evitar reuniones

Read this story in English.

Los líderes de Austin y el condado de Travis anunciaron el jueves que la zona pasa al nivel de riesgo más alto de COVID-19, la etapa 5, en medio de un aumento de nuevas infecciones y admisiones hospitalarias.

La ciudad y el condado han estado bajo la Etapa 4 de las directrices de riesgo de Salud Pública de Austin desde el pasado miércoles, ya que la tasa de positividad de la zona y el número de casos de COVID se han disparado. El martes, los funcionarios de salud dijeron que las hospitalizaciones por COVID en la zona ya habían cruzado el umbral hacia el nivel de riesgo más alto y advirtieron que el paso a la etapa 5 era inminente.

"No hemos sido testigos de los cambios de comportamiento necesarios para frenar el pico actual", dijo el Dr. Desmar Walkes, de la Autoridad Sanitaria del Condado de Austin-Travis. "Llegará un momento en que las escuelas y los negocios y centros comunitarios no podrán abrir sus puertas si no hacemos algo".

"Nuestra forma de vida está en peligro", advirtió.

En la fase 5, las autoridades sanitarias instan a las personas de alto riesgo a evitar las reuniones en interiores y exteriores, incluso si están tomando precauciones. Se desaconsejan los viajes a menos que sean imprescindibles y las cenas en público deben ser al aire libre mientras se toman precauciones, dice la APH. Las compras deben realizarse al aire libre o en la acera.

Para las personas de bajo riesgo, las reuniones privadas en interiores y exteriores, los viajes, las compras y las cenas deben hacerse con precauciones. "Hay que tener en cuenta que los lugares que requieren vacunas y máscaras pueden suponer un riesgo menor", dice la APH.

Las personas parcialmente vacunadas y las no vacunadas deben tomar precauciones en todas las actividades, independientemente del nivel de la etapa, dicen los responsables sanitarios. Bajo la etapa 4 y 5, las personas en estos grupos deben evitar la mayoría de las actividades a menos que sean esenciales, dice APH.

El alcalde de Austin, Steve Adler, y el juez del condado de Travis, Andy Brown, hablarán el jueves con Walkes y la directora de Salud Pública de Austin, Adrienne Sturrup, así como con Laura Huffman, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Austin, a partir de las 10:30 horas.

Vea el vídeo del anuncio (en inglés):