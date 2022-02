Las condiciones de las carreteras del área de Austin siguen siendo peligrosas el viernes por la mañana

Read this story in English.

Las temperaturas continuaron cayendo alrededor de los 10-20 grados Farenheit durante la noche a través del centro de Texas, y los funcionarios siguen instando a la gente a evitar los viajes porque las condiciones de las carreteras y las aceras seguirán siendo peligrosas el viernes por la mañana.

"Apreciamos que el público haga todo lo posible para mantenerse fuera de las carreteras", dijo Juan Ortiz, director de la Oficina de Seguridad Nacional y Gestión de Emergencias de la Ciudad de Austin, en un comunicado de prensa el jueves por la noche. "Si tiene que estar en las carreteras, reduzca la velocidad y dése tiempo extra".

La advertencia de tormenta de invierno para el área de Austin ya no está en efecto. Pero el hielo y el aguanieve acumulados todavía pueden estar en las carreteras, puentes y pasos elevados.

Se esperan más llegadas y salidas en el Aeropuerto Internacional Bergstrom de Austin hoy que el jueves. Pero debido a los retrasos y cancelaciones persistentes, se recomienda a los pasajeros que comprueben con sus aerolíneas cualquier cambio de horario.

Hasta las 7 de la mañana, se habían cancelado 130 salidas, es decir, el 47% de los vuelos, según informa Nathan Bernier, de KUT. Las cancelaciones del viernes se acercaban al 90%. En cuanto a las llegadas, se han cancelado 51 vuelos, alrededor del 30%.

No hubo cortes de energía generalizados en Austin el jueves por la noche. Puede visitar el mapa de apagones de Austin Energy para ver las actualizaciones de los apagones. Aquí hay algunos enlaces para ayudarle a comprobar las condiciones de las carreteras y los servicios que pueden ser interrumpidos por la congelación.

Dónde recibir abrigo

Los albergues comunitarios de Austin para quienes busquen refugio contra las inclemencias del tiempo seguirán abiertos el viernes. Seguirán funcionando las 24 horas del día mientras continúen las condiciones de congelación, dice la ciudad. Los refugios se encuentran en los centros de recreación en toda la ciudad: Dove Springs, Dittmar, Gus García y Parque Zaragoza. Alrededor de las 5:30 p.m. del jueves, la ciudad dijo que Givens había alcanzado su capacidad.

Los centros de calentamiento también estarán abiertos el viernes en las escuelas primarias Cowan y Wooten de 9 a.m. a 9 p.m. La ciudad dice que la gente debe llamar al 311 o 512-974-2000 si necesitan transporte a un refugio.

Los refugios de clima frío para las personas que experimentan la falta de vivienda se reabrirá el viernes por la noche. Se pide a la gente que se registre en persona de 10 a.m. a 2 p.m. en One Texas Center en South First Street y Barton Springs Road. Las personas que necesiten que las lleven a registrarse y las que no se registren antes de las 2 p.m. deberán llamar al 311.

Capital Metro prestará un servicio limitado el viernes

CapMetro operará con un nuevo "horario de servicio crítico" el viernes. La agencia de transporte regional ofrecerá un servicio limitado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los autobuses funcionarán con frecuencias de 30 a 60 minutos. El servicio de MetroRail seguirá suspendido.

También se cancela el viernes:



Recogida

MetroExpress

Servicio de lanzadera de la UT

Rutas Flyer

CapMetro está proporcionando algún tipo de transporte de emergencia para los clientes de MetroAccess y otras personas que necesitan llegar a los tratamientos médicos que salvan vidas. La agencia planea volver a un horario normal el sábado.

Cierre de escuelas y otras interrupciones

Muchos distritos escolares y universidades están cerrados el viernes, incluyendo Austin ISD y UT Austin. Encuentre una lista de cierres de escuelas aquí.

Salud Pública de Austin y el Condado de Travis de la vacuna COVID-19 y las operaciones de prueba también se han cerrado el viernes.

Austin Resource Recovery está cancelando sus servicios para el resto de la semana. El Centro de Reciclaje y Reutilización también estará cerrado hasta el lunes. La empresa de gestión de residuos de la ciudad está pidiendo a los clientes que traigan sus carros para evitar que se deslicen.

Manténgase informado

Para recibir actualizaciones sobre la tormenta de invierno de la Administración de Emergencias de Austin, envía la palabra ATXWEATHER por mensaje de texto al 888-777.