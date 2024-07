¿Te acabas de mudar a la ciudad? Te explicamos cómo moverte por el infame tránsito de Austin.

Read this story in English

Te damos la bienvenida a Austin. Necesitarás ir a sitios. Esta guía te ayudará a llegar.

Como en casi todo Estados Unidos, el auto es el medio de transporte más popular en Austin. La red de transportes de la ciudad así lo refleja, atendiendo principalmente a autos y camiones. Pero el impulso político ha ido cambiando para dar prioridad a una gama más amplia de opciones.

Aun así, Austin se encuentra en un estado donde las autopistas son las reinas. Las amplias vías de comunicación hacen más accesible el suelo urbanizable, incentivando la expansión de barrios con viviendas más asequibles pero con costos de transporte más elevados.

Por ahora, alrededor del 70% de los habitantes de Austin van a trabajar en auto, camioneta o una van, según las estimaciones del Censo. La cifra solía ser mayor, pero desde la pandemia, el 23% de los habitantes de Austin trabaja desde casa. Alrededor del 2.5% se desplaza en transporte público. Menos del 1% se desplaza en bicicleta al trabajo en Austin.

Esta guía termina con consejos para conducir y un desglose de las autopistas que querrás conocer. Puedes avanzar con el menú que sigue. Pero antes, exploremos otras formas de moverse por Austin.



A pie

Gabriel C. Pérez / KUT News En Austin se camina, incluso cuando hace calor, que es a menudo.

Austin tiene unos 2,800 millas de aceras. Pero a veces se acaban misteriosamente. Aún faltan unos 1,500 millas de aceras. Al ritmo actual de construcción, se tardaría un siglo en construir las aceras que faltan.

Las 68 millas de senderos urbanos de la ciudad — anchos caminos pavimentados que suelen estar alejados del tránsito — pueden ofrecer una agradable alternativa a pasear junto a los autos, sobre todo cuando hace calor. Austin está construyendo unas cinco millas de nuevos senderos urbanos al año, como parte de un plan para toda la ciudad aprobado en 2023.

El sendero más utilizado de Austin es el Ann and Roy Butler Hike and Bike Trail, que rodea el lago Lady Bird. Este sendero de 10 millas se utiliza sobre todo para el recreo, pero también es una forma de desplazarse por Austin cerca del lago.

Para una ruta norte-sur, el sendero Violet Crown comienza en Zilker Park y serpentea hacia el sur hasta Slaughter Lane. Algunas partes siguen siendo escarpadas y no son fáciles de recorrer. Otros tramos son aceras junto a carreteras muy transitadas. Pero el Violet Crown Trail es un sendero continuo de 11 millas, con la finalización de un segmento en Sunset Valley en 2023.

El sistema Walnut Creek no está totalmente conectado, pero el Southern Walnut Creek Trail en East Austin tiene casi nueve millas, y el Northern Walnut Creek Trail en North Austin tiene 4,4 millas. La ciudad está construyendo nuevos tramos y, con el tiempo, planea disponer de un sendero continuo de 19 millas para recorrer a pie o en bicicleta.

El sendero Shoal Creek es uno de los más antiguos de la ciudad. Este sendero de cuatro millas va desde el lago Lady Bird hasta la calle 38 1/2.



Transporte público

Michael Minasi / KUT News Capital Metro ha ido sustituyendo sus viejas paradas de autobús por otras plateadas con una pared perforada que da sombra y protege de la lluvia. Pero las paredes metálicas pueden calentarse, y las nuevas marquesinas son también más pequeñas.

El transporte público de Austin lo gestiona Capital Metro. Además de Austin, el área de servicio de CapMetro incluye Jonestown, Lago Vista, Leander, Manor, Point Venture, San Leanna, el distrito dos del condado de Travis y la zona de Anderson Mill del condado de Williamson.

CapMetro opera unas 60 rutas de autobús. Puedes utilizar el Planificador de Viajes de CapMetro para trazar tu recorrido. Algunas personas prefieren Google Maps u otras aplicaciones de terceros como Transit, disponible para iPhone y Android.

Capital Metro El área de servicio de CapMetro incluye Austin y varias comunidades suburbanas.

El precio del billete de autobús sin descuento es de $1.25. Puedes ahorrar dinero comprando un abono diario, semanal o mensual.

Las personas procedentes de hogares con bajos ingresos o las inscriptas en determinados programas de servicios sociales pueden solicitar acogerse a Equifare, una tarifa reducida. Las personas mayores, los titulares de carnés militares que no lleven uniforme y las personas con discapacidad pueden obtener un descuento aún mayor.

CapMetro ofrece un servicio llamado "limitación de tarifas", que significa que no se te cobrará si gastas el importe equivalente a un abono diario en un día o a un abono mensual en un mes. La limitación de tarifas sólo funciona si CapMetro sabe cuánto has pagado ya, por lo que tienes que utilizar una tarjeta Amp o la aplicación CapMetro para beneficiarte de esta ventaja.

"Dibuja en un mapa todas las rutas de transporte público de un solo asiento que salgan de tu casa", recomienda Tom Wald, usuario de transporte público. "Si puedes tomarte un día entre semana, aprovecha el día para explorar lo que puedas, solo en tránsito y caminando".

CapMetro no es un servicio de transporte público 24 horas al día. La mayoría de las rutas funcionan desde las 5 ó 6 de la mañana hasta la medianoche o la 1 de la madrugada, pero los horarios pueden variar mucho. Para los viajes nocturnos, la agencia de transportes cuenta con cinco autobuses Night Owl que funcionan desde medianoche hasta las 3 de la madrugada. Todos ellos parten de la calle 6 y siguen rutas diferentes para salir del centro.

Las rutas CapMetro Rapid (antes MetroRapid) — la 801 y 803 — tienen recorridos más frecuentes con menos paradas. Se puede subir desde todas las puertas, y la agencia de transportes intenta facilitar información sobre la llegada en tiempo real. A veces, los autobuses no llegan. O se amontonan. CapMetro está trabajando en la construcción de otras dos rutas rápidas, pero no estarán en funcionamiento hasta 2025.

Patricia Lim / KUT News Los autobuses rápidos de CapMetro son rojos y circulan con más frecuencia que las rutas locales.

CapMetro Rail (antes MetroRail) es el servicio ferroviario de cercanías de Austin. El tren cuesta $3.50 y circula seis días a la semana — de lunes a sábado — por una vía de 32 millas desde el Centro de Convenciones de Austin hasta el centro de la ciudad, pasando por East Austin y luego hacia el noroeste hasta North Austin y Leander.

A veces, CapMetro pone en marcha trenes adicionales para eventos especiales, como durante el South by Southwest o si hay un partido de fútbol en el estadio Q2, donde se encuentra la estación más nueva de la Línea Roja.

Capital Metro La Línea Roja recorre una ruta de 32 millas desde el centro hasta Leander.

El tren se dirige principalmente a las personas que se desplazan a sus trabajos diurnos en días laborables en la ciudad. El horario lo refleja, con trenes cada media hora por las mañanas. Por la tarde, las esperas para tomar un tren en dirección sur hacia el centro pueden durar una hora o más. Pero si quieres salir un viernes, CapMetro ofrece servicio ferroviario hasta aproximadamente la 1:30 a.m.

Pickup es el servicio de transporte a demanda de CapMetro, destinado a llenar los vacíos en las zonas sin servicio de ruta fija. Se utiliza una aplicación de smartphone para llamar a un autobús que se supone que llega en 15 minutos y te lleva a cualquier lugar dentro de una zona específica de recogida. Los autobuses no siempre llegan a tiempo. En algunos casos, no cumplen las normas de CapMetro. Pero la agencia de transporte ha intentado mejorar el servicio.

CapMetro Access es un servicio de paratránsito exigido por el gobierno federal para personas con discapacidades o problemas médicos que les impiden utilizar el servicio regular de autobuses. Los pasajeros reservan viajes en un autobús compartido para un servicio de punto a punto. Los pasajeros no saben exactamente cuándo llegará el autobús. Tienen que estar listos para subir en un plazo de 30 minutos.

Otros servicios de transporte público operados por CapMetro son:



El UT Shuttle: abierto al público en general, también, pero tiene una frecuencia reducida cuando la escuela está fuera para el verano.

CapMetro Express: autobús de cercanías con paradas limitadas desde el centro, el Capitolio del Estado de Texas, la UT y Park & Rides hasta North Austin, Northwest Austin, Leander y Manor. Tarifas a partir de $3.50.

CapMetro Vanpool: básicamente, un servicio de vehículo compartido en el que grupos de cuatro a 12 personas que trabajan en el mismo lugar pueden alquilar una van de pasajeros mes a mes, con seguro incluido.

La asociación local de gestión del transporte Movability ofrece servicios de transporte como SchoolPool, que ayuda a los padres a coordinar viajes compartidos para sus hijos. Movability puede ayudar a las empresas a comprar abonos de transporte de CapMetro con descuento y hacer un seguimiento de su uso.

Si viajas más lejos, el Capital Area Rural Transportation System (CARTS) ofrece servicio de autobús interurbano al aeropuerto internacional de Austin-Bergstrom (ABIA), Bastrop, Bertram, Burnet, Georgetown, Liberty Hill, Lockhart, Luling, Marble Falls, Round Rock, San Marcos, Texas State University, La Grange, Giddings, Paige, Smithville y Elgin. Los viajes de ida cuestan entre 2 y 6 dólares.

Los autobuses CARTS comparten algunas paradas con Greyhound, Capital Metro y la pequeña estación de Amtrak de Austin, por lo que se puede hacer transbordo entre servicios.

Capital Area Rural Transportation System El CARTS Interurban Coach ofrece viajes a ciudades de la zona de Austin en un autobús de 40 pies pintado de dorado.

Bicicletas y scooters

Austin cuenta con una red de 260 millas de bicisendas protegidas y senderos apodada "Red de Prioridad para Bicicletas de Todas las Edades y Habilidades".

La red ha ido creciendo poco a poco. En 2023, el ayuntamiento adoptó un plan para construir al menos 16 km de carriles bici protegidos al año. A largo plazo, Austin quiere añadir al menos 800 millas de carriles bici. El precio es de más de mil millones de dólares.

Michael Minasi / KUT News Austin cuenta con una red de senderos urbanos y bicisendas protegidos que crece lentamente.

En la actualidad, la infraestructura ciclista de Austin abarca desde bicisendas fuera de la calzada hasta bicisendas protegidas, pasando por una franja de pintura blanca en el arcén. La percepción de la seguridad es una de las razones por las que el 99% de los habitantes de Austin no se desplazan en bicicleta.

Pero es posible trazar un camino seguro. La ciudad dispone de un mapa que clasifica las rutas ciclistas en una escala que va desde las "muy cómodas" (en su mayoría, de bicisendas protegidas o con un espacio entre autos y ciclistas) hasta las "extremadamente poco cómodas", que no se recomiendan para viajar en bicicleta pero que, en teoría, podrías utilizar si no te queda más remedio.

Puedes llevar tu bicicleta en los autobuses o trenes de CapMetro.

CapMetro BikeShare te permite alquilar bicicletas por minutos, pero tienes que devolver la bicicleta en cualquier estación cuando termines de usarla. CapMetro tiene casi 80 estaciones en toda la ciudad. Las bicicletas tienen motores eléctricos que ayudan a pedalear. CapMetro planea aumentar el número de estaciones de bicicletas a 300 para 2034, por lo que deberían empezar a aparecer en diferentes barrios. De momento, se concentran sobre todo en el centro, la Universidad de Texas y partes del este de Austin.

Los scooters y ciclomotores eléctricos sin conductor pueden alquilarse a dos empresas: Lime y Bird. La ciudad te permitirá circular con scooters por la acera "si se hace de forma segura y respetuosa". Pero los scooters no están permitidos en determinados parques o senderos, incluido el más popular de Austin: el Ann and Roy Butler Hike and Bike Trail que rodea el lago Lady Bird.

La ciudad ha adoptado recientemente nuevas normas que reducen el número de scooters disponibles en el centro, reducen la velocidad por la noche y asignan zonas específicas de estacionamiento para los scooters.

La Universidad de Texas, cuyo campus principal abarca 431 acres del centro de Austin, tiene sus propias normas sobre scooters. Sólo pueden circular por donde está permitido el uso de bicicletas. Tienen que estacionarse en las zonas designadas por la UT Austin para el estacionamiento de scooters o en parkings especiales para ellos. Cuando juega el equipo de fútbol americano Texas Longhorns o durante otros acontecimientos importantes, los scooters no están permitidos en determinadas zonas. Si incumples las normas, te pueden multar.

Gabriel C. Pérez / KUT News Bird y Lime alquilan scooters en Austin.

Tanto si vas en bici como en scooter, el ciclista Travis Stone recomienda utilizar la aplicación Pointz para navegar por tu ruta en lugar de Google. Sugiere probar diferentes rutas en bici para llegar al mismo sitio y averiguar cuál es la mejor para ti.

Las bicicletas eléctricas son cada vez más populares, sobre todo desde que Austin Energy empezó a ofrecer importantes reembolsos. Puedes pagar por adelantado en una de las 34 tiendas y luego esperar semanas para recibir el reembolso por correo.

Esto es lo que te pueden devolver:

Una e-bike de entre 500 y 999 dólares tiene derecho a un reembolso de 200 dólares.

Una e-bike de entre $1,000 y 1,999 obtiene un reembolso de $400.

Una e-bike de más de $2,000 obtiene un reembolso de $600.

Si vas a cruzar Austin en bici, una de las barreras más difíciles es la I-35. Las mejores maneras de cruzar la interestatal son en Hancock Center, Manor Road y Fourth Street, dijo la ciclista Kelsey Huse. En junio se instalará un nuevo semáforo en el cruce de Fourth Street, de modo que los peatones y ciclistas no tendrán que esperar para cruzar a toda velocidad la concurrida carretera I-35.



Viajes compartidos y taxis

Gabriel C. Pérez / KUT News Uber y Lyft son las mayores empresas de taxi de Austin, pero no las únicas.

Austin tiene tres compañías principales de taxis: ATX COOP Taxi, Central City Taxi y zTrip, que te permite pedir un viaje con su aplicación. Además, la ciudad cuenta con otras licencias para limusinas, vans de alquiler y taxis eléctricos de baja velocidad.

Uber y Lyft operan en Austin, pero no son las únicas empresas de viajes compartidos de la ciudad. Wridz tiene su sede en Austin y no aplica precios por sobrecarga, pero no tiene tantos conductores.

SendaRide ofrece transporte médico no urgente. Los padres pueden llevar a sus hijos con empresas como HopSkipDrive o Kidcaboo. Wingz permite reservar viajes desde y hacia el aeropuerto internacional Austin-Bergstrom.

Las empresas de taxis robóticos se han visto atraídas a las calles de Austin como banco de pruebas para su tecnología de vehículos autónomos por la legislatura estatal, que despojó a las ciudades de Texas de la autoridad para regular los vehículos sin conductor.

Cruise, controlada por GM, puso en marcha taxis autónomos en Austin, para gran frustración de los socorristas. Pero la empresa suspendió sus operaciones en todo el país a finales de 2023, después de que un peatón fuera arrastrado por un vehículo Cruise en San Francisco. El gobierno federal inició una investigación y la empresa dijo que necesitaba "reconstruir la confianza pública". Cruise ha dicho que algún día planea reanudar sus operaciones en Austin.

Más recientemente, Waymo, el proyecto de vehículo autónomo de Google, ha empezado a probar vehículos en Austin sin nadie al volante. El objetivo a largo plazo de la empresa es hacer circular taxis robot por las calles de la ciudad. Puedes inscribirte para que te avisen cuando lo hagan.

ADMT y AV Ride, de Volkswagen, también han probado coches autoconducidos en Austin. Pero aún no prestan servicio al público. Es difícil saber exactamente qué empresas están experimentando con la tecnología sin conductor en Austin, en parte porque las compañías de vehículos autónomos no tienen que notificarlo a la ciudad, el condado o el estado.



Bicitaxis

Gabriel C. Pérez / KUT News Austin cuenta con docenas de empresas de bicitaxis que operan sobre todo en el centro de la ciudad.

Si estás dando vueltas por el centro y sólo necesitas descansar, puedes que te inviten a subirte a una bicitaxi. No tienen taxímetro, así que deberás negociar el precio con el conductor antes de ir a ningún sitio.

El costo de una bicitaxi suele ser mucho mayor que el de alquilar un scooter, así que estará pagando por el lujo. Muchas de las bicitaxis de Austin tienen motores eléctricos para ayudar al conductor a llevarte a su destino.

Las bicitaxis están regulados por la ciudad, que limita su número a menos de 300 unidades. Los conductores deben obtener un permiso de chófer, y a las bicis no les pueden faltar radios, estar oxidadas, tener la pintura desconchada o los bordes afilados. Las bicitaxis deben estar equipadas con luces visibles desde 500 pies y deben poder frenar a una distancia determinada.

Las bicitaxis pueden circular en una zona delimitada por la 38 1/2 Street al norte, Oltorf Street al sur, MoPac al oeste y Pleasant Valley Road al este. Esto incluye todo el centro de la ciudad, la zona del campus de UT Austin y amplias zonas del sur y el este de Austin. Los verás mucho durante eventos especiales como SXSW o Austin City Limits.



Conduciendo

La mayor parte de Austin se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Así que el desarrollo, especialmente fuera de Austin Central, tiende a dar prioridad al automóvil: viviendas dispersas y de baja densidad, centros comerciales, carreteras anchas y aceras que acaban de repente sin motivo aparente.

Así que, como la mayoría de los estadounidenses y de los habitantes de Austin conducen para desplazarse.

Además de servicios como Google Maps y Waze, hay otras herramientas online que pueden ayudarte a saber qué pasa con el tráfico.

City of Austin Austin cuenta con cientos de cámaras de tránsito de acceso público, como ésta que muestra los vehículos que cruzan el puente Ann W. Richards Congress Avenue hacia Barton Springs Drive. La ciudad obtiene el vídeo completo. Nosotros, imagen fija.

Las cámaras de tránsito de Austin situadas en los cruces de la ciudad ofrecen al público imágenes fijas que se actualizan cada pocos minutos. La ciudad dice que las cámaras no graban vídeo, por lo que no puedes solicitar una grabación de un accidente de autos para tu compañía de seguros. Pero puedes ver lo que está pasando ahora mismo.

Las cámaras de las autopistas de TxDOT pueden ser útiles a veces para averiguar por qué está parado el tránsito. A menudo están apagadas o se ven estáticas.

La ciudad de Austin tiene un mapa de los accidentes de tránsito y otros incidentes, También se puede ver como una lista.



Estacionamiento

City of Austin La ciudad tiene un mapa que muestra dónde hay que pagar por estacionar en la calle.

Estacionar en la calle cuesta dinero en la mayor parte del centro de Austin. Tienes que encontrar un quiosco electrónico en la cuadra, insertar dinero en efectivo o tarjeta y esperar a que la computadora dolorosamente lenta, incrustada en el interior, te venda un billete. El precio empieza en 2 dólares la hora. La tarifa por hora aumenta cuanto más tiempo se estaciona. Las personas que trabajan en el centro pueden solicitar un descuento.

Una forma mucho más sencilla de pagar el estacionamiento es utilizar la aplicación Park ATX. Se carga dinero en el "monedero" de la aplicación, se busca el quiosco de estacionamiento y se introduce el número del quiosco en la aplicación. Si abandonas tu espacio de estacionamiento, se te reembolsará el tiempo que no hayas utilizado. Sólo tienes que decirle a la aplicación que te vas.

La ciudad dice que puedes estacionar gratis durante 15 minutos dos veces al día utilizando los códigos de cupón de la aplicación ParkATX FREE15ATX1 y FREE15ATX2.

No estaciones en la calle Sexta entre las calles Red River y Brazos de jueves a domingo entre las 9 p.m. y las a.m. La calle suele cerrarse para que la gente vaya a los bares, así que te remolcarán si intentas encontrar sitio a esas horas.



Peaje

Nathan Bernier / KUT News Las etiquetas de peaje electrónico de TxTag son pequeños stickers que se colocan en el parabrisas, debajo del espejo retrovisor.

Austin tiene más de media docena de autopistas de peaje. A diferencia de algunos estados, en las autopistas de peaje de la ciudad nunca hay gente sentada en una cabina para sacarte el dinero.

En su lugar, puedes pagar de dos maneras: con una etiqueta electrónica en tu vehículo o por correo. Las cámaras tomarán una foto de tu matrícula y te enviarán la factura.

Central Texas Regional Mobility Authority Un mapa de las autopistas de peaje alrededor de Austin.

El TxTag, gestionado por el Departamento de Transporte de Texas, es el peaje más común. Pero los clientes de TxTag han tenido tantos problemas de facturación a lo largo de los años -a quienes se les cobraba dos veces o se les cargaban cientos de dólares en recargos- que algunos conductores optan por otras etiquetas electrónicas.

La Autoridad Regional de Movilidad del Centro de Texas (CTRMA, por sus siglas en inglés), que construye y financia las autopistas de peaje de Austin, también acepta el TollTag de la NTTA, el EZ TAG de la HCTRA, el K-Tag de la Autoridad del Turnpike de Kansas, el Pikepass de la Autoridad del Turnpike de Oklahoma, el SunPass del Turnpike Enterprise de Florida y BancPass/PlusPass. No es necesario vivir en estos lugares para comprar sus stickers de peaje.

Si paseas por el estacionamiento de la sede de la CTRMA, es probable que veas algunas de estas etiquetas de peaje que no son TxTag.



Autopistas que debes conocer

A Texas le encanta construir autopistas. La Constitución obliga a destinar la mayor parte del presupuesto de transportes del estado a grandes carreteras.

Pero las autopistas del estado tienen algunas peculiaridades que debes conocer si eres de fuera.

La mayoría de las autopistas de Texas están bordeadas por carreteras. En otros lugares, se conocen como vías de acceso o vías de servicio. Son carreteras que discurren paralelas a las autopistas y dan acceso a las calles transversales y a los negocios o viviendas situados al lado de la autopista.

Google Maps Este carril de retorno a lo largo de Ben White Boulevard -indicado por una flecha de giro en U- permite a las personas cruzar la carretera y dirigirse en la dirección opuesta sin tener que esperar en el semáforo.

Los carriles de retorno son carriles dedicados en las carreteras de servicio que te permiten cambiar de dirección sin tener que esperar por un semáforo. Los carriles de retorno pasan por debajo o por encima de los carriles principales de la carretera.

I-35

Nathan Bernier / KUT News La I-35 se inauguró en 1962. Las cubiertas superiores, que se muestran aquí, se añadieron en 1975.

"La clave para la felicidad en Austin es nunca, nunca conducir por la I-35", dijo la columnista política Molly Ivins a un recién llegado a la ciudad en 2005. La cita se hizo famosa y se ha transmitido tantas veces en KUT como un clip de audio que se ha incrustado en la mente colectiva de la ciudad.

Eso se debe a que la I-35 es la carretera más transitada de Austin: una vía norte-sur con unos 200,000 vehículos que viajan al día justo por el centro de la ciudad.

La carretera se inauguró en 1962 a lo largo de lo que solía ser East Avenue, una línea divisoria entre el Austin blanco y no blanco que había sido consagrada en el código de la ciudad como una frontera de segregación racial. La construcción de la carretera literalmente endureció esa barrera y cortó las conexiones entre East Austin y el centro de la ciudad.

TxDOT está lanzando un controvertido proyecto de una década para expandir la autopista a lo largo de un tramo de ocho millas a través del centro de Austin. Ya han comenzado los trabajos para añadir carriles a la I-35 en el norte y el sur de Austin.



MoPac

Gabriel C. Pérez / KUT News MoPac es una importante carretera norte-sur que atraviesa el oeste de Austin.

La carretera norte-sur en el otro lado de la ciudad se conoce oficialmente como Loop 1, en inglés, aunque no es un bucle.

La mayoría de las personas la llaman MoPac, en honor a la línea de ferrocarril Missouri-Pacific que sigue la carretera al norte de Lady Bird Lake. Desde 1982, el ferrocarril ha sido propiedad de Union Pacific, pero el nombre MoPac se mantuvo.

MoPac es principalmente una carretera de tres carriles que te lleva desde el extremo sur de Austin hasta los límites norte de la ciudad. La carretera se llena de tránsito, pero a menudo tiene menos camiones porque no es una carretera interestatal.

En 2017, la CTRMA añadió un carril de peaje en cada dirección a lo largo de un tramo de 11 millas de MoPac desde Lady Bird Lake hasta Parmer Lane. Las tarifas de peaje suben y bajan según el tránsito que haya, con el objetivo de mantener las velocidades por encima de las 45 millas por hora. Cuanto más caro sea el peaje, menos personas usarán el carril.

Durante las horas pico, los peajes en los carriles exprés de MoPac podrían alcanzar fácilmente $15 o más.

El extremo norte de MoPac, al norte de Parmer Lane, es una carretera de peaje para todos los carriles de tránsito (excepto la carretera de servicio).



SH 130

SH130 Concession Company La SH 130 atraviesa el este del condado de Travis hasta llegar a la I-10 fuera de San Antonio.

La autopista estatal 130 de Texas (SH 130) se construyó como una alternativa a la I-35 a través de Austin. Un tramo de 41 millas de la carretera de peaje se inauguró en 2012 como la primera carretera desarrollada de forma privada en Texas.

El límite de velocidad es de 85 millas por hora, el límite de velocidad más alto publicado en los Estados Unidos.



U.S. 183

Gabriel C. Pérez / KUT News La U.S. 183 se amplió y se le incluyó peaje en el sur de Austin.

La U.S. 183 va desde el sur de Texas hasta Dakota del Sur. La carretera atraviesa Austin aproximadamente en diagonal, desde el sureste hasta el noroeste.

En 2020, la CTRMA amplió un tramo de ocho millas de la carretera desde la U.S. 290 hasta la SH 71, llamado 183 South, y puso peaje en los carriles principales. Las personas que desean evitar el peaje pueden conducir por las carreteras de servicio.

En el norte de Austin, la CTRMA está construyendo dos carriles exprés con peaje en cada dirección a lo largo de la U.S. 183. Al igual que los carriles exprés de MoPac, los peajes en el proyecto 183 North subirán o bajarán según el volumen de tránsito, con el objetivo de mantener las velocidades de al menos 45 millas por hora. Se espera que la carretera de nueve millas se complete en 2026.

Más al norte, a lo largo de la U.S. 183, una carretera de peaje de 11 millas llamada 183A ofrece un desvío de los carriles sin peaje, llegando a las comunidades suburbanas de Cedar Park y Leander.



U.S. 290

Nathan Bernier / KUT News La U.S. 290, que se muestra aquí en el suroeste de Austin, atraviesa la ciudad de este a oeste y llega hasta el Texas Hill Country.

La U.S. 290 es una carretera de este a oeste que llega desde el Texas Hill Country, pasa por Austin y llega hasta Houston. Pero la carretera puede ser confusa porque se superpone con otras carreteras.

En el sur de Austin, la U.S. 290 se superpone con Ben White Boulevard y la SH 71. En la I-35, la U.S. 290 sigue la interestatal hacia el norte durante unas ocho millas antes de separarse y continuar hacia el este. Para diferenciar, la U.S. 290 West está al oeste de la I-35. La U.S. 290 East está... adivinaste, al este de la I-35.

La U.S. 290 East es una carretera de peaje de seis millas que se extiende desde la U.S. 183 (justo al este de la I-35) hasta la SH 130. El proyecto de peaje añadió tres carriles principales de peaje y tres carriles sin peaje en cada dirección.

Ahora se está llevando a cabo un importante proyecto de ampliación de la carretera en la U.S. 290 en el suroeste de Austin. El Oak Hill Parkway, como lo llama TxDOT, añadirá hasta tres carriles continuos en cada dirección y dos o tres carriles en la carretera de servicio en cada dirección, entre una lista de otros cambios importantes.

El proyecto es controvertido por arrancar cientos de árboles viejos de madera dura, que dieron nombre al vecindario de Oak Hill, y causar otros daños ambientales.



SH 71

Nathan Bernier / KUT News La SH 71 se extiende en la distancia después de un laberinto de puentes en la I-35. Esta parte de la SH 71 también se conoce como Ben White Boulevard y U.S. 290 West.

Si superpusieras la SH 71 y la U.S. 290 en un mapa, casi formarían una X a través de la ciudad, aunque comparten el mismo camino a través de una parte del sur de Austin.

La SH 71, parte de la cual se llama Ben White Boulevard, va desde el centro geográfico de Texas hasta el área de Bay City en el sur de Texas. La SH 71 es una ruta popular al aeropuerto y proporciona un camino a la I-10 en dirección a Houston.

Un tramo de 4 millas de la SH 71 cerca del aeropuerto tiene un carril de peaje opcional. El precio para conducir con un automóvil o camión normal es de $1.11 con un TxTag.



SH 45

La SH 45 podría ser una de las carreteras de peaje más confusas de Austin, porque tiene tres nombres diferentes y algunos segmentos no están conectados.

La SH 45 North conecta la U.S. 183 en Cedar Park con MoPac y la I-35. La SH 45 Southeast va desde la I-35 en el extremo sur del condado de Travis hasta la SH 130. Y la SH 45 Southwest te lleva desde MoPac hasta FM 1626.

Ahora, el condado de Hays está estudiando si construir una conexión desde la SH 45 Southwest hasta la SH 45 Southwest. El proyecto SH 45 Gap es controvertido por cortar tierras sensibles y expandir la dependencia de la región en las carreteras.