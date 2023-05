¿Por qué no va más gente en bicicleta al trabajo en Austin?

Read this story in English

A Austin le encanta considerarse una ciudad amiga de las bicicletas. Pero el 99% de las personas que se desplazan al trabajo no lo hacen en bicicleta, según los últimos datos del censo. También hay una brecha de género. Los datos muestran que el número de hombres que van al trabajo en bicicleta es el doble que el de mujeres.

La mayoría de las personas que se desplazan en bicicleta al trabajo se encuentran en el centro de Austin, mientras que amplias zonas de la ciudad no pueden o no quieren ir en bicicleta al trabajo.

¿Por qué tan poca gente va al trabajo en bicicleta? A Austin no le faltan obstáculos: el calor sofocante, el trazado en expansión, las largas colinas e incluso la calidad del aire algunos días.

Las bicicletas eléctricas solucionan muchos de estos problemas. Este año, Austin Energy ha duplicado los descuentos para las bicicletas eléctricas.

Pero las e-bikes no garantizan la seguridad. El miedo a sufrir lesiones o morir atropellado es la principal razón por la que la gente no va en bicicleta, según indican los estudios.

Uno de los análisis más completos de los estudios existentes en todo el mundo concluye que aspectos como el "miedo a las agresiones de los motoristas" y la "mala calidad y estado de los carriles exclusivos para bicicletas" son los mayores obstáculos para circular en bicicleta.

Más del 55% de los habitantes de Austin circularían por los carriles para bicicletas protegidos si existieran, según uno de los pocos sondeos sobre el uso de la bicicleta en la ciudad. La encuesta, en la que participaron más de 600 residentes de todos las áreas de códigos postales, fue realizada por la ciudad en 2013 y sirvió de base para el plan oficial de Austin sobre el uso de la bicicleta.

Un carril para bicicleta protegido en Austin podría tener postes flexibles que lo separen del resto de la calle (que cuestan entre 30,000 y 50,000 dólares por milla) o bordillos de hormigón que lo separen (cuyo precio oscila entre 500,000 y 5 millones de dólares por milla).

Julia Reihs / KUT Los carriles para bicicletas protegidos ofrecen a los ciclistas con distintos grados de separación del tránsito motorizado. En este carril de la calle Guadalupe, los autos estacionados forman la barrera protectora.

"Me asusté", dice Grace Matthews, una abogada que solía ir en bicicleta al trabajo desde su casa en el sur de Austin. "Una vez vi una ambulancia con una bicicleta tendida y alguien claramente atropellado. No sé si estaba bien o no. Y decidí que ya no merecía la pena arriesgarse".

A veces los ciclistas resultan heridos y su valor tambalea.

"Tenía mucha confianza en mí mismo, era un ciclista muy fuerte", dice Matthew Duncan, que trabaja en administración médica. "Choqué con el lateral de un vehículo, me fui de bruces contra la acera y su rueda trasera me pasó por encima de parte del brazo. Me raspé con el asfalto. Me rompí un diente. Me di un buen golpe en la cabeza".

Incluso después de recuperarse, siguió andando en bicileta, pero estuvo a punto de sufrir algunos accidentes más.

"Me dije: 'No puedo seguir haciendo esto'", dijo Duncan.

Rhodney Williams, voluntaria del Proyecto de Bicicletas Fantasma de Austin, entiende muy bien estas preocupaciones. La organización coloca bicicletas blancas en los lugares de la ciudad donde han muerto ciclistas.

"Yo voy mucho en bici. Y cada vez que se produce un accidente y alguien muere, se convierte en algo personal", afirma Williams.

La bicicleta fantasma más reciente que ayudó a instalar se encuentra en Lamar Boulevard y la calle 12. Allí es donde Roger Crain, de 56 años, iba en bicicleta cuando cayó en el tránsito y fue atropellado por una camioneta, dijo la Policía de Austin.

"Si te metes en por qué la gente no está montando en bicicleta, parte de eso es sólo que puede ser bastante peligroso", dijo Williams. "[Aunque] Austin es probablemente una de las ciudades más seguras en los EE.UU. para andar en bicicleta".

Patricia Lim / KUT Una "bicicleta fantasma" instalada en Lamar Boulevard cerca de la calle 12 honra a Roger Crain, que fue atropellado por una camioneta después de caer de su bicicleta en el medio del tránsito.



En 2017, la ciudad estudió la posibilidad de instalar un carril para bicicletas protegido en el tramo de Lamar Boulevard donde murió Crain. Pero el estudio se canceló después de que se hizo evidente que Capital Metro expandiría el tránsito rápido de autobuses por el corredor como parte del plan Project Connect.

Por lo general, a Capital Metro le gusta añadir carriles protegidos para bicicletas, aceras y/o caminos de uso compartido a lo largo de las rutas de autobuses de MetroRapid de alta frecuencia. Pero la ampliación de la línea por Lamar Boulevard está aún en la fase inicial de diseño.

"Muy a menudo, cuando se ve una de estas muertes que involucran a una persona en bicicleta, cuando se mira a la ubicación, en casi todos los casos, se encuentra que fue en un lugar donde la ciudad ha estado planeando instalaciones para bicicletas protegidas, pero aún no las ha construido", dijo Chris Riley, un ex miembro del Consejo de la Ciudad de Austin que ahora se sienta en la junta de la organización sin fines de lucro Safe Streets Austin.

Cuatro ciclistas han muerto en las calles de Austin este año, la cifra más alta a estas alturas del año desde 2017, según los registros policiales. Dos de las muertes fueron accidentes en el que los conductores chocaron y escaparon. Más de 60 ciclistas estuvieron involucrados en accidentes automovilísticos en los que se presentó una denuncia policial.

El plan oficial de bicicletas de Austin -adoptado en 2014- pide construir 370 millas de carriles de bicicleta protegidos. En este momento, la ciudad está a más de la mitad del camino, con alrededor de 240 millas. No todo eso lo construye Austin. Algunas de esas millas están junto a autopistas construidas por la Autoridad Regional de Movilidad del Centro de Texas o el Departamento de Transporte de Texas.

La ciudad construye entre 10 y 15 millas de carriles protegidos al año. Aunque es una cifra baja comparada con la de algunas ciudades europeas, es comparable a la de muchas ciudades estadounidenses amigas de la bicicleta. Y es bastante alto para los estándares de Texas.

Aun así, a ese ritmo, la construcción de una red ciclista llevará décadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el nuevo plan para bicicletas que se está elaborando prevé 1,200 millas de carriles bici protegidos, carriles bici de barrio y vías de uso compartido.

Entre los proyectos en marcha figuran los nuevos carriles protegidos en Slaughter, la remodelación del Airport Boulevard para añadir carriles de uso compartido a ambos lados de la carretera y la instalación de más espacios para dejar las bicicletas en toda la ciudad.

Austin podría iniciar este mismo año la construcción de carriles para bicicletas protegidos desde Ben White Boulevard hasta Barton Springs Road, según Anna Martin, subdirectora de una agencia recientemente fusionada que combina los departamentos de Transporte y Obras Públicas.

City of Austin Un borrador del plan de la ciudad de Austin muestra los planes para South Lamar Boulevard. Está previsto construir un carril para bicicletas elevado y protegido -uno de los más caros que construye la ciudad- en un lado de la calle. En el otro lado está previsto un nuevo carril de uso compartido.



"Gran parte de las cosas fáciles se han hecho en los primeros años", dijo Martin, refiriéndose a los proyectos que permiten a la ciudad añadir carriles para bicicletas sin quitar espacio a los autos o estacionamientos. "Los proyectos que quedan son difíciles y requieren conversaciones con la comunidad sobre las compensaciones".

Esas compensaciones han obstaculizado algunos proyectos, incluido un plan para instalar carriles para bicicletas bidireccionales a ambos lados de South Lamar Boulevard, entre Riverside Drive y Barton Springs Road. La carretera es propiedad del Estado, que al parecer se ha mostrado reacio a eliminar dos o más carriles para autos. Se suponía que el proyecto estaría terminado el año pasado, pero las obras ni siquiera han empezado.

Nathan Bernier / KUT En este tramo de South Lamar Boulevard, entre Riverside Drive y Barton Springs Road, debían haberse instalado el año pasado carriles protegidos de doble sentido a cada lado.



Pero la carretera es propiedad de Texas y el Estado ha tardado en aprobar el proyecto. Jack Craver, un periodista político que escribe el Austin Politics Newsletter, dice que Austin habla mucho de sacar a la gente de los vehículos de un solo ocupante, pero no está haciendo lo suficiente para permitir que otros tipos de transporte compitan con los autos.

"Existe la tendencia a pensar que aquí todo el mundo conduce porque la cultura o porque es Texas, ya sabes, [conducir] es mucho más fácil. Pero es más fácil porque todas nuestras infraestructuras se han centrado en hacer que conducir sea lo más fácil posible", afirma Craver. "Nadie tiene el valor de decir: 'Muy bien, vamos a quitar parte de ese espacio a los autos y dedicarlo a otra cosa'".