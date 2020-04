Austin Creó Fondo De $15 Millones De Ayuda Por La Pandemia. Te Explicamos Cómo Puedes Aplicar.

Click here to read the English version of this story

Los miembros del Concejo de la Ciudad de Austin aprobaron a principios de este mes distribuir $15 millones a varias organizaciones sin fines de lucro como parte de un paquete de ayuda para las personas afectadas por la pandemia del COVID-19. El dinero del Fondo de Ayuda en Estado de Emergencia (RISE, en inglés) se está enviando en oleadas: en abril, la ciudad distribuyó al menos $5.6 millones y el próximo mes saldrán más fondos.



Varias organizaciones comenzaron a aceptar solicitudes para este dinero esta semana y están reportando una demanda increíble. Un portavoz de El Buen Samaritano dijo que el lunes, el primer día que comenzó a recibir llamadas de personas que buscaban ayuda, la organización sin fines de lucro recibió 7,000 llamadas, lo que equivale a unas 13 llamadas por minuto.

A continuación, puede ver si califica para recibir fondos, cómo solicitarlos y cuánto dinero podría estar disponible para usted y su familia.

Catholic Charities of Central Austin - $1.6 millones disponibles

Catholic Charities of Central Austin (Organizaciones Benéficas Católicas de Austin Central) ofrece ayuda para pagar el alquiler, la hipoteca, las facturas de servicios públicos y/o los pagos del auto. Si recibe ayuda en mayo, también puede solicitar ayuda con los pagos de junio.

¿Quién es elegible?

Usted debe cumplir con todos los siguientes requisitos:

-Ser residente del Condado de Travis o la ciudad de Austin.

-No haber calificado para un cheque de ayuda federal. Esto puede ocurrir si no tiene un número de seguro social o si ganó muy poco dinero el año pasado y no se le exigió que declarara impuestos.

-Ha sido afectado financieramente por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, ha perdido un trabajo o ha sido cesanteado.

-Actualmente gana menos del 200% del nivel de pobreza federal. Para una familia de cuatro personas, esto significa menos de $52,400 dólares al año.

¿Cómo puede solicitarse la ayuda?

El número al que hay que llamar depende de la primera letra de tu apellido:

A-D: 512-910-5768

E-K: 512-910-5907

L-R: 512-910-7076

S-Z: 512-910-7170



Tendrá que presentar documentos, lo cual se pueden hacer electrónicamente, que demuestren que vive en el condado de Austin-Travis y que ha perdido sus ingresos debido a la pandemia.

¿Qué ayuda se puede obtener?

Catholic Charities pagará su alquiler, hipoteca, facturas de servicios públicos y/o el pago de su auto. Un individuo califica para ayudas de hasta $1,200, y una familia de cinco o más personas que califique puede recibir hasta $5,000. Pero usted no recibirá este dinero directamente, sino que Catholic Charities le pagará al dueño de su apartamento, a la compañía hipotecaria, etc.

Asian Family Support Services of Austin - $1 millón disponible

Asian Family Support Services of Austin (Servicios de Apoyo a Familias Asiáticas de Austin) no abre su proceso de solicitud hasta el 4 de mayo, según su sitio web.

El Buen Samaritano - $500,000 disponibles

¿Quién es elegible?

Quienes cumplan todos los siguientes requisitos:

-Ser residente del Condado de Travis o la ciudad de Austin.

-No haber calificado para un cheque de estímulo federal. Esto puede ocurrir si no tiene un número de seguro social o si ganó muy poco dinero el año pasado y no se le exigió que declarara impuestos.

-Ha sido afectado financieramente por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, ha perdido un trabajo o ha sido cesanteado.

-Actualmente gana menos del 200% del nivel de pobreza federal. Para una familia de cuatro personas, esto significa menos de $52,400 dólares al año.

¿Cómo puedes solicitarlo?

Llamando al 512-714-6917. Debido al aumento de la demanda, un portavoz dijo que si tiene problemas para comunicarse, siga intentándolo.

Tendrá que presentar documentos, lo cual puede hacerse electrónicamente, que demuestren la identidad, la dirección, los ingresos y que ha perdido su salario debido a la pandemia.

¿Qué ayuda se puede obtener?

Si usted califica, recibirá una tarjeta de regalo Visa de $400, que puede recoger en persona en El Buen Samaritano.

Family Independence Initiative (Iniciativa para la Independencia de la Familia) - $2 millones disponibles

¿Quién es elegible?

Debe cumplir todos los requisitos siguientes:

-Ser residente del condado de Austin-Travis.

-No haber calificado para un cheque de ayuda federal o ganar menos del 80% del ingreso familiar promedio en Austin, lo cual equivale aproximadamente $50,000 al año para un individuo y $70,000 para una familia de cuatro personas.

-Haber sido afectado financieramente por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, haber perdido un trabajo o haber sido suspendido en su trabajo.

¿Cómo se puede solicitar?

En este momento, no hay un proceso de solicitud abierto. Family Independence Initiative está trabajando con casi 30 organizaciones en Austin, incluyendo Workers Defense Project, Black Women In Business y Communities of Color United for Racial Justice para identificar a las personas que necesitan ayuda.

¿Qué ayuda se puede obtener?

Las familias identificadas por estas organizaciones de Austin podrán solicitar, a partir del 4 de mayo, $2,000 en asistencia directa en efectivo por única vez.

Austin Area Urban League (Liga Urbana del Area de Austin) - $500,000 disponibles

¿Quién es elegible?

Debe cumplir todos los requisitos siguientes:

-Ser residente del condado de Austin-Travis.

-No haber calificado para un cheque de estímulo federal. Esto podría ser si no tiene un número de seguro social o si ganó muy poco dinero el año pasado y no se le exigió que declarara impuestos.

-Haber sido afectado financieramente por la pandemia del COVID-19. Por ejemplo, haber perdido un trabajo o haber sido cesanteado.

Austin Area Urban League dijo que dará prioridad a los fondos para las personas que no califican para recibir pagos en efectivo a través del proyecto de ley federal de estímulo y las personas que no califican para recibir beneficios de desempleo.

¿Cómo se puede solicitar?

Llámalos. Para los angloparlantes, el número es 512-838-3442. Para los hispano parlantes, el número es 512-900-1598. También se puede solicitar la ayuda por Internet.

Tendrá que presentar un comprobante de identidad, como una identificación con foto; un comprobante de residencia, como una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler o una licencia de conducir vigente; un comprobante de ingresos, como un talón de pago, una tarjeta de seguro de Medicaid o una tarjeta de cupones de alimentos; y un comprobante del impacto debido al COVID-19, como una carta de despido de un empleador.

¿Qué ayuda se puede obtener?

El presidente y director ejecutivo, Quincy Dunlap, dijo que ahora mismo la gente puede obtener ayuda para pagar su alquiler o hipoteca, y comprar medicamentos con receta. Austin Area Urban League no está dando pagos directos en efectivo, sino que pagará directamente al propietario o a la compañía hipotecaria. Dunlap dijo que la organización está trabajando en usar algunos de los fondos para que la gente tenga acceso a comida.

¿Tiene un tip noticioso? Envíe un correo electrónico a Audrey McGlinchy a amcglinchy@kut.org. También puede seguirla en Twitter @AKMcGlinchy

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.