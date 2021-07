¿Ganas El Salario Mínimo en Austin? Tendrías Que Trabajar 152 Horas A La Semana Para Rentar Cómodamente Un Apartamento

Read this story in English

Según un estudio, si ganas el salario mínimo en Austin, necesitas trabajar más que en cualquier lugar de Texas para pagar el alquiler de un apartamento de dos habitaciones.

El reporte publicado por el Centro Nacional de Vivienda de Bajos Ingresos, llamado “ Out of Reach ” (o “Fuera de Alcance” en español) examina el peso financiero asociado con los costos de vivienda, incluyendo cuánto dinero debería ganar una persona para mantenerse dentro de las recomendaciones de asequibilidad del gobierno federal, las cuales indican que uno no debería gastar más del 30% de sus ingresos en costos de vivienda.

El estudio, que utiliza estadísticas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, indica que los costos de vivienda del área de Austin y Round Rock son de los más altos de Texas .

Según el reporte, después del área de Austin y Round Rock, las menos asequibles son las de Midland, Dallas, el condado de Kendall y Fort Worth-Arlington.

En 2021, las personas que viven en Austin deberían ganar $27.58 la hora para vivir en un apartamento de dos habitaciones, con un valor justo de mercado y sin destinar más del 30% de sus ingresos a costos de vivienda. Quienes ganan el salario mínimo ($7.25 la hora) necesitan trabajar 152 horas a la semana para poder vivir asequiblemente en un apartamento de dos habitaciones, según indica el estudio.

Haz clic aquí para revisar los resultados del reporte en tu propio código postal. Este enlace es en inglés.

Los costos de alquiler y servicios en Austin han incrementado constantemente durante la última década. Una propiedad de dos habitaciones en Austin, con un valor justo de mercado, actualmente tiene un costo mensual de $1,434. Hace dos años era de $1,315; en 2013 era de $1,058.

Ben Martin de Texas Housers, una organización sin fines de lucro que aboga por viviendas asequibles, dice que los hallazgos del estudio no son una sorpresa. Austin tiene un mercado de bienes raíces muy deseable, lo cual ha provocado un incremento en el costo de vivienda durante la última década. Martin dice que la pandemia empeoró la situación, especialmente para los residentes de bajos ingresos y comunidades de color.

“Esta ha sido una crisis constante y bien documentada durante muchos años que solo empeoró con los obstáculos que presentó la pandemia del COVID-19”, dijo, “y esos problemas han caído desproporcionadamente sobre los hombros de las comunidades de color y personas de bajos ingresos”.

Un análisis, comisionado por la ciudad de Austin en 2020 , encontró que las comunidades de color “son mucho más vulnerables frente a los efectos negativos de un incremento acelerado en los costos de vivienda”.

Ese análisis sugiere que el 25% de las casas con residentes afroamericanos y el 23% de los hogares con residentes hispanos, destinaron más de la mitad de sus ingresos para cubrir costos de vivienda, en comparación con el 15% de las casas de blancos.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Andrew Weber a aweber@kut.org. También puedes seguirlo en Twitter en @England_Weber .

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.

Traducido por Sebastián González de León.