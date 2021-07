Condado de Travis Frena El Desalojo De 85 Familias Que Debían Dejar Sus Hogares Por Daños De La Tormenta Invernal

Read this story in English

Casi 90 familias que viven en un complejo de apartamentos de vivienda asequible en el sur de Austin no serán desalojadas a finales de este mes después de todo.

Residentes del complejo de apartamentos Rosemont at Oak Valley recibieron una carta a principios de mes donde se les pedía que desalojaran sus hogares. Capstone Real Estate Services, la compañía encargada de administrar la propiedad, dijo que las familias debían irse para hacer reparaciones y renovaciones necesarias por los daños que causó la tormenta invernal .

La corte de comisionados del condado de Travis abrió un espacio el martes para escuchar el testimonio de los afectados. Los residentes argumentaron que las reparaciones en realidad tenían que ver con problemas, como inundaciones y moho, que existían desde antes de la tormenta invernal. Tras horas de testimonios, los comisionados votaron para poner un alto al proceso de desalojo y ordenaron que el personal del condado localice viviendas alternativas y recursos para aquellos que necesiten ser reubicados.

“No creo que tener una notificación, pendiendo sobre la cabeza de cualquiera, sea aceptable”, dijo Andy Brown, juez del condado de Travis.

El condado de Travis adquirió y ha sido dueño de Rosemont at Oak Valley, un complejo de apartamentos de vivienda asequible con 85 unidades, desde 2019. Es supervisado por la Autoridad de Vivienda del condado de Travis, y administrado por Capstone desde marzo.

Patrick Howard, director de la Autoridad de Vivienda, le dijo a los comisionados que al parecer las quejas respecto a la propiedad son un “problema persistente” que inició antes de que Capstone asumiera la responsabilidad como compañía administradora.

“Suena a que hay problemas desde hace bastante tiempo”, le dijo Howard a los comisionados.

Claudia Wilson, residente de Rosemont, fue una de más de una docena de personas que dijeron que estaban siendo desalojadas aunque sus hogares no hubieran sido dañadas durante la histórica tormenta invernal de febrero en Texas.

Wilson dijo que tiene cinco hijos y pronto será madre de otro bebé. Dice que si es desalojada, le sería imposible encontrar otra unidad de vivienda asequible con tres o cuatro habitaciones en Austin. Además, dijo, perdió su trabajo durante la pandemia.

“Mis hijos están por iniciar clases, quizás en las próximas semanas, y no veo cómo vamos a poder mudarnos más lejos de la escuela y al mismo tiempo buscar un lugar, y también estoy esperando otro bebé”, dijo. “Así que es muy estresante estarme preocupando … [y] no es realista que se espere que me vaya a finales del mes”.

“Necesitamos su ayuda”, le dijo Wilson a los comisionados antes del voto.

KUT solicitó una entrevista con Capstone el día martes, pero no ha recibido una respuesta.

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Andrew Weber a aweber@kut.org. También puedes seguirlo en Twitter en @England_Weber .

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.

Traducido por Sebastián González de León.