"Me he quedado sin palabras": la junta escolar del ISD de Austin aprueba por unanimidad un bono centrado en la equidad

Read this story in English

La Junta de Directores del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Austin aprobó por unanimidad este jueves emitir un bono de $2,440 millones en la boleta electoral de noviembre. Es el paquete de bonos más grande en la historia del ISD de Austin, pero los funcionarios del distrito y los miembros de la junta escolar dicen que lo que hace que el bono sea significativo es su inversión en escuelas y comunidades históricamente desatendidas.

"He estado en Austin toda mi vida. Nunca he visto al ISD de Austin presentar un bono tan centrado en la equidad", dijo LaTisha Anderson, mimebro de la junta de directores que representa al Distrito 1. "Nunca pensé que vería eso. Me he quedado sin palabras".

El bono requerirá un aumento de un centavo de dólar en la tasa de impuestos del servicio de la deuda, a pesar de que la tasa de impuestos general del distrito se reducirá. Si los votantes aprueban este programa de bonos a finales de este otoño, el distrito será capaz de renovar escuelas, abordar necesidades críticas de infraestructura e invertir en mejoras de seguridad.

Apenas dos días antes, en una sesión de trabajo de la junta, Anderson y otros miembros plantearon sus preocupaciones sobre el destino de los bonos.

Las propuestas iniciales de bonos fueron elaboradas por el comité directivo de bonos dirigido por la comunidad. Ese grupo utilizó un proceso de "Equidad por Diseño" que se centra en las comunidades históricamente desatendidas para desarrollar un proyecto de bono por $1.75 mil millones y otro por $2.25 mil millones.

El lunes, la administración del ISD de Austin dio a conocer sus recomendaciones para el bono, instando a los administradores a aprobar el paquete más grande. El plan de la administración reflejaba casi el 90% del del comité directivo, pero había varios cambios notables.

El comité directivo había querido gastar por lo menos 115 millones de dólares tanto en la Northeast Early College High School como en la LBJ Early College High School para ayudar a modernizar esos campus, que sirven abrumadoramente a los estudiantes negros e hispanos en el Distrito 1. Pero la administración del ISD de Austin había sugerido reducir la financiación de cada proyecto a 60 millones de dólares. La administración también se apartó de la propuesta del comité directivo al tratar de aumentar la financiación de los proyectos en varios campus como Bear Creek Elementary y Austin High, donde más del 50% de la población estudiantil es blanca.

Eso fue un problema para Kevin Foster, el miembro de la junta de directores que representa al Distrito 3. En la reunión del martes dijo que no estaba de acuerdo con las recomendaciones de la administración.

"Lo que estoy viendo, literalmente, es que el dinero se desplaza de los negros y mestizos a los blancos en esta próxima propuesta", dijo Foster. "Estoy firmemente a favor del trabajo que hizo el comité directivo de bonos tal como está".

Pero el jueves por la noche, el distrito presentó una nueva propuesta de bonos por un valor aproximado de $2,440 millones. Funcionarios del ISD de Austin encontraron una manera de aumentar la capacidad de los bonos por $189 millones, manteniendo el aumento de la tasa de impuestos de servicio de la deuda en un centavo. El plan restauró los niveles de financiación de los proyectos en las escuelas secundarias LBJ y Northeast que el comité directivo de bonos recomendó, mientras que también proporciona más recursos a Bear Creek y Austin High, entre otros campus.

Foster dijo que la propuesta final de la administración honró el duro trabajo del comité directivo de bonos y no le quita fondos a una comunidad para darle a otra.

"La recomendación presentada a nosotros ... beneficia poderosamente a toda la comunidad de Austin. Todos nuestros estudiantes se merecen lo mejor que podamos hacer", dijo. "La mayor parte de los fondos de este paquete van a las escuelas de las comunidades históricamente desatendidas, de forma abrumadora".

Los miembros del comité directivo de bonos que asistieron a la reunión de la junta de directores dijeron que estaban eufóricos con el resultado. April Clark dijo que el comité había estado luchando por la equidad y ahora la están viendo en este programa de bonos.

"Vamos a conseguir dinero para las comunidades que han sido pasadas por alto una y otra vez", dijo.

Clark también señaló que la mejora de las instalaciones con los dólares de los bonos también quita presión al presupuesto anual del ISD de Austin porque no se necesita tanto dinero para los servicios públicos o las reparaciones de infraestructura. Dijo que eso libera dinero del presupuesto del distrito para aumentar el salario de los maestros, lo que finalmente beneficia a los estudiantes. La copresidenta del comité directivo de bonos, Barbara Spears-Corbett, se hizo eco de ese sentimiento.

"Este bono va a tener un gran, gran impacto en ... la educación aquí en Austin y para nuestros estudiantes", dijo.

El superintendente interino del ISD de Austin, Anthony Mays, dijo que el bono mejorará la experiencia de los estudiantes en las escuelas.

"Estoy entusiasmado con el orgullo que supone que nuestros estudiantes corran en nuevos campos, jueguen en nuevos gimnasios, entren en nuevos salones, sientan el aire acondicionado", dijo. "Creo que todo eso provoca una sensación de emoción para mí como superintendente interino, sino también para nuestros estudiantes y nuestra comunidad".

Si los votantes aprueban el paquete de bonos en noviembre, el distrito podría modernizar total o parcialmente más de dos docenas de campus, mejorar las instalaciones deportivas y los campos, comprar nuevos autobuses escolares, así como instrumentos musicales, e invertir más de 35 millones de dólares en dispositivos tecnológicos para los estudiantes. Y aunque no se he planeado que la mayoría de los campus tengan renovaciones completas, prácticamente todos se beneficiarán del bono debido al enfoque en las mejoras de infraestructura en todo el distrito, dijo el Jefe de Operaciones del ISD de Austin, Matías Segura.

"Estamos abordando la mayor prioridad, las deficiencias de seguridad que salvan vidas", dijo. "Esa fue la prioridad número uno en cuanto a las deficiencias. Justo detrás de eso estaban las deficiencias de los sistemas de ventilación".

El paquete de bonos final no incluye fondos para construir viviendas para los maestros después de que el feedback de la comunidad para la propuesta fuera mixto. Pero los funcionarios del distrito dicen que están trabajando en otras formas de abordar las preocupaciones de accesibilidad.

Los miembros de la junta de directores del ISD de Austin dijeron que eran optimistas sobre que los votantes aprobarán el bono en noviembre, incluso si sus comunidades inmediatas ven menos dólares de los bonos. El miembro de la junta que representa al Distrito 7 y vicepresidente de la Junta Escolar, Yasmin Wagner, dijo que es importante pensar en el ISD de Austin como una comunidad más grande.

"Cuando todo nuestro distrito gana, cada niño en este distrito gana", dijo. "Es importante que ayudemos a aquellos de entre nosotros que no han sido atendidos de la manera que debían durante décadas en este distrito. Así que espero que nuestra comunidad se una".

Noelita Lugo, miembro de la junta de directores, dijo que piensa que muchos de los habitantes de Austin que acudirán a las urnas en noviembre creen en la inversión en la educación pública. Lugo agregó que espera que la defensa de la financiación de la educación pública también se extienda a la sesión legislativa de 2023 porque el estado no financia suficientemente la educación pública.

"Los distritos escolares no se pondrían en esta posición en la que tenemos que pedir, '¿podemos por favor usar los dólares de los bonos para arreglar nuestras instalaciones rotas, nuestras instalaciones sin mantenimiento?' Porque la única manera de compensar realmente a nuestro personal y maestros es si hacemos este bono", dijo.

El último bono del ISD de Austin se aprobó en 2017 con el 72% de los votos. En ese momento, fue el bono más grande en la historia del distrito con un poco más de mil millones de dólares.