CapMetro amplía los viajes gratis a los centros para refrescarse

Capital Metro informó este martes de que ofrecerá viajes gratuitos a los centros para refrescarse en los días en los que haya un aviso de calor, es decir, cuando la temperatura alcance los 103 grados o más.

Anteriormente, la agencia de transporte ofrecía viajes gratis en los días en que se esperaba que la temperatura fuera de 105 grados.

Los defensores de las personas sin hogar dicen que el cambio no aborda el problema. Habían presionado a la agencia para que ofreciera viajes gratuitos durante los meses de agosto y septiembre como forma de ayudar a la gente a escapar del calor.

Barry Jones, miembro de la organización sin ánimo de lucro Texas Harm Reduction Alliance (THRA, por sus siglas en inglés), dijo que el calor es un problema de salud pública para una población ya vulnerable.

"Me gustaría decir que estoy contento de que hayan bajado la temperatura (para ofrecer los viajes), pero siendo realistas, eso no va a ser suficiente", dijo Jones, que lleva ocho años viviendo sin hogar. "Sigues poniendo en riesgo a la gente al hacerla caminar con este calor, incluso hasta los 103 grados. Dos grados no son tan significativos".

La especialista en comunicación de CapMetro, Blythe Nebeker, dijo que la agencia no renunció a las tarifas de todos los viajes porque "no está en condiciones" de hacerlo. También dijo que es "operativamente inviable" dar viajes gratis de forma individual para las personas sin hogar.

"Entendemos que el propósito de las solicitudes es ayudar a los más necesitados y estamos seguros de que la ampliación de la elegibilidad a los días con un aviso de calor llegará a un grupo más amplio de los necesitados sin crear una carga adicional en estas organizaciones para distribuir pases", dijo Nebeker en un correo electrónico. "También creemos que este enfoque llegará más allá de los que no tienen vivienda a aquellos que simplemente necesitan un lugar fresco donde estar porque no tienen acceso al aire acondicionado".

Para conseguir un viaje gratuito, los pasajeros deben pedir al conductor o al revisor que les lleve a un centro para refrescarse al subir.

Jones dijo que THRA se reunirá con el director de CapMetro la semana que viene y que seguirá presionando para conseguir tarifas gratuitas. Una petición de la THRA había recogido más de 585 firmas hasta el miércoles.

Paulette Soltani, directora de organización de THRA, dijo que uno de los problemas de vincular el servicio gratuito a un aviso de calor es que algunos días no se emite uno a pesar de que las temperaturas alcanzan los 103 grados.

También dijo que las personas sin hogar a menudo no han sido capaces de obtener viajes gratis, incluso en los días en que una advertencia de calor excesivo estaba vigente.

Blythe dijo que CapMetro está trabajando para asegurar que todos los operadores conozcan la actual política y no nieguen un viaje o sigan de largo por una parada donde alguien está buscando subir.

Soltani dijo que muchas personas en la comunidad ni siquiera saben sobre el programa.

"Pedimos viajes gratis porque el calor está matando a la gente", dijo. "Estamos viviendo el verano más caluroso de nuestra historia. Necesitamos que nuestra agencia de transporte dé un paso adelante y ayude a la gente durante estas condiciones peligrosas".