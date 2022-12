Hay $7,000 billones de cuentas bancarias inactivas y cheques no cobrados a la espera de ser reclamados por tejanos como tú

Read this story in English

Texas tiene unos $7,000 millones en "propiedad no reclamada". No se trata de bienes inmuebles o casas abandonadas. Es dinero que el estado retiene de cuentas bancarias abandonadas y cajas de seguridad, cheques no cobrados y reembolsos y depósitos no reclamados.

Cada año, cientos de millones de dólares quedan sin reclamar en Texas. El estado no notifica a la gente acerca de estos fondos, por lo que muchos no saben que tienen dinero - a menudo cientos de dólares - a la espera de ser reclamados.

Si la nómina de un empleado no se ha cobrado en un año, por ejemplo, el empleador está obligado a enviar esos salarios al interventor de Texas, el jefe contralor del Estado. Del mismo modo, los bancos con cuentas inactivas desde hace unos tres años deben intentar ponerse en contacto con los propietarios una vez más antes de entregar el dinero al Estado.

Los únicos bienes físicos abandonados que recibe el Estado proceden de cajas de seguridad, oficinas de médicos forenses y hospitales. Si no se reclaman en aproximadamente un año, el Estado se queda con algunos papeles, subasta los objetos de valor y se deshace del resto. El dinero de la subasta se guarda para que lo reclame el propietario.

El interventor de Texas gestiona el sitio web ClaimItTexas.gov, donde puedes poner tu nombre o el de tu empresa y ver si alguna de las 66 millones de propiedades únicas no reclamadas te pertenece. Su valor oscila entre 1 céntimo y 5.1 millones de dólares. La media es de unos 115 dólares. Las propiedades pertenecen a individuos, distritos escolares y organizaciones, como el Boys & Girls Club. No hay límite de tiempo para presentar una reclamación.

Enrique Ureña, que vive en Austin, tuvo sentimientos encontrados cuando se enteró de que le debían 138 dólares desde 2013. No sabía exactamente por qué le debían el dinero, pero pensó que quizá su compañía hipotecaria le había cobrado algo de más.

"Primero me alegré y luego pensé... ¿por qué he tenido que esperar tanto? ¿Y por qué nadie se puso en contacto conmigo ni lo intentó?" dijo Ureña. "Hay alguien que se beneficia de quedarse con ese dinero en lugar de hacernos saber que, 'Oye, puede que haya algo aquí para ti', ¿sabes?".

Los aproximadamente 7,000 millones de dólares en dinero no reclamado se encuentran en el fondo de ingresos generales del estado. Acumula intereses para el Estado y se utiliza en el presupuesto estatal. Una parte del dinero se reserva para devolver a las personas que presentan reclamaciones por la propiedad no reclamada.

Bryant Clayton, subdirector de la división de propiedad no reclamada de la oficina del interventor de Texas, dijo que la división de propiedad no reclamada no se pone en contacto con la gente de forma proactiva debido a la escasez de personal. Dijo que la división cuenta con 90 empleados a tiempo completo que trabajan principalmente en la resolución de las reclamaciones que la gente presenta.

La cantidad de dinero que recauda el estado está aumentando rápidamente. En el año fiscal 2016, dijo Clayton, el estado recaudó alrededor de $500 millones en propiedades no reclamadas. En el año fiscal 2022, el estado recaudó el doble de eso, más de mil millones de dólares. Dice que ese aumento puede deberse tanto al crecimiento de la economía como a que más empresas están tomando conciencia de la ley que les exige informar el dinero al estado. Al mismo tiempo, el dinero pagado en reclamaciones no está aumentando tan rápido. En el año fiscal 2016 se devolvieron unos 200 millones de dólares y en el año fiscal 2022, esa cifra solo subió a 310 millones de dólares.

Clayton dijo que la división está trabajando en un programa piloto para enviar dinero de forma proactiva a las personas sin que tengan que reclamar.

¿Cómo encontrar y reclamar tu dinero?

Busca en ClaimItTexas.gov. Si encuentras bienes que crees que son tuyos, pulsa el botón "reclamar" situado junto a ellos. Dependiendo del tipo de propiedad, tendrás que presentar documentos que demuestren que es tu dinero.

En el caso de una cuenta bancaria abandonada a tu nombre, por ejemplo, puedes incluir una copia de tu permiso de conducir, una prueba de tu número de la Seguridad Social y un extracto o cheque cancelado asociado a la cuenta. No hay que pagar multas ni tasas para recuperar el dinero.

También puedes reclamar el dinero de las cuentas de tus familiares fallecidos. Clayton dice que ese proceso puede llevar más tiempo y ser un poco más complicado porque el personal tiene que verificar que la persona falleció y comprobar si la persona dejó su dinero a alguien más en un testamento. Y tendrán que comprobar si hay otros familiares sobrevivientes.

Julie Degar, de Granbury, Texas, se encuentra en esa situación. Dice que su madre murió hace más de una década. En aquel momento, el abogado de Degar le dijo cómo reclamar directamente los 1,200 dólares que su madre tenía en una cuenta de Wells Fargo. Pero no había una sucursal donde vivía Degar.

También había obstáculos emocionales.

"Había construido un muro cuando murió mi madre, y no quería lidiar con ello", dijo Degar. "Simplemente no me gusta lidiar con pensar en el trauma [de] ... su trágico Alzheimer".

Degar dijo que en realidad no necesitaba el dinero, pero el tema surgía cada vez que ella y su marido tenían un nuevo gasto doméstico.

Un día que estaba de visita en Austin, dijo Degar, fue a un Wells Fargo para hacer finalmente la reclamación. Pero era demasiado tarde; el banco ya había transferido el dinero al Estado.

"Pensé... otro obstáculo", dijo. "Ojalá hubiera sido más fácil. Y yo, de nuevo, lo dejé de lado y pensé… algún día, tal vez".

Recientemente, cuando su hija recibió una factura inesperada del seguro médico, Degar presentó una reclamación al Estado. Dijo que hizo todo lo posible por presentar todos los documentos correctos.

"La única parte en la que realmente tuve problemas fue demostrar cuándo habían muerto mis hermanos", dijo Degar. "No tenía ningún registro de eso, así que estaba tratando de averiguar las fechas y tal vez [estaba] errada por un año o así. Ni siquiera lo sé".

Degar dijo que ella y su hija presentaron la reclamación hace unos meses, pero no han recibido ninguna actualización del caso.

Consejos para evitar que los bienes acaben como propiedades no reclamadas

Para evitar estos obstáculos de papeleo, la gente puede tomar medidas para asegurarse de que sus activos no se conviertan en propiedad no reclamada para empezar.

Clayton dice que es importante saber dónde están las cuentas y hacer periódicamente algunas transacciones para mantenerlas activas. También hay que abrir el correo para no perder ningún cheque que haya que cobrar. Y si tienes una caja de seguridad, avísale a alguien para que pueda reclamarla si falleces.

Aunque el sitio ClaimItTexas.gov es específico para la propiedad no reclamada en Texas, otros estados tienen sitios similares.

"Tu propiedad no te sigue necesariamente", dice Clayton. "Así que si usted tiene una propiedad no reclamada en, por ejemplo, California y más tarde se mudó a Texas, esa propiedad no reclamada todavía está en California. Por lo tanto, asegúrese de comprobar varios estados".

Sugirió utilizar missingmoney.com, que realiza una búsqueda de propiedad no reclamada en 45 estados, incluido Texas.

"No hay nada vergonzoso en tener dinero en el Fondo de Propiedad No Reclamada", dijo Clayton. "Y estamos encantados de facilitar una reclamación".

Traducido por Maria Arce