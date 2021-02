Volvió El Agua En Austin, Pero Las Llaves Siguen Secas En Muchos Complejos De Departamentos

Read this in English.

Antoinette Cervantes arrastra una nevera vacía desde su departamento varias veces al día. Baja un tramo por escaleras, cruza un estacionamiento y atraviesa una puerta hacia la alberca, pasando por delante de tumbonas y mesas en su camino.

Cuando llega a una manguera, Cervantes deja la hielera en el suelo. Tarda unos dos minutos en llenarse de agua, agua que ahora mide en términos de descargas.

"Se necesita más o menos la mitad de esta nevera para llenar el baño sólo para tirar de la cadena", dice. Una nevera = dos descargas. Lleva la nevera Yeti azul, ahora mucho más pesada, de vuelta al estacionamiento, sube las escaleras y entra en su departamento.

"Esto es lo que vamos a hacer en el futuro inmediato", dice Cervantes.

Cervantes y muchos de sus vecinos en el complejo de departamentos del norte de Austin han estado sin agua corriente desde el pasado martes. En un correo electrónico compartido con KUT, la empresa que administra la propiedad dijo que no podía decir cuándo se restablecerá el agua, porque las piezas necesarias para las reparaciones se habían pedido y esperaban por ellas.

Austin Water restableció el servicio a todos sus clientes el lunes, después de que muchos habían estado sin agua corriente durante días. Las bajas temperaturas de la semana pasada dañaron las tuberías, y las pérdidas agotaron la reserva de agua de la ciudad; un corte de energía en una instalación de tratamiento de agua agravó el problema.

Michael Minasi Empleados de St. Elmo Brewing Company rellenan contenedores con agua, en la cervecería en el sur de Austin el sábado. Las cervecerías y otros negocios estuvieron proporcionando agua gratis a las personas que no tenían acceso a agua potable en casa.

Pero mientras el suministro de agua de la ciudad vuelve a funcionar -y es seguro para beber- los propietarios de viviendas y los administradores de departamentos han comenzado una evaluación crucial: ¿hay fugas? Si la respuesta es afirmativa, muchos se están dando cuenta de que la solución puede estar fuera de su alcance por ahora, ya que la demanda de plomeros se ha disparado y las piezas necesarias para las reparaciones escasean.

Los daños parecen estar más extendidos en los complejos de departamentos, donde una tubería agrietada significa que todo el edificio se quedó sin agua. El resultado es que algunos inquilinos están buscando agua en las albercas, dependen de una red de grupos de ayuda para el suministro de agua e incluso abandonan sus hogares.

"No se acaba con el buen tiempo", dice Cervantes, que trabaja en admisiones en una sala de urgencias independiente. Como interactúa con personas que pueden tener COVID-19, suele ducharse inmediatamente después de llegar a casa. En su lugar, ha tenido que hacerlo en casa de un amigo.

"Todavía no tenemos un cronograma sobre cuándo vamos a tener agua corriente de nuevo", dijo.

Austin Water dijo que no tiene un recuento de cuántas personas están todavía sin agua. Un grupo de organizaciones locales sin fines de lucro, grupos de defensa de inquilinos y sindicatos han tratado de llevar un recuento. Hasta el lunes, habían contado cerca de 200 complejos de departamentos en todo Austin donde algún porcentaje de los residentes no tenía agua.

"Creo que es conservador decir que hay miles de personas que siguen sin agua en este momento", dijo a KUT el concejal de Austin, Greg Casar. "Es realmente importante que reconozcamos que aún no estamos al otro lado de esta crisis".

"Como intentar tapar una represa con el dedo"

Los propietarios de viviendas unifamiliares también están lidiando con los daños en las tuberías. Pero debido a la complejidad de la plomería multifamiliar, una tubería rota podría significar docenas de personas sin agua.

"Cuando se trata de residencias multifamiliares, no hay válvulas de cierre individuales para cada unidad. Por lo general, la mayoría de los edificios de departamentos tienen una llave de paso principal", dijo Chris Taylor, director de plomería de Radiant Plumbing & Air.

Para que el agua vuelva a fluir a cada departamento, dijo, un plomero tiene que comprobar y reparar las fugas en todo el edificio primero.

A menudo puede parecer un juego de ponerse al día, en el que los equipos de mantenimiento abren el agua en un edificio, encuentran varias fugas, cortan el agua y arreglan las fugas. Cuando vuelven a abrir el agua, a veces encuentran más daños.

"Es como intentar tapar una represa con el dedo", dice Cecil Domel, supervisor regional de Belco Equities, una empresa de gestión inmobiliaria de Austin. "Y cuando tapas un agujero, aparece otro y luego otro más".

He vivido acontecimientos históricos en Nueva York, y nunca he experimentado no tener agua. Keeana Kee, residente de Austin

Domel dijo que cada una de las 13 propiedades que supervisa en Austin y los suburbios vecinos tuvo daños en las tuberías.

Para los inquilinos como Keeana Kee, que vive con su hijo en un departamento cerca de la I-35 en el sur de Austin, eso significa que el agua se abre sólo para que la corten de nuevo. El martes por la mañana, Kee llevaba una semana sin agua. Ella y sus vecinos derritieron nieve, llenaron frenéticamente las tinas cuando el agua se abría de forma intermitente y recogieron agua de su alberca comunitaria.

Kee utilizó cualquier cosa que pudiera encontrar como recipiente.

"Tengo una de esas cosas de cocina instantánea... ¡InstantPot!", dijo Kee. "Saqué la olla y la usamos para juntar el agua".

Kee dijo que la semana pasada una tubería se rompió y el agua inundó varios departamentos, incluyendo su dormitorio y el armario. Ella y su hijo comenzaron a dormir en la casa de un primo en Lakeway, donde pudieron ducharse.

Kee finalmente tuvo un respiro el martes por la tarde. Un agente inmobiliario confirmó a KUT que el agua había vuelto al complejo de departamentos, aunque el calentador de agua todavía estaba roto, por lo que el agua salía fría.

Kee, que creció en la ciudad de Nueva York, dijo que nunca había vivido sin agua corriente.

"He vivido apagones, el 11 de septiembre, tormentas de nieve", dijo. "He vivido acontecimientos históricos en Nueva York, y nunca he experimentado no tener agua".

"Un problema absoluto de salud y seguridad pública"

En una reunión programada para el jueves por la mañana, los miembros del Concejo de la Ciudad de Austin debatirán sobre lo ocurrido durante los cortes de luz y agua provocados por las gélidas temperaturas de la semana pasada. Casar dijo que anticipa que el mayor enfoque será la identificación de los que todavía están sin agua y cómo la ciudad puede conseguir agua para ellos.

"Aunque las tuberías están dañadas y rotas en la propiedad privada, es una preocupación absoluta de salud y seguridad pública y una preocupación pública si la gente no tiene agua", dijo a KUT.

Mientras tanto, organizaciones sin fines de lucro como Workers Defense Project y Building and Strengthening Tenant Action (BASTA) han estado llevando tanques de agua a los complejos de departamentos cuando han podido.

Aunque anunció que el lunes se restableció el suministro de agua a los clientes, el director de Austin Water, Greg Meszaros, señaló que la reparación de los daños en las tuberías privadas sería el siguiente obstáculo. Estimó que podría haber "decenas de miles" de roturas en las tuberías de agua en propiedades privadas.

Ante la escasa información de los funcionarios públicos sobre la ayuda y la imposibilidad de que los administradores de las propiedades proporcionen plazos para las reparaciones, algunos residentes han decidido abandonar sus apartamentos.

Michael Minasi Whitney y Nick Morrow, con su hijo de 9 meses Shelby, cargan su coche para ir a quedarse con la familia en Louisiana, porque su departamento del norte de Austin no tiene agua corriente.

Whitney Morrow y su familia llevan más de una semana sin agua en el noroeste de Austin. Ella y su marido han estado usando toallitas húmedas para mantener limpio a su hijo de 9 meses, Shelby.

"Es un bebé, así que se mancha con todo", dijo Morrow. Tampoco ha podido lavar sus brasieres de lactancia. Los ha metido en la secadora, así que al menos no están mojados.

Hasta el martes, los administradores del complejo de departamentos no habían podido decirle a Morrow cuándo se restablecería el agua. (KUT se puso en contacto con la empresa de administración de la propiedad, pero no obtuvo respuesta).

"Hablé con mi oficina de administración y le dije, 'Sólo guiña dos veces si tenemos que tomar a mi bebé e ir a la casa de mis padres en Louisiana'", dijo Morrow. "Y ella dijo: 'Lo siento mucho, pero guiño, guiño'".

Esa mañana, la familia cargó el auto para emprender el viaje de seis horas. Shelby tenía muchas cosas para entretenerse en su asiento, incluida su distracción favorita actual, un juguete con forma de trozo de pizza.

Morrow dice que le consuela saber que su hijo no recordará nada de esto.

"No sabe nada del desastre que estamos viviendo".

¿Tienes un tip noticioso? Envía un correo electrónico a Audrey McGlinchy a audrey@kut.org. También puedes seguirla en Twitter en @AKMcGlinchy.

Si has encontrado valioso el reportaje anterior, por favor considera hacer una donación para apoyarlo. Tu aportación paga todo lo que encuentres en el texasstandard.org y en KUT.org. Gracias por donar hoy.

Las traducciones de contenido selecto de KUT son posibles gracias al apoyo financiero de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación de trabajadores.