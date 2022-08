Los costos del cuidado de niños pueden poner a la educación superior fuera del alcance de los padres que estudian en Texas

Read this story in English

Hacer malabarismos con los costos de la universidad y el cuidado de los niños es el principal reto al que se enfrentan los estudiantes que son padres, según una nueva investigación de The Education Trust. Este grupo de defensa sin fines de lucro ha estudiado los gastos a los que se enfrentan los padres que estudian con bajos ingresos en los 50 estados. En todo el país, más de dos tercios de los padres estudiantes viven en el umbral de la pobreza o cerca de él y el 52% son beneficiarios de becas.

Sólo el costo del cuidado de los niños puede ser prohibitivo para los padres que desean obtener un título universitario, dijo Jinann Bitar, directora de investigación de educación superior y análisis de datos en The Education Trust.

"Creo que lo que sorprende a la gente es que el cuidado de los niños a menudo rivaliza o es incluso más caro que la matrícula pública", dijo.

Este fue el caso de Isabel Torres, que empezó a tomar clases en el Austin Community College después de tener a su hija. La ayuda de la Comisión de Fuerza Laboral de Texas la ayudó a cubrir los gastos de la escuela, los libros e incluso la gasolina, pero el cuidado de los niños fue otra historia.

Courtesy Isabel Torres Isabel Torres dijo que era difícil encontrar una guardería asequible para su hija, Jupiter, mientras asistía al Austin Community College.



"La guardería... fue lo más difícil", dijo. "El primer año que traté de solicitar asistencia a través de la Fuerza Laboral de Texas, estuvo congelada por cerca de un año".

Torres, que es madre soltera, dijo que era difícil encontrar una guardería de calidad y asequible en Austin. Por suerte, sus familiares y amigos la ayudaron. Ella les pagaba al menos 25 dólares al día.

"Sólo buscando en las guarderías, la mayoría de ellas costaban unos 100 dólares al día sin ningún tipo de ayuda", dijo. "Y era muy difícil. Sabía que necesitaba tener una carrera que tuviera más oportunidades si [mi hija y yo] íbamos a poder sobrevivir."

Bitar y otros investigadores descubrieron que los padres que estudian a menudo se enfrentan a una brecha: la diferencia entre lo que gana un padre estudiante y el costo combinado del cuidado de los niños y la universidad. Para calcular la diferencia en cada estado, los autores del informe analizaron la cantidad de dinero que los padres de bajos ingresos deben pagar en promedio por el cuidado de los niños y el precio neto de asistir a una universidad pública de dos o cuatro años. A continuación, restaron la cantidad de dinero que un padre estudiante podría ganar trabajando 10 horas a la semana con el salario mínimo de su estado. Bitar dijo que eligieron 10 horas porque trabajar más que eso puede obstaculizar los esfuerzos para obtener un título.

Según The Education Trust, no hay ningún estado en el que un padre pueda trabajar 10 horas a la semana y pagar todos los gastos asociados a la educación superior, como la matrícula, las cuotas, los libros y el cuidado de los niños.

The Education Trust calculó cuántas horas tendría que trabajar un padre que estudia en cada estado para poder pagar dos tipos diferentes de guardería, además de los gastos universitarios. En promedio, en Estados Unidos, un padre estudiante necesitaría trabajar 53 horas a la semana para cubrir el costo del cuidado en su hogar y su educación. En Texas, donde el salario mínimo por hora es de $7.25, un padre estudiante necesitaría trabajar 64 horas a la semana para cubrir esos costos. Si los padres que estudian en Texas pusieran a sus hijos en una guardería, necesitarían trabajar 54 horas a la semana para pagar la guardería y la universidad.

"Texas también tenía una de las mayores diferencias entre el precio neto declarado -lo que parece que se paga por la universidad en Texas- y el costo real cuando se añade el cuidado de los niños", dijo Bitar.

Torres se quitó un peso de encima cuando tuvo la oportunidad de solicitar una plaza en la Escuela Laboratorio para Niños de Austin Community College, que ofrece atención a niños de entre 6 meses y 5 años. Su hija fue admitida y pudo optar a una ayuda económica.

"Fue como si me hubiera tocado la lotería", dice Torres. "Realmente tenía una educación y empezó a aprender y a hablar más y podía escribir su nombre".

Torres dijo que sin el acceso a la guardería asequible y de alta calidad en Austin Community College, no habría podido graduarse con su título asociado en ciencias de la salud aliada, con un enfoque en convertirse en técnica de farmacia.

"Y no habría habido otra forma de tener un futuro o una carrera de la que pudiéramos vivir los dos", dijo.

El Fideicomiso de Educación tiene una variedad de recomendaciones sobre cómo aumentar el acceso a la educación superior para los padres estudiantes, como el aumento del salario mínimo federal a 20 dólares, el aumento de la financiación de la educación de la primera infancia y la duplicación de la Beca Pell. La analista principal de políticas de educación superior Brittani Williams dijo que las universidades también necesitan recopilar mejores datos sobre los estudiantes que son padres y aumentar el acceso al cuidado infantil.

"Crear y ampliar más opciones de cuidado infantil en los campus o cerca de ellos [hará] que la persistencia sea un poco más fácil para los padres de los estudiantes", dijo.

Torres, que ahora trabaja en Austin Community College, defiende a los padres que estudian. Está de acuerdo con que el acceso a guarderías en los campus universitarios es fundamental para apoyar a los padres que cursan estudios superiores.

"No conozco a ningún padre que no anteponga las necesidades de su hijo a las suyas propias", dijo. "Y, por desgracia, si no tenemos un lugar seguro para cuidarlos, no es posible que volvamos a impulsar nuestra propia carrera para mantenerlos".