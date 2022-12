José Velásquez gana la elección por el Distrito 3 del Consejo de la Ciudad de Austin

Read this story in English

José Velásquez representará al Distrito 3 en el Consejo de la Ciudad de Austin tras obtener alrededor del 53% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones del martes, según los resultados no oficiales de la noche electoral.

Velásquez venció a Daniela Silva por el puesto que representa a una franja del este de Austin. Velásquez reemplazará al concejal saliente Sabino "Pio" Rentería, quien ha ocupado el cargo desde 2015.

Velásquez y Silva se enfrentaron en una segunda vuelta este mes porque obtuvieron el mayor número de votos entre los seis candidatos que se postularon para el cargo del Distrito 3 en las elecciones de noviembre, pero ninguno de ellos obtuvo más del 50% de los votos requeridos.

Velásquez, que creció en el este de Austin, trabaja como consultor de marketing y ha sido miembro de juntas de organizaciones como Latinitas y la Cámara de Comercio Hispana. Silva es activista y voluntaria local.

Durante la campaña, tanto Velásquez como Silva se centraron en la crisis de vivienda de Austin, y ambos apoyaron el reciente bono de vivienda asequible de la ciudad.

"Me presento debido a la falta de urgencia en torno a la asequibilidad", dijo Velásquez durante un foro de candidatos con KUT y el Austin Monitor en octubre. "Me crié en el este de Austin con mis tres hermanos, con una madre soltera que ganaba 25,000 dólares al año en los años 80 y 90. Ajustado por inflación, eso sería alrededor de $ 48,000 al año, y ella no sería capaz de pagar nada en East Austin".

Velásquez también ha dicho que apoya el Proyecto Connect, aumentar el acceso de banda ancha y un programa universal de Pre-K o guarderías.

Junto con un nuevo alcalde y dos nuevos miembros del consejo, Velásquez será juramentado el 6 de enero.

¿No estás seguro de si vives en el Distrito 3? Para ver en qué distrito del Consejo de la Ciudad te encuentras, entra aquí. Haga clic en "I Want To ..." (Quiero) y "Find My Council District" (Hallar mi distrito del Consejo) y escribe tu dirección.

Traducido por Maria Arce