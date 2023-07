Greg Casar pide una norma nacional para prevenir las afecciones y muertes relacionadas con el calor en las obras de construcción

Read this story in English

En medio de un verano agobiante de calor, el congresista de Austin-San Antonio Greg Casar pide al gobierno federal que promulgue protecciones más estrictas para los trabajadores a fin de garantizar que no sufran condiciones de salud relacionadas con el calor en el trabajo.

Casar, antiguo concejal del Consejo de la Ciudad de Austin, dirigió los esfuerzos para establecer las protecciones locales de la ciudad, que exigen un descanso de 10 minutos cada cuatro horas para las personas que trabajan bajo el calor. Casar ha escrito una carta a la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA, por sus siglas en inglés) para que acelere las medidas federales de protección, a la luz de una ley estatal que anulará las normas locales de Dallas y Austin.

La ley de Texas fue promulgada por el gobernador Greg Abbott en junio y entrará en vigor el 1 de septiembre.

Casar afirma que la carta, firmada por más de 100 congresistas , pretende acelerar el proceso de elaboración de normas de la OSHA en medio de unas temperaturas estivales récord en Austin y en todo el estado.

"Si el gobernador va a tratar de quitarle a la gente sus descansos en esta ola de calor histórica, entonces nos corresponde a nosotros en el Congreso de Estados Unidos ir por encima del gobernador y dar a cada persona el derecho a un vaso de agua y un descanso mientras están trabajando en este tipo de sol", dijo Casar.

El proceso de elaboración de normas de OSHA puede durar años. Normalmente, se propone una norma, se somete a un proceso de revisión y se publica un borrador en el Registro Federal. Tras un periodo de comentarios de 30 a 60 días, una agencia federal -en este caso OSHA- puede adoptar la norma.

La carta de Casar pide la adopción de normas federales que exijan pausas de descanso, hidratación adecuada y servicios y formación para hacer frente a las afecciones relacionadas con el calor "lo antes posible".

"A veces se tardan siete u ocho años en hacer esto, y eso no es aceptable", dijo. "Nuestra carta pide que esto se acelere para que se ponga en marcha una norma de emergencia, y si no es una norma de emergencia, al menos a tiempo para el próximo verano - porque los veranos no hacen más que aumentar (de temperatura)".

Texas no tiene normas estatales para prevenir las condiciones de salud relacionadas con el calor, y el proceso para establecer normas federales ha estado en marcha durante los últimos años. Un análisis de 2021 realizado por The Texas Newsroom, NPR y Columbia Journalism Investigations mostró que las muertes relacionadas con el calor en las obras de construcción de Texas se duplicaron en una década, con 53 personas que murieron en el trabajo entre 2010 y 2021.

Mientras tanto, Austin ya ha soportado dos intensas olas de calor este verano: una en la que la ciudad batió un récord de índice de calor , y otra que trajo un número récord de días consecutivos con temperaturas de al menos 105 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología. .

Casar afirmó que, a falta de protección federal, las ordenanzas locales son necesarias para evitar muertes de trabajadores de la construcción en las obras, aunque no se apliquen necesariamente . Argumentó que la amenaza de aplicación era efectiva, señalando un estudio de 2018 en el Journal of Occupational and Environmental Medicine que encontró que los trabajadores de la construcción de Austin tenían un 35% más de probabilidades de informar que tomaban descansos para beber agua después de la aprobación de la ordenanza.

"No creo que la ordenanza sobre las interrupciones del suministro de agua se aplicara tanto como debería", afirmó. "Pero el mero hecho de tener una ley en vigencia -y la amenaza de hacerla cumplir- demostró que muchos más trabajadores de la construcción de Austin hicieron pausas para el agua gracias a esa ordenanza".