Demócratas de Texas dicen que Biden permite el trato cruel de Abbott a los migrantes al no tomar medidas

El representante estadounidense Joaquín Castro ha pedido al gobierno de Joe Biden que deje de cooperar con las fuerzas de seguridad de Texas en las actividades de control fronterizo hasta que la Casa Blanca investigue más a fondo los esfuerzos del gobernador Greg Abbott para hacer cumplir la ley de inmigración.

Castro, demócrata de San Antonio, formaba parte de una delegación de legisladores estatales y federales que visitó Eagle Pass el martes. El grupo se reunió con funcionarios locales y propietarios de tierras en la pequeña ciudad fronteriza, que recientemente se convirtió en la zona cero en la batalla entre Abbott y el gobierno federal sobre la aplicación de la ley en la frontera.

"Permítanme decirlo claramente: El Departamento de Justicia de Biden está permitiendo que el estado de Texas oprima a la gente, que oprima los derechos civiles de la gente en este estado", dijo Castro. "No hay ninguna razón por la que el departamento de Justicia no debería haber intervenido ya".

Abbott puso en marcha la Operación Estrella Solitaria en 2021. Desde entonces, el esfuerzo multimillonario liderado por el estado ha enviado a miles de oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Guardia Nacional de Texas a la frontera.

La operación ha sido ampliamente criticada por los demócratas y algunos funcionarios fronterizos locales que han denunciado el esfuerzo. Las protestas han arreciado en las últimas semanas, tras conocerse que los inmigrantes han sido maltratados y que el Estado se ha apoderado de algunos terrenos de propiedad privada.

En el marco de la Operación Estrella Solitaria, los funcionarios estatales a veces entregan a los inmigrantes a las autoridades federales para procesarlos. Pero el martes Castro dijo que esa cooperación debe terminar a menos que sea necesario para garantizar el bienestar de los migrantes.

KERA El congresista Joaquín Castro habla el martes durante una conferencia de prensa en Eagle Pass.

"Esta operación no tiene que ver con la seguridad fronteriza, es una maniobra política diseñada para distraer de la incapacidad de la administración Abbott para avanzar en otras cuestiones que preocupan a los tejanos", dijo Castro. "Pido a la administración Biden que ponga fin a toda cooperación entre el [Servicio de] Aduanas y Protección de Fronteras [de EE.UU.] y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, excepto la que protege la salud y la seguridad de los solicitantes de asilo".

La visita de los demócratas se produce cuando el estado y el gobierno de Biden se preparan para enfrentarse en los tribunales por el reciente despliegue por parte de Abbott de un muro flotante en el Río Grande compuesto por boyas y alambres. El Departamento de Justicia de EE.UU. demandó al estado el mes pasado después de que Abbott se negara a retirar las barreras, que según los funcionarios federales violan la ley federal y un antiguo tratado con México.

La semana pasada se informó que se había encontrado un cadáver atascado en las boyas y otro unas millas río arriba. Pero Abbott ha negado que la barrera causara las muertes, afirmando en cambio que las personas encontradas se habían ahogado. Las muertes se produjeron poco después de que el Houston Chronicle informara que se había ordenado a los funcionarios estatales que empujaran a los inmigrantes de vuelta al agua o les negaran el agua una vez que llegaran a suelo estadounidense. Abbott y otros funcionarios estatales han negado que se dieran tales órdenes.

La representante Sylvia García, demócrata de Houston, se mostró visiblemente molesta el martes mientras explicaba que no cree que los esfuerzos del estado reflejen los valores cristianos.

"Ver todas estas barreras que se ponen, casi parece que están tratando de atrapar cerdos salvajes o algo así. Estamos hablando de personas", dijo con voz temblorosa. "La crueldad de las barreras y de los cables es tan gráfica que esta mañana se me saltaron las lágrimas. Es horrible ver a alguien tratar así a la gente".

La oficina de Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la conferencia de prensa del martes.

Jesse Fuentes, residente de Eagle Pass y propietario de Epi's Canoe and Kayak, demandó a la administración Abbott tras el despliegue de las boyas, alegando que las barreras perjudicaban a su negocio y dañaban las propiedades físicas del río. Durante la conferencia de prensa del martes, dijo que nunca pensó que tendría que dirigirse a los periodistas y funcionarios electos sobre algo tan personal para él y la comunidad.

"Debido a mi pequeño negocio... que empecé hace ocho años, mi trabajo era promover la positividad, mi trabajo era promover la Madre Naturaleza, promover la belleza del Río Grande", dijo. "Lo que he visto en los dos últimos años ha sido atroz. No puedo creer que hayamos llegado a este punto en el que la gente está muriendo, y a nuestro estado no le importa".

Aparte del costo humano, Fuentes dijo que el ecosistema ligado al Río Grande está en peligro.

"El río se está muriendo. Han arrasado cinco hermosas islas santuario en medio del río, sin ningún estudio medioambiental", dijo. "¿Pedimos esto? No, no lo pedimos. ¿Podemos poner fin a esto? No, no podemos. ¿Por qué? Porque [Abbott] está decidido ... a demostrar su punto. ¿Cuál es ese punto?"

El senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata por San Antonio, dijo que lo que está ocurriendo en Eagle Pass se suma a la lista de "maniobras" de Abbott sobre la seguridad fronteriza que incluyen el envío de migrantes en autobús a ciudades lideradas por demócratas y un freno al comercio cuando el gobernador ordenó inspecciones reforzadas de vehículos comerciales.

"Él quiere que Estados Unidos vea un país y una frontera en caos", dijo Gutiérrez, quien también busca la nominación demócrata para desafiar al senador republicano Ted Cruz el próximo año. "Esta frontera no es un caos. Estas comunidades viven y prosperan y trabajan todos los días, pero ahora desafortunadamente tienen los helicópteros de Greg Abbott dando vueltas".