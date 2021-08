Más De 700 Estudiantes Del Distrito Escolar De Austin Dejan Las Clases Virtuales Tras Mandato de Mascarillas

Read this story in English

Después de que la superintendente Stephanie Elizalde anunciara el lunes que se requerirá el uso de mascarillas en las escuelas del Distrito Escolar de Austin (o AISD por sus siglas en inglés), 757 estudiantes optaron por retirarse del programa de aprendizaje virtual para asistir a la escuela en persona.

El distrito aceptó a 4,035 estudiantes a su programa de aprendizaje virtual; 2,388 estudiantes de fuera del distrito se postularon y no fueron aceptados.

Las familias que inscribieron a sus hijos a clases virtuales tienen hasta las 11:59 p.m. del viernes para notificar al distrito si han cambiado de opinión y desean que sus hijos asistan a clases presenciales.

La escuela comienza el martes para los estudiantes que asistan a la escuela en persona. Los estudiantes virtuales no comenzarán hasta el 24 de agosto, anunció AISD el miércoles.

El programa virtual funcionará como una academia separada. Las clases no serán híbridas — es decir, las clases no mezclaran estudiantes presenciales y a distancia — y los maestros del programa virtual enseñarán exclusivamente en línea. El año pasado, el estado pagó por el programa de aprendizaje virtual, pero este año anunció que no lo haría. AISD comunicó que utilizaría fondos federales para cubrir los costos del programa.

El mandato sobre el uso de cubrebocas entró en vigor el miércoles y aplica a todos los estudiantes, personal y visitantes de AISD. El mandato desafía una orden ejecutiva emitida por el gobernador de Texas Greg Abbott que le prohíbe a las instituciones gubernamentales, incluyendo escuelas públicas, exigir el uso de mascarillas.

La oficina del gobernador aún no ha dado a conocer posibles sanciones por la medida. El Distrito Escolar de Dallas también anunció esta semana que estará requiriendo el uso de mascarillas.

